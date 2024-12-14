Задержана сбившая насмерть ребенка в Новой Москве пьяная женщина на Porsche

Tекст: Мария Иванова

Женщина-водитель, сбившая насмерть ребенка в Новой Москве, задержана, передает ТАСС. В Главном следственном управлении (ГСУ) Следственного комитета по Москве подтвердили, что она будет доставлена в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

Следствие установило, что женщина в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением автомобилем и выехала на тротуар. На тротуаре она сбила мальчика 2015 года рождения и его няню. Ребенок скончался от полученных травм в одной из городских больниц.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения и назначили необходимые судебные экспертизы. Также будут допрошены свидетели ДТП.

ГСУ СК сообщило, что задержанная ранее неоднократно нарушала правила дорожного движения и сейчас направлена на медицинское освидетельствование. Соседи подозреваемой указали на ее частое нарушение правил эксплуатации автомобиля, что будет учитываться в ходе следствия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новой Москве автомобиль марки Porsche выехал на тротуар и сбил мальчика с няней, которых затем госпитализировали.

Ранее на Ленинградском проспекте водитель грузовика Mercedes, сдавая задним ходом, сбил руководителя департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки Олега Чурилова.