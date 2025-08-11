В Калининграде подростка обвинили в теракте за поджог на железной дороге

Tекст: Алексей Дегтярев

Сотрудники УФСБ России по Калининградской области и Западного линейного управления МВД России на транспорте задержали юношу по подозрению в поджоге объекта транспортной инфраструктуры, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Следователи предъявили ему обвинение по статье «Террористический акт». По данным следствия, молодой человек совершил поджог за денежное вознаграждение. Инцидент произошел на железнодорожном перегоне между Знаменском и Гвардейском в Калининградской области.

Ранее подростка из Калининграда арестовали по обвинению в поджоге оборудования на железнодорожном переезде, его действия могли привести к угрозе жизни людей.

До этого на Кубани двое несовершеннолетних раскрыли то, как поджигали железную дорогу, суд арестовал их.

Еще раньше в Тульской области задержали двух 17-летних местных жителей за поджог релейного шкафа.