Водителя сбили насмерть в Лефортовском тоннеле после ДТП

В Лефортовском тоннеле насмерть сбили водителя, попавшей в ДТП машины

Tекст: Денис Тельманов

«В результате дорожной аварии водитель автомобиля Lexus, находившийся на проезжей части для установки знака аварийной остановки, скончался на месте от полученных в результате наезда на него транспортного средства марки Volvo телесных повреждений», – передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры.

В результате на внешней стороне Третьего транспортного кольца образовалась пробка протяженностью километр.

Оперативные службы устанавливают обстоятельства случившегося. Прокуратура Юго-Восточного административного округа держит ход и результаты проверки на особом контроле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Павлово-Посадском районе Подмосковья водитель на автомобиле «Фиат» сбила женщину и ее маленького сына, в результате чего женщина погибла, а ребенок оказался в больнице.

В Омской области пьяный водитель сбил женщину с ребенком и скрылся с места происшествия, в результате чего девочка не выжила, а мать госпитализирована. На Аминьевской эстакаде в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием более десяти автомобилей.