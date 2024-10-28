Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Варшава предписала трем российским дипломатам покинуть Польшу
Польша потребовала выслать из страны трех российских дипломатов
Варшава в связи с закрытием российского консульства в Познани высылает из страны трех российских дипломатов, сообщил посол РФ Сергей Андреев.
Дипломаты должны покинуть страну до 30 ноября. При этом в ноте польской стороны речи о высылке технического персонажа не идет, они могли бы остаться работать в Польше.
«Относительно их дальнейшего пребывания еще предстоит определяться», – передает слова Андреева РИА «Новости».
Напомним, Андреев заявил, что Польша потребовала закрыть консульство России в Познани к 30 ноября.
Решение о закрытии консульства Польские власти приняли после задержания диверсанта, который якобы собирался совершить поджоги во Вроцлаве по заданию российских спецслужб. Доказательств этому нет.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва в ближайшее время ответит на закрытие генконсульства.