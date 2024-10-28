Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Польша потребовала закрыть генконсульство России в Познани до 30 ноября
Польша дала срок до 30 ноября на закрытие генконсульства России в Познани
Польские власти потребовали закрыть генеральное консульство России в Познани к 30 ноября, что связано с заявлением о задержании диверсанта, якобы действовавшего по указанию российских спецслужб, рассказал российский посол в Польше Сергей Андреев.
«Мы получили ноту МИД Польши о том, что срок закрытия нашего генконсульства – 30 ноября до полуночи», – заявил посол Андреев, передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть генконсульство России в Познани и выслать его персонал из страны. По его словам, такое решение связано с задержанием диверсанта, который якобы планировал поджоги во Вроцлаве по заданию российских спецслужб, однако доказательства этих утверждений не были предоставлены.
Польские власти приняли решение выслать десять сотрудников консульства.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире Первого канала заявила, что Россия в ближайшее время подготовит ответные меры на закрытие своего генконсульства в Польше.