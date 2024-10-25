Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.4 комментария
Захарова объявила о скором ответе России на закрытие консульства в Польше
Захарова: Россия подготовит ответ на закрытие генконсульства в Польше в сжатые сроки
Россия в ближайшее время подготовит ответные меры на закрытие своего генконсульства в Польше, о чем заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире Первого канала.
По ее словам, ответ на действия Варшавы будет готов в кратчайшие сроки. Захарова подчеркнула, что решение будет разработано совместно с соответствующими ведомствами, сообщает ТАСС.
Дипломат также отметила, что российские посольства получили указания заниматься приемом заявок от польских граждан, желающих найти защиту или убежище в России. По ее словам, польские власти опасаются, что таким образом российские консульства начнут помогать гражданам Польши, стремящимся уберечь детей и семьи от деструктивного влияния.
Заявление Захаровой стало реакцией на слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, который утверждал, что Россия не имеет права отвечать на закрытие консульства в Познани.
Напомним, Польша решила закрыть генеральное консульство России в Познани, что вынудит десять его сотрудников покинуть страну.
Захарова назвала это решение Варшавы «бездумным». Она также подчеркнула, что Польша должна быть готова к ответным мерам со стороны России.