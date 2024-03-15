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Выступление балета с участием Захаровой отменено в Южной Корее
Korea Times: Выступление балета с участием Захаровой отменено в Южной Корее
Балетный спектакль «Modanse» с участием российской прима-балерины Светланы Захаровой, планировавшийся в Южной Корее, отменили на фоне критики со стороны Украины, пишут корейские СМИ.
Балет, иллюстрирующий жизнь Коко Шанель, должен был проходить в Сеульском Центре Искусств (SAC) с 17 по 21 апреля. Однако страницу о «Modanse» удалили с сайта SAC, после чего организаторы объявили об отмене концерта, пишет Korea Times.
Ранее посольство Украины в Южной Корее выпустило заявление, в котором осудило предстоящую премьеру балета «Modanse», где выступает российская прима-балерина Светлана Захарова. Украинская сторона назвала это «неприемлемым» и призвало Южную Корею прекратить сотрудничество с Россией в сфере культуры, передает ТАСС.
Посольство России в Сеуле в свою очередь назвало требования Украины неадекватными, назвав планирующиеся выступления обычной концертной деятельностью.