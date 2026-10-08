Армия Йемена заявила о нейтрализации 1860 хуситов

Tекст: Игорь Иножарский

Правительственная армия провела более 2 тыс. точных операций против военных позиций мятежников на нескольких фронтах в рамках операции «Рассвет Йемена», пишет Al Jazeera.

Об операции по возвращению всех удерживаемых хуситами территорий, включая столицу Сану, в воскресенье объявил председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад аль-Алими. В последние дни бои сосредоточились вокруг Баб-эль-Мандебского пролива. Во вторник лояльные правительству силы начали наступление для захвата стратегической территории вокруг города Моха, захваченного хуситами в сентябре.

Кроме того, возглавляемая Саудовской Аравией коалиция в среду сообщила об уничтожении 82 военных целей хуситов, включая хранилища баллистических ракет, командные центры и системы связи в провинциях Саада, Ходейда, Эль-Джауф и Мариб.

Удары коалиции стали ответом на атаки хуситов на международные аэропорты Король Халид в Эр-Рияде и Абха. По данным Управления гражданской авиации Саудовской Аравии, в результате этих нападений погибли три человека, еще 36 получили ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду хуситы сбили саудовский беспилотник в Йемене. Во вторник при атаке повстанцев на аэропорты в Саудовской Аравии пострадали люди. Мятежники нанесли удары по саудовским войскам на йеменской территории.