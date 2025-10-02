В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.27 комментариев
Путин рассказал об утреннем кофе в доме у экс-премьера Британии Блэра
Президент России Владимир Путин рассказал о личном знакомстве с бывшим премьер-министром Британии Тони Блэром на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Путин, комментируя вхождение в «Совет мира» по Газе Блэра, отметил: «Я его лично знаю. Больше того, я был у него в гостях, ночевал у него дома. Мы с ним утром в пижамах кофе пили», передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ряд арабских стран поддержали мирный план президента США Дональда Трампа по Газе. Американист Дмитрий Дробницкий пояснил участие бывшего британского премьера Тони Блэра в «Совете мира» для контроля над Газой.