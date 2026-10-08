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Армия Йемена отбила у хуситов стратегический район
Войска Йемена выбили хуситов из района Кахбуб у Баб-эль-Мандебского пролива
Правительственные силы Йемена восстановили контроль над стратегически важным горным районом Кахбуб, прилегающим к Баб-эль-Мандебскому проливу.
Об этом сообщило подразделение «Дар аль-Ватан», передает ТАСС.
«Силы «Дар аль-Ватан», бригады «Аль-Амалика“ («Бригады гигантов») и объединенные силы (коалиции во главе с Саудовской Аравией) установили полный контроль над линией фронта в районе Кахбуб в рамках операции «Рассвет Йемена»», – говорится в заявлении.
4 октября правительственные силы Йемена объявили о начале масштабной военной операции по возвращению подконтрольных мятежникам территорий. Напомним, в июле повстанцы объявили о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии, а в начале августа движение «Ансар Аллах» начало наступление на юго-западе Йемена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду хуситы сбили саудовский беспилотник в Йемене.
Во вторник они заявили об отражении наступления сил Йемена на Баб-эль-Мандебский пролив.
Мятежники ранее нанесли удары по саудовским войскам.