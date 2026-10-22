Над Калужской областью уничтожили 17 дронов

В Калужской области повреждены дома и ЛЭП при атаке дронов ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

За ночь системы ПВО уничтожили 17 беспилотников над территориями Бабынинского, Дзержинского, Жуковского, Малоярославецкого, Перемышльского, Сухиничского, Ульяновского, Ферзиковского округов, Куйбышевского района и на окраине Калуги, указал губернатор в Max.

По его словам, в Жуковском округе получили повреждения четыре частных дома, а в Малоярославецком пострадали остекление и забор жилого здания. В результате атаки никто не пострадал, местным властям поручено оказать помощь собственникам.

Кроме того, в Дзержинском округе зафиксировано незначительное повреждение линии электропередачи. В настоящее время ведутся восстановительные работы, на местах падения обломков действуют оперативные группы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе над Калужской областью уничтожили 37 дронов ВСУ. Силы ПВО сбили 14 беспилотников над территорией этого региона и Тульской области.