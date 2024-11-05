В руководстве Польши найден «пророссийский предатель»

Tекст: Кирилл Аверьянов

В Польше опубликовали первые выводы комиссии по расследованию «российского влияния» в Польше в 2004–2024 годах. Доклад комиссии является ключевым документом, анализирующим влияние России и Белоруссии на безопасность Польши. Работа комиссии была разделена на три этапа: «информационная, институциональная война со стороны России и Белоруссии» в 2004–2014, в 2014–2022 и в 2022–2024 годах.

Среди опубликованных выдержек есть и такая: «Государственная система состояла из неправильного подбора кадров в регулируемых государством сферах и создания коррупционно-генерирующих условий. Те же проблемы могут коснуться всех институтов и служб в Польше, включая армию, полицию, спецслужбы, средства массовой информации, суды и прокуратуру».

Первой крупной рыбой, попавшей в сети комиссии, стал экс-министр обороны, крупный деятель партии «Право и справедливость» (ПиС) и глава комиссии по расследованию катастрофы президентского самолета Антоний Мацеревич. Об этом заявил начальник службы военной контрразведки Польши Ярослав Стружик.

Комиссия пришла к выводу, что во время нахождения на посту министра обороны (2015–2018 годы) Мацеревич совершал такие действия, как «препятствование закупок вооружения для вооруженных сил Польши». Генерал отметил, что в действиях Мацеревича «содержатся признаки предательства». Он пояснил, что речь идет, в частности, об отказе Польши от закупок танкеров для дозаправки самолетов в воздухе.

«Комиссия единогласно рекомендует передать собранные материалы соответствующей прокуратуре для уголовно-правовой оценки на предмет совершения преступления Антонием Мацеревичем», – сказал Стружик.

Он уточнил, что доклад комиссии также имеет закрытую часть, которую он уже представил премьер-министру. Стружик добавил, что его комиссия продолжит свою работу и представит новые доклады.

Сразу после оглашения доклада комиссии министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что надеется на то, что Мацеревич будет привлечен к уголовной ответственности и получит реальный тюремный срок.

Скандал начал разворачиваться с гигантской быстротой. Заголовки наподобие «Орел белый или красный?» украсили собой многие газеты. Журналисты даже замахнулись на президента страны в материале «Дуда скрывает информацию от комиссии по антироссийскому влиянию». Генерал Петр Пытел подвел итоги первых дней после обнародования результатов расследования словами: «Россия уже тут. Ее наибольшим успехом в Польше была ПиС».

Стоит подчеркнуть, что Мацеревич по иронии судьбы является едва не самым русофобски настроенным польским политиком. Именно возглавляемая Мацеревичем комиссия заявляла, что гибель Качиньского была вызвана тротилом, заложенным в его самолет в России. Именно Мацеревич несколько лет назад создавал специальную группировку войск для «противодействия России». Именно Мацеревич требовал переброски в Польшу американских дивизий. Мацеревич даже обвинял Россию в создании исламского терроризма. И вот теперь, как выясняется, он предатель, действовавший в интересах России.

Непосредственным поводом для воссоздания комиссии стал скандал вокруг бывшего судьи воеводского административного суда Варшавы Томаша Шмидта. В начале мая он бежал в Белоруссию и попросил политическое убежище. На пресс-конференции в Минске Шмидт рассказал, что на родине он подвергался преследованиям и угрозам за свои политические взгляды. Польские власти обвиняют Шмидта в шпионаже и «участии в гибридной войне против республики», ему грозит заключение сроком от восьми лет до пожизненного.

В мае, после заседания коллегии по делам спецслужб Польши, где обсуждалось дело Шмидта, Туск заявил, что Шмидт, предположительно, долгое время сотрудничал с белорусскими спецслужбами. Премьер назвал ситуацию беспрецедентной, потому что судья имел доступ к секретным документам и находился в прямом контакте с министром юстиции. Туск отметил, что поручил проработать целесообразность возобновления деятельности комиссии по расследованию российского и белорусского влияния как можно быстрее.

Позднее, во время дебатов в Сейме Туск также связал необходимость перезапуска работы комиссии с деятельностью представителей партии «Право и справедливость» (ПиС). Он заявил, что прежняя правящая партия только прикрывается жесткими высказываниям в адрес Москвы, а на деле «уже много лет действует под влиянием российских интересов».

«Сегодня я узнаю от руководителей спецслужб, что каждый вопрос, будь то энергетика или польская армия, безопасность, дипломатия или визовый скандал, прямо указывает на растущее влияние белорусских и российских служб в вашей системе правления. Под властью ПиС службы вели себя как парализованные»,

– сказал премьер и предложил проверить на наличие связей с Россией в том числе Ярослава Качиньского, основателя и председателя ПиС, который в 2020–2023 годах занимал созданную специально для него должность вице-премьера, курирующего блок силовых министерств.

Это не первая польская комиссия подобного рода. Во время правления партии «Право и справедливость» была создана комиссия по исследованию «российского влияния в 2007–2022 годах». В конце ноября минувшего года парламент Польши нового созыва отозвал всех членов данной комиссии и принял закон о ее ликвидации. До этого комиссия представила «частичный отчет» и рекомендовала не назначать на государственные должности нынешнего премьера Дональда Туска и ряд других политиков, находившихся на тот момент в оппозиции.

После смены власти, в результате чего премьер-министром стал Туск, Сейм Польши принял закон о ликвидации этой комиссии, однако президент Польши Анджей Дуда наложил на него вето, де-факто позволив комиссии работать дальше. В ответ на это спикер Сейма Шимон Холовня заявил, что парламент Польши не будет подчиняться президентскому вето. По его словам, комиссия останется в процессе ликвидации, в нее не будут назначены новые члены.

Таким образом, в современной Польше деятельность комиссии фактически сводится к двум вещам: поиску компромата на политических противников и сваливание любых провалов на Россию и/или Белоруссию.

Идея далеко не нова: нечто подобное существовало еще в 1934–1975 годах в США под названием Комиссия по расследованию неамериканской деятельности, и именно с ней связаны самые мрачные страницы в истории американской юстиции.

Поляки, видимо, решили не ходить далеко и взять США за образец. Функционирование подобного органа позволит Туску и его приближенным постоянно держать на крючке предшественников из ПиС, пугать неугодных тем, что «расследовать» могут и их, а коррупционеров – тем, что к их преступлениям может быть при необходимости легко добавлен и шпионаж.

России, безусловно, любая турбулентность в польском политикуме на руку: чем нервознее будет обстановка внутри варшавской банки, тем лучше.

Ведь пока польские власть имущие выясняют между собой, кто из них больше «работал на Россию», их внимание волей-неволей будет поглощено именно этой «проблемой». Единственный минус в этой схеме – участь тех польских деятелей, которые действительно искренне были нацелены на разумное сотрудничество с Москвой: нет сомнения, что в ближайшие годы они вынуждены будут находиться в глубоком подполье.

Так что за «дальнейшими действиями» комиссии дело не станет: на ближайшие годы она станет мотором всей польской внутренней политики, и нас наверняка ждут громкие «разоблачения» из самых разных сфер деятельности. А «неправильный подбор кадров» грозит обернуться громкими чистками в силовых и идеологических структурах Польши.