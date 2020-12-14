Цены на сахар и подсолнечное масло могут заморозить на три месяца

Бизнес может зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января 2021 года на следующие три месяца, рассказали два источника на рынке, которые участвуют в совещаниях с ведомствами (Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, ФАС) по вопросу стабилизации цен в России.

Речь идет о 95 рублях за 1 литр подсолнечного масла при покупке продукции у производителей и 110 рублях – на полке, а также о 36 и 45 рублях за 1 кг сахара соответственно, пишут «Известия». По словам собеседников, новая договоренность будет закреплена в форме соглашения между компаниями.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сказал, что производители поддерживают новый формат работы. Он отметил, что сейчас компании «зажаты» между сельхозпроизводителями, у которых норма прибыльности 300%, и торговыми сетями, у которых наценка 50%. В союзе рады, что государство наконец вмешается в процесс ценообразования.

Ранее президент Владимир Путин на совещании с правительством раскритиковал министерства за рост цен на основные продукты, потребовав за неделю принять меры для прекращения их роста.

В среду, 9 декабря, президент обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проработать параметры соглашений по сдерживанию цен на продукты, а правительству подготовить к утру понедельника все нормативные акты по нормализации цен.