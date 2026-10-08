Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.11 комментариев
В МИД сообщили о подготовке мер реагирования на военную активность ЕС
Дипломат Масленников заявил о подготовке Россией ответа на милитаризацию ЕС
Россия внимательно отслеживает милитаристскую деятельность Евросоюза для подготовки должных мер реагирования, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.
Масленников заявил, что милитаристская деятельность Евросоюза и проистекающие от нее риски для нашей страны самым внимательным образом отслеживаются в целях подготовки должных мер реагирования, передает РИА «Новости».
В конце сентября на встрече глав внешнеполитических и оборонных ведомств государств Евросоюза в Брюсселе утвердили ряд общеевропейских оборонных проектов. В их число вошли европейская инициатива по беспилотникам, создание системы обороны на море, космическая разведка, независимая от США система противоракетной обороны и укрепление границ.
Ранее МИД предупредил о риске инцидентов из-за наращивания сил ЕС у границ России.
МИД констатировал превращение Евросоюза в агрессивный военно-политический блок.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал одержимость Европы милитаризацией тупиковым путем.