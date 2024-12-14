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Перекрыто движение на трассе М-4 «Дон» в сторону Москвы
ДТП на 150-м км трассы М-4 «Дон» перекрыло движение в сторону Москвы
На 150-м километре трассы М-4 «Дон» полностью перекрыто движение в сторону Москвы из-за дорожно-транспортного происшествия, для объезда организован съезд на 174-м километре с выездом на трассу Р-22.
Движение по трассе М-4 «Дон» в сторону Москвы полностью перекрыто из-за ДТП на 150-м километре, передает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию России.
«Из-за ДТП нет движения на 150-м км М-4 «Дон» в сторону Москвы», – сообщили в ведомстве. Организован объезд через Венев и трассу Р-22 с выездом на М-4 «Дон» на 118-м километре.
ДТП с участием 13 автомобилей произошло на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье, сообщили ранее в ГУ МВД по Московской области. Аварии произошли с 33-го по 36-й километр трассы.
По предварительной информации, пострадавших нет. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.
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