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    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    8 октября 2026, 10:28 • Новости дня

    Армия Йемена заявила о нейтрализации 1860 хуситов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Правительственные войска Йемена нейтрализовали 1860 бойцов мятежного движения хуситов с момента начала масштабного контрнаступления, целью которого является возвращение под контроль всех удерживаемых повстанцами территорий.

    Правительственная армия провела более 2 тыс. точных операций против военных позиций мятежников на нескольких фронтах в рамках операции «Рассвет Йемена», пишет Al Jazeera.

    Об операции по возвращению всех удерживаемых хуситами территорий, включая столицу Сану, в воскресенье объявил председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад аль-Алими. В последние дни бои сосредоточились вокруг Баб-эль-Мандебского пролива. Во вторник лояльные правительству силы начали наступление для захвата стратегической территории вокруг города Моха, захваченного хуситами в сентябре.

    Кроме того, возглавляемая Саудовской Аравией коалиция в среду сообщила об уничтожении 82 военных целей хуситов, включая хранилища баллистических ракет, командные центры и системы связи в провинциях Саада, Ходейда, Эль-Джауф и Мариб.

    Удары коалиции стали ответом на атаки хуситов на международные аэропорты Король Халид в Эр-Рияде и Абха. По данным Управления гражданской авиации Саудовской Аравии, в результате этих нападений погибли три человека, еще 36 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду хуситы сбили саудовский беспилотник в Йемене. Во вторник при атаке повстанцев на аэропорты в Саудовской Аравии пострадали люди. Мятежники нанесли удары по саудовским войскам на йеменской территории.

    8 октября 2026, 02:50 • Новости дня
    В Сирии опровергли данные Axios о переброске войск в Йемен по просьбе Эр-Рияда

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны Сирии опровергло отправку военнослужащих в Йемен, как сообщал об этом портал Axios, заявивший, что обе страны договариваются о переброске войск в Йемен для борьбы с мятежниками-хуситами.

    Ливанская газета «Аль-Ахбар» сообщила, что глава Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Саудовскую Аравию в пятый раз после прихода к власти и встретился с наследным принцем страны Мухаммедом бин Салманом, передает портал JavanOnline.

    Ливанская газета заявила, что эта поездка вызывает сомнения в целесообразности участия Сирии в йеменском конфликте, о чем Эр-Рияд якобы просил Шараа.

    Ряд ближневосточных СМИ, в частности Turkey Today, цитируют сирийские источники о том, что Дамаск выступил против предыдущей просьбы Саудовской Аравии организовать сирийские войска и направить их на йеменский фронт, сославшись на занятость восстановлением армии и нежелание вступать в войну.

    Хотя сирийское и саудовское правительства не подтвердили подлинность этой информации, Министерство обороны Сирии опровергло отправку каких-либо военнослужащих в Йемен.

    При этом источники в разведке сообщили газете «Аль-Ахбар», что «Ансар Аллах» имеет подтверждение тому, что Эр-Рияд при содействии Анкары перебросил сотни боевиков из Сирии в Йемен.

    Ранее портал Axios сообщил, что Саудовская Аравия и Сирия договариваются об отправке 10–20 тыс. сирийских военнослужащих в Йемен против хуситов «Ансар Аллах».

    Конфликт между йеменским движением «Ансар Алла» и проправительственной армией, поддерживаемой Эр-Риядом, возобновился в середине июля. В понедельник власти Йемена объявили о начале операции по освобождению Саны от хуситов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские повстанцы 5 октября атаковали аэропорты и нефтеперерабатывающие заводы королевства. При нападении на два международных аэропорта в Саудовской Аравии погибли три человека, еще 36 получили ранения.

    Песков заявил, что Россия обеспокоена ситуацией вокруг Саудовской Аравии.

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    7 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Ирак девальвировал динар к доллару

    NINA: Ирак девальвировал национальную валюту к доллару на 14,5%

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральный банк Ирака девальвировал национальную валюту примерно на 14,5%, установив курс продажи доллара населению на уровне 1520 динаров, пишет агентство NINA.

    Иракские власти приняли решение девальвировать национальную валюту примерно на 14,5%, установив новый курс продажи доллара гражданам на уровне 1520 динаров, передает РИА «Новости» со ссылкой на информационное агентство NINA.

    В письме Центрального банка Ирака, разосланном банкам и обменным компаниям, отмечается, что цена покупки американской валюты у министерства финансов составит 1500 динаров за доллар, а продажи финансовым учреждениям – 1510 динаров. До этого официальный курс продажи доллара населению находился на уровне 1320 динаров.

    Новые правила вступили в силу с начала рабочего дня в среду. Регулятор поручил профильным учреждениям прекратить использование прежнего курса и обновить свои системы. Решение об изменении стоимости национальной валюты было принято Советом министров страны во вторник по рекомендации Центробанка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Ираке по делу о коррупции конфисковали 45 кг золота.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 20:52 • Новости дня
    Второй пилот Flydubai признался в намерении захватить самолет еще летом

    WSJ: Второй пилот Flydubai хотел захватить самолет в Тель-Авив еще летом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Второй пилот авиакомпании Flydubai, подозреваемый в попытке захватить самолет во время рейса в Тель-Авив, планировал осуществить свой замысел еще летом, однако передумал, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Обвиняемый в попытке захвата самолета во время рейса из Дубая в Тель-Авив второй пилот авиакомпании Flydubai хотел сделать это еще в июле текущего года, пишет The Wall Street Journal.

    «Второй пилот Flydubai, который, предположительно, пытался устроить крушение рейса 1073 в Тель-Авиве, рассказал следователям, что он… практически совершил атаку прошедшим летом, прежде чем передумал», – говорится в материале издания.

    По информации газеты, второй пилот намеревался захватить управление самолетом, чтобы направить его в здание аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Свой план он хотел осуществить во время июльского рейса, но отказался от него из-за беспокойства за жизнь кого-то из людей на борту. Причиной, толкнувшей его на преступление, стала ситуация в секторе Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стало известно, что пилот-террорист оказался выпускником британской летной школы. Во вторник сообщалось, что подозреваемый обучался в Новой Зеландии.

    В субботу капитан рейса Flydubai поделился подробностями нападения второго пилота.

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    7 октября 2026, 13:58 • Новости дня
    Песков: Россия обеспокоена ситуацией вокруг Саудовской Аравии

    Кремль выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Саудовской Аравии

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с тревогой наблюдает за ситуацией вокруг Саудовской Аравии, напряженность в регионе Персидского залива зашкаливает, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, ситуация вокруг Саудовской Аравии и Персидского залива крайне тяжелая, «зашкаливает» и вызывает обеспокоенность в Кремле, передает РИА «Новости».

    Ранее Министерство транспорта Йемена заявило, что мятежники-хуситы атаковали взлетно-посадочную полосу и пассажирский терминал международного аэропорта Адена.

    Во вторник при атаке хуситов на аэропорты в Саудовской Аравии пострадали три человека.

    В воскресенье хуситы заявили об ударах по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе.

    Саудовская Аравия назвала ложью заявления хуситов об ударе по Эр-Рияду.

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    7 октября 2026, 14:15 • Новости дня
    В КСИР пообещали перекрыть «нелегальные маршруты» в Ормузском проливе

    В КСИР объявили Ормузский пролив закрытым до выполнения требований Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Иран перекроет «нелегальные маршруты» судоходства в Ормузском проливе, заявил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди.

    «Ормузский пролив закрыт, мы перекроем нелегальные маршруты», – заявил Нагди, передает РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.

    По его словам, Ормузский пролив будет оставаться закрытым до выполнения требований Ирана.

    Судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа, практически остановилось из-за конфликта Ирана и США. Это привело к росту цен на топливо в большинстве стран.

    В конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, на что Тегеран ответил своими ударами. В середине июня стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами, конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник командующий КСИР заявил об отступлении сил США на 1000 км от Ирана.

    В субботу зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.

    В четверг президент США Дональд Трамп отверг предложение Ирана об открытии Ормузского пролива.

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    7 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    При атаках на аэропорты в Саудовской Аравии погибли три человека

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате нападений на два международных аэропорта в Саудовской Аравии погибли три человека, еще 36 получили ранения, сообщило Главное управление гражданской авиации королевства.

    Нападения на аэропорт Абха и аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде произошли 6 и 7 октября, передает ТАСС. «В международном аэропорту Абха в результате атаки погибли две женщины – гражданки Марокко и Алжира, 28 человек получили ранения», – заявили в ведомстве.

    Среди пострадавших есть граждане Саудовской Аравии, Бангладеш и Филиппин. При ударе по аэропорту в Эр-Рияде погиб гражданин Судана, еще восемь человек, включая граждан Саудовской Аравии, Египта и Пакистана, пострадали.

    Раненые доставлены в больницы. Власти оценивают ущерб и принимают меры для обеспечения безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду аэропорт Эр-Рияда возобновил работу после заявлений об атаке хуситов.

    Во вторник аэропорт Абха приостановил работу.

    В тот же день при атаке хуситов на аэропорты в Саудовской Аравии пострадали три человека.

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    8 октября 2026, 06:33 • Новости дня
    Трамп потерял интерес к сделке с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп признался, что достижение текущего соглашения с Ираном по урегулированию конфликта не является его главной целью и тепло представил перед сторонниками в Техасе спецпосланника по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа.

    Выступая перед своими сторонниками в штате Техас, американский лидер представил спецпосланника по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа, передает ТАСС.

    «Он работает над сделкой с Ираном и справляется очень хорошо», – подчеркнул передает ТАСС слова американского лидера.

    По его словам, предлагаемое соглашение не совсем соответствует его ожиданиям, однако иранская сторона готова на любые уступки ради сохранения договоренностей.

    «Я думаю, что эта сделка не совсем то, что я хочу, но они готовы предложить что угодно, чтобы мы от нее не отказывались. У них никогда не будет ядерного оружия», – сказал он.

    Трамп назвал Уиткоффа великолепным переговорщиком и замечательным человеком, из-за чего президент США и выбрал его решать те задачи, над которыми тот работает.

    «Все любят Стивена Уиткоффа. Он делает фантастическую работу», – добавил глава Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс назвал действие Ирана для окончания семимесячной войны с США. МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.

    При этом СМИ сообщили, что Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по Ирану.

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    7 октября 2026, 22:38 • Новости дня
    Посольство США предупредило о возможном закрытии неба в Саудовской Аравии

    Tекст: Вера Басилая

    Американская дипмиссия в Саудовской Аравии призвала граждан соблюдать повышенную осторожность из-за угрозы отмены рейсов и закрытия воздушного пространства королевства.

    Американским гражданам рекомендовали заранее уточнять статус вылета непосредственно у авиакомпаний и в аэропортах, передает РИА «Новости».

    «Из-за сохраняющейся напряженной обстановки в Саудовской Аравии и угроз в адрес аэропортов и воздушного пространства страны посольство США призвало американских граждан соблюдать повышенную осторожность», – говорится в заявлении дипмиссии.

    Также американцам рекомендовано не приближаться к границе с Йеменом. Правительственным сотрудникам запрещены поездки в пределах 32 км от приграничной зоны, а для посещения некоторых провинций требуется специальное разрешение.

    Конфликт между йеменским движением «Ансар Алла» и проправительственной армией, поддерживаемой Эр-Риядом, возобновился в середине июля. В понедельник власти Йемена объявили о начале операции по освобождению Саны от хуситов.

    В результате нападений на два международных аэропорта в Саудовской Аравии погибли три человека, еще 36 получили ранения.

    В среду аэропорт Эр-Рияда возобновил работу после заявлений об атаке хуситов.

    В понедельник йеменские повстанцы атаковали аэропорты и нефтеперерабатывающие заводы королевства.


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    8 октября 2026, 01:01 • Новости дня
    МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу

    Иран пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран в среду заявил, что ответ на предложения США относительно усилий урегулирования конфликта будет дан через посредников, добавив о прогрессе в отношениях с Оманом по установлению безопасных морских путей через Ормузский пролив.

    Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран четко изложил свои «соображения и условия» для прекращения войны на всех фронтах и ​​восстановления безопасности в регионе Персидского залива и Ормузском проливе, передает агентство Anadolu со ссылкой на информационное агентство IRNA.

    «Необходимый ответ на предложения другой стороны также будет предоставлен через посредников», – сказал Багаи.

    Он отреагировал и на заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что Иран не воспользовался «многочисленными возможностями» для достижения соглашения с Вашингтоном по ядерной программе. Рубио сделал эти заявления во время визита в Афины.

    «Искажение исторических фактов не сможет стереть из общественного мнения реальность неоднократных нарушений Соединенными Штатами своих обязательств», – заявил Багаи.

    Иранский министр обвинил США в ответственности за нынешнюю нестабильность в регионе и ее экономические последствия как в США, так и во всем мире.

    Говоря о судоходстве через Ормузский пролив, он отметил, что Иран и Оман добились прогресса в консультациях, направленных на восстановление морской безопасности. По его словам, обе страны договорились о географических координатах безопасных маршрутов входящего и исходящего судоходства по этому важному водному пути.

    Стороны также достигли договоренности о том, как информация о достигнутом соглашении будет доведена до сведения соответствующего международного органа, и, по словам Багаи, этот шаг будет предпринят «вскоре».

    Багаи заявил, что Иран продолжит усилия по укреплению доверия и взаимодействия между странами региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс назвал действие Ирана для окончания семимесячной войны с США. В КСИР объявили Ормузский пролив закрытым до выполнения требований Ирана.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.


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    8 октября 2026, 05:01 • Новости дня
    Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп может разрешить ситуацию с Ираном не так, как многие ожидают, ориентируясь на предвыборный период и желание удержать оставшиеся симпатии избирателей, сообщили источники журнала The Atlantic и портала Axios, которые заявили, что Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по Ирану.

    США несколько недель не наносят ударов по Ирану. Этот период относительного затишья совпадает с заключительным этапом кампании по выборам в Конгресс (промежуточным выборам). Предполагалось, что Трамп захочет сохранить такую ​​ситуацию вплоть до 3 ноября, чтобы не напоминать избирателям о непопулярной войне, которая тянет вниз рейтинги кандидатов-республиканцев по всей стране, пишет The Atlantic.

    Однако события могут развиваться иначе. Как сообщили два представителя администрации, Белый дом поручил Пентагону разработать варианты нанесения ударов по иранским объектам, которые могут быть реализованы до промежуточных выборов.

    По словам чиновников, эта работа по планированию свидетельствует о том, насколько сильно президент США хочет добиться снижения цен на бензин и продемонстрировать прогресс в конфликте до начала голосования.

    Портал Axios, ссылаясь на американских официальных лиц, пишет, что несколько дней назад Пентагон поручил Центральному командованию США завершить подготовку к возобновлению масштабных боевых действий в Иране.

    «В директиве не была указана конкретная дата нанесения ударов, и президент Трамп пока не принял окончательного решения. Однако источники в США и Израиле утверждают, что это может произойти до промежуточных выборов в США и, возможно, до выборов в Израиле, которые состоятся неделей ранее», – сказано в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс назвал действие Ирана для окончания семимесячной войны с США. В КСИР объявили Ормузский пролив закрытым до выполнения требований Ирана. МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.

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    8 октября 2026, 05:45 • Новости дня
    Сирия и Ирак согласовали сухопутный маршрут для экспорта нефти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Сирии и Ирака близки к заключению соглашения о сухопутном маршруте для транспортировки иракской нефти, чтобы избежать поставок через Ормузский пролив, заявил гендиректор сирийской госкомпании Syrian Petroleum Company Юсеф Киблави.

    «Я ожидаю, что экспорт иракской нефти через Сирию на грузовиках начнется в ближайшее время, сделка между двумя правительствами почти заключена», – сказал Киблави, передает ТАСС.

    Он также выразил надежду, что первая колонна грузовиков с иракской нефтью сможет прибыть в Сирию к середине октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Ормузском проливе загорелся танкер после попадания снаряда. В тот же день снаряды поразили еще три судна в этом районе. На прошлой неделе СМИ писали, что возвращение танкеров в Ормузский пролив не смогло снизить мировые цены на нефть.

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    8 октября 2026, 05:35 • Новости дня
    Иран и Оман договорились о навигационных коридорах в Ормузском проливе

    Иран и Оман договорились о навигационных коридорах в Ормузе

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран и Оман согласовали географические координаты специальных безопасных маршрутов для судов, входящих в Ормузский пролив и выходящих из него, заявил в среду официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    По данным иранского государственного информационного агентства IRNA, стороны также договорились о порядке передачи информации об этих координатах соответствующему международному органу в сфере судоходства, пишет портал Gulf News.

    Это соглашение стало развитием рамочных договоренностей между Ираном и Оманом, предусматривающих поэтапное восстановление судоходства в этом стратегически важном проливе.

    В августе Оман и Иран договорились о создании временного судоходного коридора, разминировании и разработке постоянного коридора, а также о механизмах управления движением и обмена информацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу. В КСИР объявили Ормузский пролив закрытым до выполнения требований Ирана.

    Сирия и Ирак согласовали сухопутный маршрут для экспорта нефти.

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    8 октября 2026, 09:36 • Новости дня
    Трамп заявил о скором завершении конфликта с Ираном

    Трамп заявил о скором завершении конфликта с Ираном и падении цен на нефть

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном будет урегулирован в скором времени, а Тегеран больше не представляет ядерной угрозы для Вашингтона.

    Американский лидер убежден, что ближневосточная республика больше не представляет ядерной угрозы для США, передает РИА «Новости».

    «Угрозы ядерного оружия больше нет. Они сейчас разбиты. И вот что будет, как только это закончится, – а это произойдет скоро, – цены на нефть упадут», – заявил Трамп.

    Ранее Трамп заявил, что потерял интерес к сделке с Ираном. МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.

    В среду американский сенатор Марко Рубио обозначил условие соглашения Вашингтона с Ираном.

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    8 октября 2026, 09:55 • Новости дня
    Израиль отказался от полного закрытия консульства Британии в Иерусалиме

    I24 News: Израиль решил не закрывать полностью консульство Британии в Иерусалиме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Израиля смягчили решение о закрытии консульства Великобритании в Восточном Иерусалиме, понизив его статус до миссии и разрешив остаться семи британским дипломатам.

    Власти Израиля смягчили решение о полном закрытии британского консульства в Восточном Иерусалиме, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал I24 News.

    Консульство закрывается в своем нынешнем виде, его вывеска уже снята, а консульский статус отозван. Однако израильское руководство разрешило семи британским дипломатам продолжить работу в учреждении, которое теперь будет функционировать как миссия по оказанию услуг палестинскому населению.

    Отмечается, что позиция Израиля была смягчена на фоне давления со стороны Великобритании. Лондон ранее пригрозил выслать 27 израильских дипломатов в случае полного закрытия консульства.

    Кризис в отношениях двух стран обострился в начале сентября после решения Британии запретить торговлю с еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан. В ответ глава МИД Израиля Саар предписал закрыть британское консульство в Восточном Иерусалиме не позднее 8 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Британия пригрозила выслать 27 израильских дипломатов из Лондона.

    В понедельник суд осудил беженца на 20 лет за подготовку атаки на посольство Израиля в Британии.

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    8 октября 2026, 09:54 • Новости дня
    Трамп: Получение Ираном ядерного оружия угрожало бы крупным городам США

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что получение Ираном ядерного оружия могло бы привести к ракетным ударам по таким американским городам, как Лос-Анджелес и Сан-Диего.

    «Нам пришлось заняться Ираном, потому что иначе у него появилось бы ядерное оружие. И тогда возникла бы настоящая проблема. Представьте, если бы они нанесли ракетный удар по Лос-Анджелесу, Сан-Диего или другому крупному американскому городу. Вот это была бы настоящая проблема», – цитирует РИА «Новости» Трампа.

    Иран неоднократно заявлял об отсутствии планов по созданию ядерного оружия. По данным МАГАТЭ, до ударов по объектам в стране Тегеран имел 440,9 кг урана, обогащенного до 60%. После ударов агентство не смогло подтвердить состояние этих запасов.

    США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране 28 февраля, в ответ на что Иран нанес свои удары. В середине июня стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, но позже возобновили удары. Конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент США заявил о скором завершении конфликта с Ираном. Также американский лидер заявил, что потерял интерес к сделке с Ираном.

    СМИ писали, что Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по Ирану.

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    В Германии начали подготовку к выпуску ядерного топлива по технологиям Росатома
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    В списках погибших в Буче выявлены системные фальсификации
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    Московский суд запретил создавать обнаженные фото граждан в нейросети

    Пополнение резервов ослабляет рубль

    Сверхдоходы от дорогой нефти заставили Минфин в шесть раз увеличить объем скупки валюты в октябре в пользу резервов. Однако для рубля этот фактор является крайне неприятным. Российская валюта начала снова слабеть после укрепления в сентябре. Ждут ли резкого обвала рубля эксперты? Подробности

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Как российская разведка пресекла ракетный рывок Украины

    На Украине говорят о фактическом срыве собственной ракетной программы: Россия нанесла удары по заводам, производителям двигателей и ключевым предприятиям кооперации еще до развертывания выпуска ракет. Эксперты считают, что такой выбор целей требует точного знания планов противника. Насколько глубоко российской разведке удалось проникнуть в украинскую ракетную программу? Подробности

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    Мали при помощи России вернул себе стратегически важный город

    Правительственная армия африканского государства Мали одержала важный реванш над местными сепаратистами и джихадистами. После поражения в апреле освобожден расположенный на севере страны город Кидаль. Чем важен этот населенный пункт и какие следующие цели ставит себе малийское правительство при содействии российского Африканского корпуса? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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