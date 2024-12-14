Перекрыто движение на трассе М-4 «Дон» в сторону Москвы

ДТП на 150-м км трассы М-4 «Дон» перекрыло движение в сторону Москвы

Tекст: Мария Иванова

Движение по трассе М-4 «Дон» в сторону Москвы полностью перекрыто из-за ДТП на 150-м километре, передает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию России.

«Из-за ДТП нет движения на 150-м км М-4 «Дон» в сторону Москвы», – сообщили в ведомстве. Организован объезд через Венев и трассу Р-22 с выездом на М-4 «Дон» на 118-м километре.

ДТП с участием 13 автомобилей произошло на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье, сообщили ранее в ГУ МВД по Московской области. Аварии произошли с 33-го по 36-й километр трассы.

По предварительной информации, пострадавших нет. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в субботу на Ленинградском проспекте в Москве произошло массовое ДТП с участием автобуса и 15 автомобилей.

До этого в Лефортовском тоннеле в Москве произошло столкновение нескольких автомобилей, что привело к затруднению движения.

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись пять автомобилей, в результате чего пострадали люди.







