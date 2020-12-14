Стали известны меры властей по снижению цен на продукты

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал членов правительства доложить о мерах по стабилизации ситуации на рынке продовольствия. О принятых решениях отчитались глава Минэкономразвития Максим Решетников и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

«До 20 декабря будут заключены соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями. Соглашения предусматривают снижение цен производителями при поставке в розничные сети и ограничение розничной цены федеральными и региональными торговыми сетями. Соглашения будут действовать до конца первого квартала 2021 года», – приводятся слова Решетникова на сайте правительства.

Глава ведомства уточнил, что мониторить исполнение соглашений с производителями сахара и масла по ценам, в том числе уровень цен в сетях, будет Федеральная налоговая служба. Решетников отметил, что заключение соглашений должно обеспечить снижение цен уже до конца этого года. Также принят ряд мер, призванных стабилизировать цены в следующем году.

«По сахару. Производители смогут получать льготные кредиты по ставке от 1% до 5% на закупку сахарной свеклы для переработки. (…) По подсолнечному маслу. Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке на семена подсолнечника уже введена запретительная вывозная таможенная пошлина – 30%, но не менее 165 евро за тонну. Мера будет действовать с 9 января по 30 июня 2021 года», – рассказал Решетников.

Ведомство совместно с Минсельхозом подготовило предложения по введению вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло, однако предлагается вводить эту меру в том случае, если соглашения с производителями не будут исполняться.

Также, отметил министр, в правительство внесен проект постановления о введении с 15 февраля по 30 июня 2021 года квоты на экспорт зерновых в размере 17,5 млн тонн, а также проект об установлении вывозной таможенной пошлины в размере 25 евро внутри квоты и 50%, но не менее 100 евро, сверх квоты. Пошлины будут действовать с 15 февраля по 30 июня 2021 года.

«Для поддержки производителей муки и хлебопекарной продукции Министерством сельского хозяйства также внесены в правительство проекты постановлений, которые предусматривают субсидии мукомолам на возмещение части затрат, связанных с приобретением продовольственной пшеницы, и хлебопекам – на возмещение части затрат, связанных с приобретением муки», – добавил глава Минэкономразвития.

Решетников рассказал, что до конца года будут представлены предложения о мерах поддержки сельского хозяйства для стабилизации внутренних цен (для внутреннего потребителя), когда происходят большие колебания на мировых рынках.

Помимо этого, правительству могут дать право устанавливать регулируемые цены на социально значимые товары на территории одного или нескольких субъектов и установить планку колебаний в размере 10% за месяц без учета сезонных колебаний цен.

Глава Минсельхоза в свою очередь отметил, что ведомства ожидают соответствующих результатов от принятых мер. «Цены производителей на сахар-песок будут снижены до 36 рублей за килограмм с НДС для поставки в розницу, непосредственно в розничной торговле – до уровня 46 рублей за килограмм. Розничная цена на подсолнечное масло будет снижена до 110 рублей за литр, цена производителей для отпуска в розницу должна составлять 95 рублей с НДС. Цены на продовольственную пшеницу планируется снизить в текущем году до 14 тыс. рублей без НДС за тонну в центральной части России и до 13 тыс. рублей без НДС к концу февраля 2021 года», – сказал он.

Патрушев уточнил контрольные точки реализации мер. Так, до 15 декабря должны быть определены ключевые условия соглашений с производителями сахара и подсолнечного масла с розничными сетями. До 20 декабря необходимо заключить соглашения. 21 декабря будет приниматься решение о необходимости введения пошлины на экспорт подсолнечного масла. С 15 февраля 2021 года вводится пошлина и квота на экспорт зерновых.

Мишустин подчеркнул, что необходимо принимать системные меры для стабилизации цен на продукты.

«Вы перечислили то, что мы уже несколько дней обсуждали в деталях. Это такая скорее ситуативная реакция на то, что произошло. Но очень важно, чтобы меры были не ситуативными, а системными. В этом смысле отслеживать ситуацию необходимо на всех стадиях – от производства до торговых сетей. И главное – принимать меры нужно своевременно, а не тогда, когда продукты уже подорожали. В этом смысле мы должны сделать всё для создания такой системы реагирования. Важно, что у нас все соответствующие инструменты для этого есть», – сказал премьер.

В среду, 9 декабря, президент обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проработать параметры соглашений по сдерживанию цен на продукты, а правительству подготовить к утру понедельника все нормативные акты по нормализации цен.

Позже сообщалось, что бизнес может зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января 2021 года на следующие три месяца.

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что в росте цен на продукты нет ничего удивительного, так как в России высокая процентная ставка по кредитам для аграриев.