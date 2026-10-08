Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.2 комментария
Умер индийский актер Нана Патекар
India Today: Индийский актер Нана Патекар умер в 75 лет
Индийский актер Нана Патекар скончался в возрасте 75 лет в частной больнице в Гоа.
Актер был найден без сознания у себя дома, после чего его доставили в больницу, передает РИА «Новости» со ссылкой на India Today.
Министр культуры штата Махараштра Ашиш Шелар сообщил, что правительство проведет государственную церемонию прощания с актером с полными почестями.
Патекар дебютировал в кино в 1978 году. За свою карьеру он сыграл в фильмах на хинди, маратхи и тамильском языках, включая картины «Птица», «Крантивир», «Счет 56», «Добро пожаловать», «Раджнити» и «Натсамрат». Он неоднократно получал Национальную кинопремию Индии и премию «Филмфэр».
Кроме того, в 2015 году актер основал благотворительный фонд «Наам» для помощи фермерам в пострадавших от засухи районах Махараштры. Последние фильмы с его участием, «О'Ромео» и «Субедар», вышли в 2026 году.
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