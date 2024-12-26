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Водителя сбили насмерть в Лефортовском тоннеле после ДТП
В Лефортовском тоннеле насмерть сбили водителя, попавшей в ДТП машины
В Лефортовском тоннеле Москвы водитель попавшего в ДТП Lexus стал жертвой наезда автомобиля Volvo, когда вышел на проезжую часть для установки аварийного знака. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«В результате дорожной аварии водитель автомобиля Lexus, находившийся на проезжей части для установки знака аварийной остановки, скончался на месте от полученных в результате наезда на него транспортного средства марки Volvo телесных повреждений», – передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры.
В результате на внешней стороне Третьего транспортного кольца образовалась пробка протяженностью километр.
Оперативные службы устанавливают обстоятельства случившегося. Прокуратура Юго-Восточного административного округа держит ход и результаты проверки на особом контроле.
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