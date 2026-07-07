Скандал с отмененной красной карточкой на ЧМ по футболу и тем, как Белый дом ведет себя с союзниками по НАТО – это примеры индивидуальной стилистики Трампа, как промежуточной фигуры в поиске американской элитой новых управленческих решений.0 комментариев
Полянский заявил об использовании ЕС правозащитной повестки для развала ОБСЕ
Иностранные государства целенаправленно разрушают авторитетную международную площадку, превращая тему свобод граждан в инструмент политического противостояния, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Полянский выступил с резкой критикой действий оппонентов во время презентации доклада о правах человека, передает РИА «Новости». Дипломат обратил внимание на деградацию механизмов сотрудничества.
«Коллективный Запад сталкивает в пропасть нашу некогда авторитетную международную организацию. При этом делается это не без помощи правозащитной проблематики, используемой в качестве инструмента гибридной войны против наших стран», – подчеркнул он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский обвинил Евросоюз в подавлении альтернативных мнений на площадке организации.
Дипломат назвал возможный уход Москвы из этой структуры идеальным сценарием для западных стран.
Ранее он констатировал окончательную утрату объединением своего изначального предназначения.