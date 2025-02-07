Tекст: Алексей Дегтярев

За пять месяцев интенсивных боев около 70% личного состава ВСУ было уничтожено, указало ведомство в своем Telegram-канале.

В среднем ежедневные потери украинских войск достигали 200 человек убитыми и ранеными. В ходе операции российские военные уничтожили свыше 240 танков и других бронированных машин, а также более 340 орудий полевой артиллерии и минометов. Особо отличились военнослужащие 1-й, 9-й и 132-й гвардейских мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования «Ветераны».

Киевский режим превратил крупнейший населенный пункт Торецкой агломерации Дзержинск в мощный укрепленный район. Практически каждое здание было обустроено как долговременная огневая точка. Контроль над этим узлом обороны открывает дорогу к освобождению Константиновки и фланговому выходу к краматорской группировке ВСУ, подчеркнуло ведомство.

Для удержания Дзержинска противник стянул внушительные силы, включая восемь бригад и до 50 батальонов, общей численностью более 40 тыс. военнослужащих. Среди них были националистические формирования и подразделения иностранных наемников.

Площадь освобожденной городской застройки Дзержинска превысила 50 квадратных километров. В ходе операции также было освобождено 11 населенных пунктов Торецкой агломерации и 139 квадратных километров территории. Продвижение российских войск вглубь обороны противника составило более 13 километров.

Напомним, в пятницу ВС России освободили Дзержинск (украинское название Торецк) в ДНР.