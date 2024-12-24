В Омской области пьяный водитель насмерть сбил двухлетнюю девочку

В Омской области пьяный водитель сбил мать с ребенком и скрылся

Tекст: Валерия Городецкая

Инцидент произошел на Пролетарской улице в поселке Марьяновка, передает РИА «Новости». По информации ведомства, 27-летний мужчина в состоянии опьянения сбил мать с ребенком, которые шли по краю дороги. После аварии мужчина скрылся с места происшествия.

В результате ДТП девочка скончалась в машине скорой помощи от полученных травм. Ее мать была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Подозреваемый был задержан полицией у себя дома, он признал свою вину.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места происшествия». Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы от пяти до 12 лет.

Областная прокуратура взяла под контроль ход расследования и заявила о поддержке ходатайства следствия об аресте подозреваемого.

Ранее в Челябинске легковой автомобиль сбил пятерых человек, после чего водитель скрылся, но его задержали, а в Новой Москве женщина-водитель, находясь в алкогольном опьянении, сбила насмерть ребенка.