Мишустин дал поручение по нормализации цен на продукты в России

Премьер Михаил Мишустин поручил правительству подготовить к утру понедельника все нормативные акты по нормализации цен на продукты питания.

«Хочу обратить сразу ваше внимание на то, что все необходимые нормативно-правовые акты должны быть подготовлены к девяти утра понедельника и доложены мне лично», – заявил глава правительства в ходе совещания по ситуации с ценами на продукты, передает РИА «Новости».

Он попросил участников совещания еженедельно докладывать по ситуации с ценами на базовое продовольствие в рамках оперативных совещаний с вице-премьерами. «Если потребуется – принимать срочные решения и сообщать мне лично и незамедлительно», – поручил премьер.

«Для стабилизации цен на продукты питания на внутреннем рынке необходимо, конечно, принимать комплексные решения. Реагировать надо быстро, с максимальным охватом от поля до прилавка, и вовлечь в эту работу всю цепочку производителей, посредников и торговые сети», – цитирует главу правительства ТАСС.

В четверг Мишустин заявил, что ФАС, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры допустили сбой в контроле за ростом цен на продукты.

В среду президент Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты.