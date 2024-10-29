Как в Польше может возникнуть пророссийский кандидат в президенты

Tекст: Станислав Лещенко

До очередных президентских выборов в Польше осталось менее года – они состоятся 18 мая 2025-го. Действующий президент Анджей Дуда, ставленник ушедшей в оппозицию консервативной партии «Право и Справедливость», в них участвовать уже не сможет. Самые крупные политические силы в Польше своих кандидатов официально утвердить еще не успели, но интерес к этим выборам в стране уже сейчас очень велик. Одно из крупнейших изданий Польши Rzeczpospolita опубликовало алармистскую статью, из которой следует, что на выборах может появиться и «пророссийский кандидат» на пост главы государства.

Понятно, что, учитывая нынешнее направление польского политического мейнстрима, любой кандидат, к которому хотя бы с натяжкой можно было бы прилепить ярлык «пророссийского», должен быть несистемным. Однако, как не без тревоги отмечает Rzeczpospolita, в стране есть механизм, позволяющий подобным кандидатам выдвигаться.

Например, в преддверии президентских выборов 2020 года правый польский политик Ромуальд Староселец воспользовался нормой закона, которая гласит, что выдвинуть себя в президенты сможет любой гражданин страны, собравший в свою поддержку 100 тыс. нотариально заверенных подписей других граждан. Старосельцу пришлось действовать в крайне тяжелой обстановке: государство было сковано карантином, введенным в связи с пандемией Covid-19. Но даже в таких условиях Староселец сумел собрать 75 тыс. подписей.

С точки зрения обычного россиянина, интересующегося ситуацией в Польше, там есть лишь один пророссийский политик – Матеуш Пискорский. Лидера маленькой левой партии «Смена» Пискорского в мае 2016 года арестовали по обвинению в шпионаже в пользу России и Китая и продержали за решеткой три года.

По итогам своих злоключений Пискорский пришел к пессимистическому выводу относительно перспектив смены внешнего курса страны. «Конечно, вступать в полемику c бредом и фантазиями польских конспирологов не стоит. Но деятельность неолиберальных СМИ свидетельствует о том, что в польской внешней политике надеяться на качественные изменения бесполезно. У неоконсерваторов есть свои конспирологи-русофобы, у неолибералов – свои. Все они – участники политического процесса и информационных схем, которые не прекратятся, даже если партия Ярослава Качиньского «Право и Справедливость» потеряет большинство и президентское кресло. Антироссийская риторика и склонность к провоцированию Москвы никуда не денутся», – грустно писал Пискорский в 2019 году. Его прогноз вполне оправдался.

Однако одним только Пискорским количество известных в Польше людей, ратующих за добрососедство с Россией, не ограничивается. В настоящее время «Движение за восстановление Польши» (RNP), возглавляемое Ромуальдом Старосельцем, проводит праймериз, в котором могут принять участие все желающие. Ожидается, что 16 ноября на съезде RNP в Варшаве будет выдвинут лидер от широкой коалиции партий и общественных организаций, которых провластные политологи любят называть «маргинальными». Однако эти «маргиналы», если они сумеют объединиться, способны оттянуть на себя большое количество голосов – учитывая разочарование в «системных» партиях, все более заметно проявляющееся в польском обществе.

Rzeczpospolita называет пять потенциальных кандидатов в президенты от RNP: это политолог Лешек Сыкульский, профессор Влодзимеж Юлиан Кораб-Карпович, представитель фонда Pafere (занимающегося продвижением «свободного экономического образования») Ян Кубань, политическая активистка Мария Лешняк-Войцеховская и сам глава «Движения за восстановление Польши» Староселец. Как минимум двое из этого списка являются, по мнению издания, людьми пророссийски настроенными. В устах официозной газеты это звучит почти как уголовное обвинение. Но что именно она понимает под «пророссийскостью»?

Доктор политических наук 43-летний Лешек Сыкульский в свое время работал аналитиком в администрации президента Леха Качиньского. В 2008-м он основал «Польское геополитическое общество» и работал редактором изданий «Геополитическое обозрение», Geopolityka.net и «Исследования в области безопасности». И да, Сыкульский неоднократно высказывался за сотрудничество между Варшавой и Москвой, так как это, по его мнению, отвечает национальным интересам Польши. В особенности же ему вменяют в вину тот факт, что после начала российской СВО на Украине он сделал интервью с послом в РФ в Варшаве Сергеем Андреевым, в котором тот изложил специально для поляков точку зрения Москвы на ситуацию.

Позже Сыкульский стал участником общественной организации «Польское антивоенное движение» и возглавил партию «Безопасная Польша». В ноябре 2023-го журнал Mysl Polska опубликовал манифест «Безопасной Польши», в котором с осуждением говорилось о подчинении польской элиты интересам США и содержался призыв отказаться от проамериканской ориентации, полностью изменив отношения с соседями – Россией, Белоруссией и Германией.

«Безопасная Польша» выступает за выход государства из структур НАТО и за вывод с его территории всех иностранных военных.

Что касается 71-летнего политолога и философа Влодзимежа Юлиана Кораб-Карповича, то он в 2022 году вместе с парламентарием Гжегожем Брауном подписал заявление о мире на Украине, которое, по мнению польских официозных СМИ, «обеляет Россию». К слову, Кораб-Карпович считается в современной Польше одним из наиболее авторитетных политических мыслителей.

Как говорит газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский, Сыкульский и Кораб-Карпович выгодно отличаются от других потенциальных кандидатов в президенты тем, что они не отстаивают интересы иностранных концернов и не бегают за инструкциями в американское посольство. И у них определенно есть потенциальный электорат – граждане Польши, относящиеся к России с симпатией. Но такие люди большей частью вынуждены отмалчиваться – печальный пример Пискорского показал, что пророссийские симпатии в Польше могут обернуться большими неприятностями.

Лишнее доказательство этому получено буквально на днях – стало известно, что польского фермера и его дочь будут судить за призыв «разобраться» с Брюсселем. В феврале этого года проходила крупная акция польских фермеров, возмущенных беспошлинным импортом в страну украинского зерна. Один из протестующих разместил на своем тракторе баннер «Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями», а также флаг СССР. Полицейские отобрали у этого фермера и плакат, и флаг, а затем обвинили его с дочерью в «разжигании ненависти» – и теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

С другой стороны, поиск «агентов влияния Москвы», постоянные обвинения в «шпионаже», которыми польские политики любят кидаться друг в друга, привели к знаменательному парадоксу.

«Сегодня в Польше быть «пророссийским» означает проблемы в общественной жизни, потерю работы, а иногда и уголовное преследование. Но почему-то, как выясняется, это не пугает поляков, а обвинения типа «русская портянка» перестают производить сильное впечатление. Во многом тут, конечно, переборщили две ведущие польские партии-антагонисты, «Право и Справедливость» и «Гражданская платформа». За последние годы они по поводу и без него обвиняли друг друга в «работе на Москву», что сейчас уже становится дурным тоном», – подчеркивает Стремидловский.

Политолог считает, что сейчас в Польше примерно 15% населения точно хотели бы добрососедских, прагматичных отношений с Россией. Это немного только на первый взгляд.

«Польское общество сейчас крайне раздроблено, атомизировано. Большую часть избирателей поделили противоборствующие «Гражданская платформа» и «Право и Справедливость» – и те и другие, как известно, настроены крайне антироссийски. С точки зрения обеих этих политических сил пророссийских граждан в стране вообще быть не должно, а любой показатель, отличный от нуля, – повод для тревоги. И поэтому сам факт, что может быть зарегистрирован пророссийский кандидат, который получит возможность широко на публику объяснять свою позицию, представляется правящим партиям абсолютно нетерпимым», – говорит политолог.

А сколько голосов мог бы набрать на президентских выборах несистемный кандидат, не относящийся ни к одному из двух главных политических лагерей? Стремидловский напоминает, что на выборах 2015 года в противовес Анджею Дуде («Право и Справедливость») и Брониславу Коморовскому («Гражданская платформа») выдвинулся независимый кандидат – рок-музыкант Павел Кукиз. Он привлек симпатии тех, кому не нравились две главных польских системных партии, набрал 20% голосов в первом туре и оказался третьим кандидатом по популярности. На парламентских выборах 2015 года движение Павла Кукиза заняло третье место. Этот политический феномен оказался крайне недолговечным (личная популярность Кукиза, на котором держалось созданное им движение, быстро исчезла), но не факт, что он не может повториться с другим человеком.

«В Польше не так уж и мало людей, способных одобрить существенные корректировки внешнего курса страны, но все они разбросаны по разным небольшим клубам, движениям. Если они сумеют объединиться, наладить агитацию, то значит и сумеют собрать 100 тыс. подписей, необходимых для выдвижения кандидата»,

– говорит политолог по поводу шансов Лешека Сыкульского и Влодзимежа Юлиана Кораб-Карповича зарегистрироваться в качестве кандидатов в президенты.

Конечно, даже если Сыкульский или Кораб-Карпович сумеют зарегистрироваться в качестве кандидата, шансы на их победу невелики. Однако само их выдвижение может внести лишнюю толику нестабильности в польскую политическую систему. По мнению Стремидловского, есть немалый шанс, что нынешняя польская правящая коалиции (состоящая из трех разношерстных политических сил) скоро может развалиться из-за внутренних противоречий.

Не стоит преуменьшать и влияние на обстановку в Польше приближающихся президентских выборов в США. Если победит Камала Харрис, то в Польше мало что изменится. Но в случае победы Дональда Трампа Польшу может ждать существенная перетряска.

«Опыт «туземных» элит в странах, куда пришли американцы, показывает, что зачастую за Вашингтоном сложно угнаться. США руководствуются собственными соображениями и далеко не всегда ставят вовремя в известность «партнеров» и «союзников» о предстоящих зигзагах. Нечто подобное переживает ныне варшавский «салон», неприятно удивившийся тому, как американская элита все более активно обсуждает завершение украинского конфликта. И это создает возможность «пророссийским кандидатам» начать задавать неудобные вопросы: а что, собственно, Польша получила от поддержки киевского режима и разрыва политических и экономических отношений с Россией? А уж деньги-то поляки считать умеют», – резюмирует Стремидловский.