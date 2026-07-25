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В зону СВО поступил перехватывающий видеосигнал детектор дронов «Набат-3»
Модернизированный детектор дронов «Набат-3» с расширенным частотным диапазоном и функцией видеоперехвата начал применяться в зоне СВО и на приграничных территориях, сообщил официальный представитель компании-производителя GoDrone.
Обновленное устройство способно обнаруживать беспилотники противника в радиусе до двух километров, передает ТАСС. В компании-производителе GoDrone сообщили, что модернизация была вызвана возросшей угрозой использования высоких частот украинскими военными.
«Детектор дронов «Набат-3» был модернизирован, в ходе чего расширен рабочий частотный диапазон, увеличена дальность – цель обнаруживается в радиусе до 2 км – и точность обнаружения дронов противника. Обновленное изделие уже направлено на апробацию в действующие подразделения в зону СВО», – рассказал официальный представитель организации.
Новая версия аппарата работает в диапазоне от 200 до 8800 МГц, что позволяет фиксировать практически все модели вражеских беспилотников. Улучшенная система фильтрации шумов эффективно отсекает ложные сигналы от Wi-Fi, сотовой связи и бытовых приборов, анализируя характер радиоэфира.
Кроме того, прибор оснащен функцией видеоперехвата. Она позволяет оператору в реальном времени видеть изображение с камеры дрона или безэкипажного катера, что помогает определить направление угрозы и принять необходимые меры противодействия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле на выставке в Казани разработчики представили новую радиоэлектронную станцию обнаружения беспилотников «Гадалка».
Месяцем ранее создатели отечественного детектора «Булат» анонсировали выпуск шестой модификации аппарата с функцией перехвата изображения.
В это же время бойцы морской пехоты задействовали на фронте компактные приборы для просмотра видеосигнала с украинских дронов.