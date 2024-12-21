Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.4 комментария
На Аминьевской эстакаде в Москве столкнулись более десяти машин
В Москве на Аминьевской эстакаде столкнулись более десяти автомобилей
На Аминьевской эстакаде в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием более десяти автомобилей.
В Москве на Аминьевской эстакаде произошло массовое ДТП, в котором столкнулись более десяти автомобилей, передает ТАСС. Сообщение подтвердили в оперативных службах города. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
Сотрудники полиции уже находятся на месте происшествия и занимаются выяснением причин аварии. Очевидцы сообщают о значительных затруднениях в движении на этом участке дороги.
Водителям рекомендуется избегать этот участок дороги до полного устранения последствий ДТП.
На прошлой неделе в Москве в результате столкновения пяти автомобилей на Кутузовском проспекте пострадали люди.
А на 150-м километре трассы М-4 «Дон» движение в сторону Москвы было полностью перекрыто из-за дорожно-транспортного происшествия.
В Новой Москве женщина-водитель в состоянии алкогольного опьянения сбила насмерть ребенка и была задержана следственными органами для проведения дальнейших действий.