Мишустин поручил проработать соглашения о нормализации цен

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проработать параметры соглашений по сдерживанию цен на продукты, сообщила пресс-служба кабинета министров.

«Для сдерживания роста цен на продукты между производителями продовольствия, торговыми сетями, Минсельхозом и Минпромторгом будут подписаны четырехсторонние соглашения. Предложения по их содержанию и конкретным параметрам Федеральная антимонопольная служба должна представить в Минсельхоз в течение суток», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Уточняется, что 11 декабря Минсельхоз должен был представить доклад о конкретных решениях по снижению цен на продукты, а к 14 декабря Минэкономразвития и Минсельхоз обязаны внести в правительство проекты конкретных нормативных актов. Кроме того, решено создать систему мониторинга цен на социально значимые товары – детали проекта должны появиться до 21 декабря, их прорабатывает Минэкономразвития. Также до 15 января будет создан единый структурированный справочник-каталога социально значимых товаров.

Ранее Мишустин поручил правительству подготовить к утру понедельника все нормативные акты по нормализации цен на продукты питания.

В среду президент Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты.