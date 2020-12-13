Путин жестко раскритиковал министра за эксперименты с ценами на продукты

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством раскритиковал министерства за рост цен на основные продукты, потребовав за неделю принять меры для прекращения их роста.

«Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов», – цитирует Путина ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 1».

Как отметил глава государства, самый большой рост цен в мире наблюдается на рынке растительного масла – 30,8%, в то время как в России они выросли на 23,8%. «Значит, есть еще куда расти. На зерновые – 19,9%, а у нас макаронные изделия – 10,5%, хлебобулочные – 6%. Если не остановить, будет расти дальше!» – подчеркнул президент.

«Вы мне рассказываете сказки, что вы поработали с экспортерами и производителями. Ваша работа здесь ни при чем! Поэтому я рассчитываю на эффективные меры и результат в самое ближайшее время», – заявил он.

Путин указал участникам совещания на то, что цены на продукты выросли вследствие экономических причин, а не из-за пандемии и падения уровня производства. Президент также назвал недопустимым значительный рост цен на макароны, сахар и муку.

«Макаронные изделия выросли на 10,5% и продолжают подрастать… Ну это недопустимо! При таких урожаях! То же самое и по сахару. Да, он снизился. Но вы же сами сказали, что достаточно для внутреннего потребления. Ну и потребляйте внутри!» – сказал Путин.

Обращаясь к министру экономического развития Максиму Решетникову, глава государства раскритиковал его «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания, в частности сахар. Он отметил, что граждане вынуждены себя ограничивать, поскольку не могут купить базовые продукты.

«Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины, а вы мне сказки рассказываете здесь», – заявил президент в ответ на доклад министра.

«По маслу подсолнечному что вы предлагаете делать? На конечный продукт вы не хотите пошлины вводить? А на какой продукт вы хотите вводить пошлину? Как долго вы с этим экспериментировать будете, вот что я хочу понять», – спросил Путин у Решетникова.

По словам главы Минэкономразвития, по итогам года инфляция в России должна составить 4,8%, что значительно превышает целевую инфляцию. Он пояснил, что этот показатель связан прежде всего с ценами на продовольствие. Как заверил президента Решетников, министерство ведет постоянный мониторинг цен, «подключив весь аппарат контрольно-кассовой техники».

«Смотрите, Максим Геннадьевич, вы сказали: мы ведем мониторинг. А рост цен на сахар происходит в течение нескольких месяцев. Мы же понимаем, что в этих условиях падает покупательная способность населения, постоянно об этом говорим. Реально располагаемые доходы упали на 4,3%. А цены на сахар выросли на 71% с лишним. Что вы там будете делать? Собрания проводить, да? И возлагаете надежды на антимонопольную службу», – отреагировал Путин.

В среду президент обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проработать параметры соглашений по сдерживанию цен на продукты, а правительству подготовить к утру понедельника все нормативные акты по нормализации цен.