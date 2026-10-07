Западом были приложены титанические усилия, чтобы подорвать отношения между российским обществом и государством, между народом и Путиным – к агрессивной информационной кампании и «адским» санкциям добавились массированные атаки беспилотников. Почему на выходе оказался пшик?0 комментариев
Число случаев кори в США достигло максимума за 35 лет
Число случаев кори в США достигло максимума с 1991 года
Число подтвержденных случаев кори в США в 2026 году достигло 3887, что стало самым высоким показателем с 1991 года.
Количество заболевших в неполном 2026 году уже значительно превысило итоги всего 2025 года, когда в стране было зарегистрировано 2289 случаев кори, сообщает ТАСС.
В 2024 году Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подтвердили 285 случаев, в 2023 году – 59.
В последний раз более высокий показатель был зарегистрирован в 1991 году, тогда корью заболели 9643 человека.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в штате Нью-Йорк ввели режим ЧС из-за вспышки кори.
В тот же день Роспотребнадзор предложил США помощь в борьбе со вспышками инфекций.
В прошлом месяце число жертв вспышки кори в американском штате Пенсильвания достигло четырех.