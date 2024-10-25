Захарова объявила о скором ответе России на закрытие консульства в Польше

Захарова: Россия подготовит ответ на закрытие генконсульства в Польше в сжатые сроки

Tекст: Елизавета Шишкова

По ее словам, ответ на действия Варшавы будет готов в кратчайшие сроки. Захарова подчеркнула, что решение будет разработано совместно с соответствующими ведомствами, сообщает ТАСС.

Дипломат также отметила, что российские посольства получили указания заниматься приемом заявок от польских граждан, желающих найти защиту или убежище в России. По ее словам, польские власти опасаются, что таким образом российские консульства начнут помогать гражданам Польши, стремящимся уберечь детей и семьи от деструктивного влияния.

Заявление Захаровой стало реакцией на слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, который утверждал, что Россия не имеет права отвечать на закрытие консульства в Познани.

Напомним, Польша решила закрыть генеральное консульство России в Познани, что вынудит десять его сотрудников покинуть страну.

Захарова назвала это решение Варшавы «бездумным». Она также подчеркнула, что Польша должна быть готова к ответным мерам со стороны России.