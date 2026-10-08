Умер индийский актер Нана Патекар

India Today: Индийский актер Нана Патекар умер в 75 лет

Tекст: Мария Иванова

Актер был найден без сознания у себя дома, после чего его доставили в больницу, передает РИА «Новости» со ссылкой на India Today.

Министр культуры штата Махараштра Ашиш Шелар сообщил, что правительство проведет государственную церемонию прощания с актером с полными почестями.

Патекар дебютировал в кино в 1978 году. За свою карьеру он сыграл в фильмах на хинди, маратхи и тамильском языках, включая картины «Птица», «Крантивир», «Счет 56», «Добро пожаловать», «Раджнити» и «Натсамрат». Он неоднократно получал Национальную кинопремию Индии и премию «Филмфэр».

Кроме того, в 2015 году актер основал благотворительный фонд «Наам» для помощи фермерам в пострадавших от засухи районах Махараштры. Последние фильмы с его участием, «О'Ромео» и «Субедар», вышли в 2026 году.

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