Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Захарова пообещала ответ России на закрытие консульства в Польше
В МИД России пообещали ответ на закрытие Польшей генконсульства в Познани
Россия планирует дать официальный ответ на решение Польши закрыть генеральное консульство в Познани, о чем будет официально объявлено позже, заявила представитель МИД Мария Захарова.
Она заявила, что ответные меры будут озвучены публично. «Россия обязательно ответит на этот враждебный шаг. О нашем ответе будет публично объявлено. Всему свое время», – подчеркнула Захарова в своем заявлении, передает ТАСС.
Ранее польские власти потребовали закрыть генеральное консульство России в Познани до 30 ноября из-за заявления о задержании диверсанта, якобы действовавшего по указанию российских спецслужб.
Варшава в связи с закрытием российского консульства в Познани высылает из страны трех российских дипломатов.
Решение о закрытии консульства польские власти приняли после задержания диверсанта, который якобы собирался совершить поджоги во Вроцлаве по заданию российских спецслужб, но доказательств этому нет.