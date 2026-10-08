Полиция Индии задержала лидера оппозиции Ганди на акции протеста

Полиция Индии в третий раз за два дня задержала оппозиционера Ганди

Tекст: Игорь Иножарский

Полиция задержала политиков, когда они направлялись к месту проведения митингов Джантар-Мантар в столице Индии. Оппозиция требует отставки главного комиссара по выборам Гьянеша Кумара из-за пересмотра списков избирателей, в ходе которого были исключены более 130 млн человек, пишет Al Jazeera.

«Мы пойдем к назначенному месту протеста, сядем там и скажем стране, что для нас Гьянеш Кумар не является законным комиссаром», – заявил Ганди. Он добавил, что виновные в краже голосов являются предателями, а Кумар должен уйти в отставку.

Оппозиция обвиняет избирательную комиссию в подыгрывании правящей партии премьер-министра Нарендры Моди, передает Reuters. По мнению протестующих, из списков намеренно убрали сторонников оппозиции.

Избирательная комиссия и правительство Индии отрицают эти обвинения, сообщает Associated Press. Власти утверждают, что пересмотр списков не имеет политических мотивов и направлен исключительно на удаление дубликатов и недействительных записей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник индийские правоохранительные органы задержали лидеров оппозиции на протестах в Нью-Дели. В июле СМИ сообщили о задержании лидера оппозиции в Индии. В марте Киев заявил протест Индии из-за задержания шести украинцев.