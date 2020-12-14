Дерипаска объяснил рост цен на продукты

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что в росте цен на продукты нет ничего удивительного, так как в России высокая процентная ставка по кредитам для аграриев.

Он пояснил, что аграрные компании получают кредиты под 12% годовых, и поэтому им приходится повышать цены на продукты. «Странно, что всех удивляет рост цен на продовольствие. Было бы удивительно, если бы они не росли. Нужно посмотреть на то, что происходило последние 10-15 лет: под какой процент аграрный сектор получал возможность финансировать свои проекты», – написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

Бизнесмен отметил, что если аграрному сектору предоставят деньги хотя бы под такой же процент, как в Европе или в Америке, не будет никакого роста цен.

«Необходимы серьезные вложения: в инфраструктуру, в логистику, хранение, чтобы убрать потери, чтобы повысить эффективность переработки. И тогда предложение будет значительно превышать спрос, особенно в «зажиточных» регионах, и не будет никаких проблем с ценами», – добавил Дерипаска.

В среду, 9 декабря, президент обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проработать параметры соглашений по сдерживанию цен на продукты, а правительству подготовить к утру понедельника все нормативные акты по нормализации цен.

Позже сообщалось, что бизнес может зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января 2021 года на следующие три месяца.