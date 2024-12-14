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На Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей
На Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, пострадали пять человек
В результате столкновения пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве пострадали люди.
В Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием пяти автомобилей, передает ТАСС.
«По предварительным данным, на Кутузовском проспекте ... пострадал один человек», – сообщил собеседник агентства. Однако позднее в МВД по Москве сообщили об увеличении числа пострадавших до пяти. На месте происшествия в данный момент работают сотрудники ГАИ.
Обстоятельства случившегося устанавливаются. Движение по Кутузовскому проспекту частично перекрыто.
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