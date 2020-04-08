Как укрепить иммунитет?

В России в шесть раз подскочили цены на имбирь и лимоны. Виной всему не только сокращение поставок – большую часть этих продуктов Россия импортирует, но и резкий рост спроса. А спрос вырос благодаря интернет-«экспертам», которые разнесли слух о том, что имбирь, лимоны, а также другие продукты, богатые витаминами и минералами, способны защитить от заражения коронавирусом.

А на самом деле нет?

На самом деле эти утверждения не имеют под собой научных оснований – корректнее выразиться так. Новый коронавирус, как и любое малоизученное пока наукой явление, уже оброс огромным количеством различных мифов, и случай с имбирем и лимоном – из их числа. Как и звучавшие ранее призывы пить больше алкоголя и есть больше чеснока, например. По чесноку Всемирной организации здравоохранения даже пришлось высказываться отдельно. Аллицин, содержащееся в нем масло, может обладать антибактериальным и иногда антивирусным действием, но каких-либо доказательств того, что оно помогает противостоять китайскому коронавирусу, нет.

Имбирь же с лимоном – из другой категории фейков. Это продукты, компоненты которых способны укреплять иммунную систему организма, так что бесполезными их, конечно, назвать нельзя. Если употреблять их в меру, лишними они точно не будут. Об этом говорили и в ВОЗ: «Я бы посоветовал людям, если у них есть любимые средства, как лимон, имбирь или мед, продолжать поддерживать ими себя во время болезни. Но давайте не будем делать бездоказательные предположения, что что-либо может вылечить от COVID-19. На данный момент подтвержденной терапии не существует», – говорил эксперт организации Майкл Райан.

Надо понимать, что укрепление иммунитета совсем не равно защите от коронавируса. Иммунитет даже самого стойкого организма может не защитить его от заражения – он сможет побороть инфекцию постфактум. Так что бросаться скупать имбирь, лимоны или другие богатые полезными свойствами продукты практически бессмысленно – они не смогут укрепить организм сиюминутно.

То есть думать об иммунитете в условиях пандемии не стоит?

Стоит, просто не нужно для этого опустошать полки с овощами, фруктами или корнеплодами. Иммунная система слишком сложно устроена, чтобы «исправить» или активизировать ее в момент.

Иммунный ответ – реакцию организма на любой возбудитель вроде бактерии или вируса – можно разделить на две части. Первая – это врожденный ответ, вторая – приобретенный. Врожденный ответ действует широкими мазками. Вычислив «врага», он активизирует организм так, чтобы он попросту «сжег» или «смыл» его – отсюда и повышение температуры, и насморк, например, и рвота. А вот приобретенный ответ задействуется в чуть более сложных случаях – он работает более точечно, определяя конкретные клетки, которые могут убить вирус или бактерию, и активизируя их для борьбы. Суть в том, что ученые до сих пор не доказали связь каких-либо продуктов с той или иной частью иммунного ответа – вероятнее, что содержащиеся в них вещества влияют на систему в целом.

О каких продуктах речь?

Практически обо всех натуральных овощах, фруктах, мясе – везде присутствуют витамины, минералы и прочее. Есть, конечно, что-то более ими «богатое» – поэтому в интернете можно найти бесчисленное множество списков вроде «15 продуктов, которые укрепят ваш иммунитет». Обычно там вы увидите цитрусовые, брокколи, чеснок, имбирь, шпинат, орехи, зеленый чай – и что-либо еще, выбранное автором. Согласно нынешней логике с чесноком и имбирем, сейчас люди должны с тем же рвением броситься в магазины за брокколи – или устрицами, рекомендуемыми телеврачами.

Все эти продукты, безусловно, могут быть полезны для организма, но только в том случае, если у него есть дефицит того или иного минерала или витамина. В остальных случаях избыток может быть даже опасен. Например, слишком большое количество витамина А может привести и к летальному исходу.

Есть исследования, утверждающие, что селен, зеленый чай и чеснок, к примеру, действительно обладают противомикробными свойствами. Однако надежных работ, доказывающих, что они укрепляют иммунную систему, по-прежнему нет. Кроме того, здесь есть еще одно но: даже если допустить связь между употреблением подобных продуктов и иммунитетом, еще нужно доказать, что система лучше отреагировала на тот или иной вирус или бактерию именно благодаря их употреблению. А таких работ тоже нет.

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Иммунный ответ, как известно, может быть «пассивным» – то есть человек со сниженным иммунитетом более подвержен воздействию различных вирусов, бактерий и микробов. Это общее место. Но точно так же ответ может быть и избыточным, а в таких случаях система начинает убивать собственные клетки. Это ведет к воспалению и отказу органов и иногда даже к смерти. Не могут ли, условно, два килограмма съеденных в самоизоляции устриц привести к «гиперреакции» иммунной системы – тоже вопрос, поскольку соответствующих исследований нет и тут.

То есть иммунную систему укрепить нельзя?

Можно, но процесс этот должен проходить естественно, поэтому быстрым он быть не может. Первое, что советуют здесь врачи, – соблюдать баланс во всем: в питании, в физической активности, во времени сна.

Если обобщить – нужно вести здоровый образ жизни. Гарвардские медики применительно к укреплению иммунитета расшифровывают эту мантру так:

– не курите;

– ешьте больше овощей и фруктов;

– поддерживайте здоровый вес тела;

– алкоголь пейте в меру;

– высыпайтесь;

– старайтесь избегать стрессов.

То есть систему лучше не укреплять чем-то извне, а поддерживать здоровой в целом.

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