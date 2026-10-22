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Американский сенатор предостерег от «французского хаоса» в США
Сенатор США Эрик Шмитт заявил, что беспорядки и поджоги во Франции являются предвестником того, к чему стремятся демократы из левого крыла партии в Соединенных Штатах, и призвал республиканцев яснее обозначить ставки предстоящих выборов в Конгресс.
Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт назвал нынешний хаос во Франции прообразом того, чего, по его мнению, добиваются левые демократы в США. «Вы видите, что происходит во Франции. Именно этого хотят здесь демократы из DSA», – заявил он в интервью порталу Fox News.
Шмитт обвинил Демократическую партию в том, что она стала «постамериканской» и «антизападной», и предупредил, что при контроле демократов над Палатой представителей под угрозой окажется финансирование иммиграционной службы ICE, а также вернётся, как он выразился, политизированное использование госструктур при бывшем президенте Джо Байдене.
Сенатор связал свою работу с администрацией Дональда Трампа с ростом рабочих мест и промышленности в Миссури, отметив выбор компании Boeing для производства истребителя F-47 для ВВС и нового F/A-XX для ВМС США. По его словам, эти программы дадут около 7 тыс. прямых рабочих мест и помогут укрепить статус Сент-Луиса как «столицы оборонных технологий» страны.
Говоря о борьбе с преступностью, Шмитт сослался на операцию Show Me Justice под руководством Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, в ходе которой в Сент-Луисе было произведено 435 задержаний, изъято 166 единиц оружия, 81 кг наркотиков и более 1,25 млн долларов, связанных с незаконным оборотом. Он подчеркнул, что добивался дополнительных федеральных ресурсов для города и намерен продолжать давление на власти.
Третьим приоритетом сенатор назвал модернизацию международного аэропорта Сент-Луиса Ламберта через законопроект Modern Skies Act, предусматривающий обновление диспетчерских вышек, терминалов и технологий управления воздушным движением. Шмитт охарактеризовал предстоящие выборы как выбор между «здравым смыслом и безумием» и заявил, что республиканцам нельзя полагаться на автоматическую поддержку избирателей, а необходимо «бороться за каждый голос».
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник массовые погромы и поджоги во Франции изменили расстановку сил в президентской гонке страны. В понедельник один из кандидатов в президенты Франции заявил, что из-за волнений государство фактически исчезает. В воскресенье бывший президент США Дональд Трамп призвал власти Франции немедленно закрыть границы из-за беспорядков.