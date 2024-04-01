Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.13 комментариев
В России вступили в силу требования об обязательной маркировке икры
В России начали действовать требования об обязательной маркировке икры
В России с 1 апреля вводится обязательная маркировка икры осетровых и лососевых видов рыб.
Эта мера направлена на борьбу с браконьерством, нелегальным оборотом икры и обеспечением потребителей качественным и безопасным продуктом, отмечает ТАСС.
Каждая банка икры будет иметь уникальный код Data Matrix, нанесенный на упаковку, с помощью которого можно проверить подлинность продукта и получить информацию о производителе и типе икры.
Отмечается, что за первые сутки работы системы в ней зарегистрировалось свыше 10 тысяч участников рынка, включая производителей и импортеров. Нанесено более 1 миллиона кодов Data Matrix на упаковку икры.
Эксперты отмечают, что для достижения всех целей системы, включая снижение объема контрафактной продукции и повышение доверия потребителей, потребуется некоторое время.