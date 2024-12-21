На Аминьевской эстакаде в Москве столкнулись более десяти машин

В Москве на Аминьевской эстакаде столкнулись более десяти автомобилей

Tекст: Мария Иванова

В Москве на Аминьевской эстакаде произошло массовое ДТП, в котором столкнулись более десяти автомобилей, передает ТАСС. Сообщение подтвердили в оперативных службах города. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Сотрудники полиции уже находятся на месте происшествия и занимаются выяснением причин аварии. Очевидцы сообщают о значительных затруднениях в движении на этом участке дороги.

Водителям рекомендуется избегать этот участок дороги до полного устранения последствий ДТП.

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