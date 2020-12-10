Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты

ФАС, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры допустили сбой в контроле за ростом цен на продукты, заявил глава правительства Михаил Мишустин.

«Вчера на совещании по экономическим вопросам у президента обсуждался рост цен на ряд продуктов. Это крайне чувствительная для людей тема. В условиях снижения доходов подобное просто недопустимо. И по поручению главы государства мы должны принять конкретные меры, чтобы эффективно сдерживать цены на важные для людей продукты», – сказал Мишустин, начиная заседание правительства.

«Если президент нам указывает на сложившуюся ситуацию – значит, работа всех перечисленных мною структур и их руководителей дает сбой, который необходимо устранить», – добавил он, передает РИА «Новости».

Мишустин отметил, что в четверг лично проведет отдельное совещание по ситуации с ценами на продукты питания в стране. «Коллеги, сегодня в 17.00 я проведу по этим вопросам отдельное совещание. Прошу подготовиться к нему и без воды доложить о ситуации, о конкретных предложениях и мерах по ее решению», – заявил премьер.

Президент Владимир Путин на совещании в среду обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты.