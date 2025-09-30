  • Новость часаДробницкий объяснил участие Тони Блэра в «Совете мира» по контролю Газы
    Почему русский язык снова становится популярным на Украине
    СВР сообщила о подготовке Киевом провокации с «российской» ДРГ в Польше
    Шохин предложил использовать замороженные активы России в секторе Газа
    Путин поддержал передачу «Ленфильма» в собственность Петербурга
    СВР раскрыла план Киева инсценировать удар по детскому учреждению
    The Guardian: Трамп решил назначить Блэра главой Газы
    Песков заявил о поддержке Россией плана Трампа по Газе
    Фон дер Ляйен объявила о мерах по созданию «стены дронов» в Европе
    В Польше задержали украинца по делу о подрыве «Северных потоков»
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев «Исламское НАТО» не будет создано никогда

    Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему люди стали доверять полиции

    В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.

    30 сентября 2025, 14:56

    Дробницкий объяснил участие Тони Блэра в «Совете мира» по контролю Газы

    Американист Дробницкий: Тони Блэр в «Совете мира» по Газе станет «смотрящим» от Эр-Рияда

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В 2003 году Франция и Германия не поддержали операцию США в Ираке. Но Британия по решению Тони Блэра присоединилась к иракской авантюре. Возвращение британского политика в повестку Ближнего Востока связано с его отношениями с Саудовской Аравией, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Дональд Трамп для урегулирования конфликта в Газе предложил создать «Совет мира», в который войдет Блэр.

    «Заявление Дональда Трампа о том, что бывший премьер-министр Британии Тони Блэр войдет в состав «Совета мира» по Газе, было сделано рутинно. На деле это довольно неожиданное сообщение», – признался американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, включение британского политика в «Совет» связано с тем, что тот будет следить за соблюдением интересов королевств Залива – прежде всего, Саудовской Аравии.

    Собеседник напомнил, что Блэр тесно сотрудничал с арабскими лидерами и даже попадал в скандалы, в том числе коррупционные. «Поэтому основная версия, почему президент США решил включить британца в «Совет», заключается в том, что он станет «смотрящим» от Эр-Рияда», – пояснил эксперт. При этом политика жалуют на Ближнем Востоке далеко не все, поскольку при нем Лондон присоединился к вторжению Штатов в Ирак.

    После этого Блэр получил прозвище «пудель» Джорджа Буша-младшего, указал Дробницкий. «В 2003 году в европейском сообществе возникли разногласия относительно американской операции. Так, Франция, Германия и ряд других стран не поддержали Вашингтон, в то время как Британия направила в Ирак войска», – уточнил аналитик.

    «Впрочем, впоследствии возникали вопросы, почему Блэр поддерживал Буша-младшего: дело в том, что лейбористское правительство хотело быть в струе ближневосточной политики США, или же оно преследовало собственные интересы по части Саудовской Аравии?», – задался вопросом спикер.

    По его мнению, реализация плана Трампа по урегулирование конфликта на Ближнем Востоке так же маловероятна, как и предыдущая американская идея с созданием курорта в секторе Газа. «Израиль идет на определенные уступки, потому что еврейское государство находится в очень жесткой борьбе за ресурсы объединенного Запада и проигрывает европейскому лобби, цель которого – добиться направления средств в Евроатлантику», – считает политолог.

    «Но в то же время расчет Биньямина Нетаньяху на то, что ХАМАС откажется от инициатива Вашингтона. Когда план главы Белого дома «не выстрелит», Тель-Авив получит полную поддержку со стороны американцев. Происходящее – очередной этап борьбы за истощающиеся ресурсы «дяди Сэма», – добавил собеседник. По прогнозам Дробницкого, у Трампа не получится добиться успеха в его миротворческих усилиях.

    «Речь идет о серьезном конфликте. Нужны другие решения, не те, что выдвигает президент США. На этом фоне в мире постепенно начинают понимать, что Штаты – слабый посредник в любых конфликтах в Евразии», – заключил аналитик.

    Ранее Белый дом обнародовал план Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов. Документ был обнародован по итогам переговоров президента США с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    План, в частности, предусматривает, что израильская сторона отведет войска к согласованной линии для подготовки к освобождению заложников, а в дальнейшем осуществит их полный поэтапный вывод из Газы. Члены движения ХАМАС, которые согласятся на мирное сосуществование и сдадут оружие, получат амнистию.

    Согласно американскому плану, временное управление сектором будет осуществлять аполитичный палестинский комитет технократов. Наблюдать за ним станет международный «Совет мира», который займется администрированием и восстановлением анклава. Совет возглавит сам Трамп. В него также войдет бывший британский премьер-министр Тони Блэр.

    Вплоть до 2015 года политик занимал должность специального представителя ближневосточного «квартета», куда входили Россия, Евросоюз, США и ООН. «Многих возмущает сама мысль о том, что Блэр может занять какую-либо руководящую должность в секторе Газа, особенно учитывая его роль в начале вторжения в Ирак в 2003 году», – пишет Bloomberg.

    Биньямин Нетаньяху поддержал план Трампа по Газе, который, по его словам, отвечает достижению военных целей Израиля. Министры иностранных дел Турции, Саудовской Аравии, Иордании, ОАЭ, Индонезии, Пакистана, Катара и Египта выступили с совместным заявлением, в котором выразили американскому лидеру признательность за его усилия, направленные на завершение войны в Газе.

    Главы МИД также подтвердили свою готовность к активному и конструктивному взаимодействию со Штатами и другими заинтересованными сторонами для заключения и реализации соглашения, которое «обеспечит мир, безопасность и стабильность для народов региона». Глава Белого дома в свою очередь заявил, что рассчитывает на позитивный ответ ХАМАС. В случае же отказа Израиль может рассчитывать на «полную поддержку» Вашингтона, добавил президент США.

    Палестинское движение пообещало изучить документ. Как сообщает Politico, детали плана передали ХАМАС представители Египта и Катара. Источник издания предположил, что группировка может дать ответ через несколько дней. Западные СМИ усомнились в возможной реализации плана главы Белого дома.

    «На первый взгляд, у плана из 20 пунктов, изложенного президентом Трампом и одобренного Нетаньяху, больше шансов положить конец двухлетнему конфликту в Газе, чем у всех, что мы видели до сих пор... Но это не подробная дорожная карта, а скорее грубый набросок на обороте конверта, который может как безнадежно заблудиться, так и достичь желаемого пункта назначения», – пишет The Guardian.

    Агентство Bloomberg отмечает, что предложение фактически является ультиматумом для ХАМАС: освободить заложников, сложить оружие и сдаться, иначе израильская армия получит «полную поддержку» США для завершения операции. Опрошенные аналитики полагают, что движение, вероятно, отвергнет инициативу.

    27 сентября 2025, 20:46
    Лавров объяснил сравнение Трампом России с «бумажным тигром»

    Лавров отнес сравнение Трампом России с «бумажным тигром» к публичной дипломатии

    Tекст: Мария Иванова

    Высказывания Дональда Трампа о России как о «бумажном тигре» были охарактеризованы главой МИД Сергеем Лавровым как обычные инструменты публичной дипломатии на международной арене.

    Слова Дональда Трампа о том, что Россия якобы является «бумажным тигром», следует рассматривать как элемент публичной дипломатии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, «в публичной дипломатии применяются самые разные инструменты, способы, приемы. И то же самое относится и к утверждениям, будто президент Трамп разрешил бомбить Российскую Федерацию, сбивать самолеты, сбивать дроны», передает ТАСС.

    Министр добавил, что уже неоднократно высказывался по поводу заявлений бывшего президента США. Он подчеркнул, что использование подобных выражений характерно для публичной дипломатии и не всегда отражает реальное положение дел в международных отношениях.

    Лавров сделал это заявление на пресс-конференции после участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    Напомним, Дональд Трамп пообещал больше не употреблять термин «бумажный тигр» в адрес России

    Ранее Трамп назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг сравнение России с «бумажным тигром».

    29 сентября 2025, 21:50
    Обнародован план США по будущему Газы

    США предложили временное международное управление сектором Газа

    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, в котором предусмотрено временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    Документ, детали которого раскрывает Белый дом, содержит двадцать пунктов и ориентирован на создание временного внешнего управления сектором Газа с привлечением международных участников. В тексте особо подчеркивается, что план не предусматривает насильственного переселения жителей анклава.

    Также подчеркивается, что предложения США исключают возможность оккупации или аннексии сектора Газа Израилем. В качестве одного из ключевых пунктов Вашингтон предлагает создание международных сил для стабилизации ситуации в анклаве и их немедленное развертывание на территории сектора.

    В администрации отмечают, что предложенные меры призваны обеспечить безопасность и создание условий для восстановления гражданской жизни в Газе. Вопрос о дальнейшей судьбе анклава, по словам источников, будет решаться с участием международного сообщества.

    30 сентября 2025, 10:40
    Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

    Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    27 сентября 2025, 17:52
    Bloomberg оценил последствия смены позиции Трампа по Украине

    Bloomberg: Смена позиции Трампа по Украине не сулит Киеву ничего хорошего

    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп изменил свою риторику по вопросу поддержки Украины, что не сулит Киеву ничего хорошего, пишет колумнист Марк Чэмпион.

    Колумнист Bloomberg отметил: «Радоваться тут нечему. Это знаменует собой конец последней надежды на то, что Трампа удастся убедить снова привлечь США к защите Украины», передает РИА «Новости».

    По мнению автора, заявления Трампа о возможности возвращения Киевом территорий с поддержкой Европы следует рассматривать лишь как попытку экс-президента обезопасить себя от негативных последствий возможного ухода США из украинского конфликта.

    Ранее Pais сообщил, что в Брюсселе считают, что слова Трампа о возможном возвращении Украины к прежним границам с помощью ЕС не соответствуют реальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Pais также пишет, что многие жители Украины признали невозможность возвращения к прежним границам страны и считают такие перспективы малореалистичными.

    Трамп заявил, что поддержка Евросоюза якобы может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

    29 сентября 2025, 15:56
    Трамп показал обновленный Овальный кабинет с золотым декором

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер США Дональд Трамп продемонстрировал в сети видео с интерьером Овального кабинета, где использовано 24-каратное золото, по его словам, высочайшего качества.

    Президент США Дональд Трамп представил новый облик Овального кабинета, который был украшен декорациями из 24-каратного золота, пишет ТАСС. На своей странице в Truth Social он отметил, что «иностранные лидеры, как и все остальные, просто в восторге от качества и красоты» интерьера. Трамп также заявил: «Это лучший Овальный кабинет за всю историю».

    В апреле он рассказывал журналу The Atlantic, что оплатил обновление интерьера Белого дома из собственных средств. Для отделки был приглашен дизайнер Джон Икарт, ранее работавший над резиденцией в Мар-а-Лаго, а советники президента прозвали его «золотым парнем». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя новый интерьер, назвала его «золотым офисом для золотого века» США.

    27 сентября 2025, 18:08
    Турецкие СМИ обратили внимание на значок Трампа на встрече с Эрдоганом

    Milliyet: Трамп на встрече с Эрдоганом носил значок F-22 без политического подтекста

    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Во время переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне на лацкане Дональда Трампа заметили значок с изображением самолета F-22, который США не продают другим странам.

    Значок с изображением истребителя F-22 на лацкане пиджака президента США Дональда Трампа во время встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом не имел политического подтекста, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкую газету Milliyet.

    В СМИ и соцсетях эмблему преподносили как намек на поставки истребителей F-35, однако выяснилось, что это изображение F-22, которые США не продают другим странам.

    Трамп пояснил делегации: «Мне подарили значки всех самолетов, этот понравился мне больше всего». Таким образом, выбор аксессуара был личным, а не связанным с переговорами.

    На встрече в Белом доме лидеры США и Турции обсуждали вопросы энергетики, торговли и региональные проблемы. Напомним, в 2019 году Турция получила полковой комплект российских С-400, после чего Соединенные Штаты исключили ее из программы F-35 и ввели санкции против турецких оборонных чиновников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что сделка с Турцией по F-35 возможна при условии отказа Анкары от российских нефти и газа.

    При этом эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил, что Турция не станет выполнять требования Дональда Трампа по прекращению покупки нефти и газа у России.

    30 сентября 2025, 04:05
    Вице-президент США заявил о приближении страны к шатдауну

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о приближении страны к шатдауну

    @ Frank Augstein/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп и его оппоненты-демократы, видимо, не добились прогресса на встрече в Белом доме, направленной на предотвращение закрытия правительства, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.

    После встречи обе стороны заявили, что в случае, если Конгресс не сможет продлить государственное финансирование до полуночи вторника, вина будет лежать на другой стороне, передает Reuters.

    «Я думаю, что мы приближаемся к шатдауну», – заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.

    По словам демократов, любое соглашение о продлении срока финансирования должно также сохранить льготы для здравоохранения, тогда как республиканцы выступают за то, что здравоохранение и государственное финансирование должны рассматриваться как отдельные вопросы.

    За последние 15 лет бюджетные споры стали в Вашингтоне относительно обычным делом и часто разрешаются в последнюю минуту. Готовность Трампа отменить или проигнорировать законы о расходах, принятые Конгрессом, привнесла новое измерение неопределенности в данном вопросе, отметило агентство.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация США предупредила госведомства о возможных массовых сокращениях персонала, если 1 октября произойдет шатдаун и финансирование не будет возобновлено.

    Днем ранее Вэнс в интервью телеканалу Fox отметил, что демократы готовы остановить работу правительства, чтобы добиться медпомощи для нелегальных мигрантов.

    30 сентября 2025, 13:09
    Песков заявил о поддержке Россией плана Трампа по Газе
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Москва выразила готовность поддержать любые шаги Дональда Трампа, направленные на достижение мира в секторе Газа, отметив важность предотвращения дальнейшей трагедии.

    Россия всегда поддерживает и приветствует любые усилия Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, в частности в секторе Газа, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул: «В России всегда поддерживают и приветствуют любые усилия Трампа, которые имеют своей целью предотвращение той трагедии, которая сейчас происходит».

    Песков уточнил, что Москва желает реализации мирного плана Трампа, чтобы это помогло перевести развитие событий в регионе в мирное русло. Он отметил, что Россия надеется на наступление стабильности на Ближнем Востоке.

    При этом Песков заявил, что Россия не участвует в реализации мирного плана Трампа по сектору Газа. По его словам, никаких официальных сигналов или предложений от Вашингтона по этому поводу Москва не получала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, арабские страны поддержали мирный план президента США Дональда Трампа по Газе.

    По данным СМИ, Дональд Трамп решил назначить бывшего премьер-министра Британии Тони Блэра главой администрации Газы.

    План Трампа по Газе назвали ультиматумом для движения ХАМАС.

    28 сентября 2025, 18:46
    Нетаньяху заявил о планах обсудить повторные удары по Катару с Трампом
    @ Kyle Mazza/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен поднять тему возможных повторных ударов по лидерам ХАМАС в Катаре на личной встрече с Дональдом Трампом.

    Нетаньяху намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом возможность повторных ударов по лидерам ХАМАС, находящимся в Катаре, передает РИА «Новости». Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

    На вопрос, готов ли Израиль отказаться от подобных атак, Нетаньяху заявил: «Я собираюсь обсудить это с президентом Трампом. Я предпочел бы, чтобы это обсуждалось там, а не здесь». Он подчеркнул важность обсуждения этих вопросов непосредственно в Белом доме.

    Встреча Нетаньяху с Трампом может пройти в ближайшее время, однако дата пока не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар потребовал извинений от Израиля за удар по Дохе.

    9 сентября израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.

    Президент США Трамп пообещал, что «печальных инцидентов», как удар по Дохе, больше не будет. Премьер Катара призвал «обуздать Израиль» и указал на право эмирата ответить, что поддержали арабские страны. Тогда же Катар заявил об остановке переговоров по урегулированию в секторе Газа.


    28 сентября 2025, 22:06
    Орбан рассказал, как Трамп недавно буквально «ворвался на семейный ужин»

    Орбан рассказал, как Трамп недавно буквально «ворвался на ужин» к премьеру Венгрии

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признался на Civisvaros Digital Civic Circle в Дебрецене, как недавно американский президент Дональд Трамп буквально «ворвался на ужин», когда Орбан с супругой пытались распробовать вкус нового лечо.

    «Однажды поздно вечером я, ничего не подозревая, ужинал с женой, когда президент Соединенных Штатов ворвался к нам на кухню на улице Синеге с телефонным звонком. Мы обсуждали, отключат ли Венгрию от российского газа и нефти», – приводит слова Орбана портал HVG.

    По его словам, Орбан «правильно изложив» позицию Венгрии в ходе беседы, отправился, чтобы доесть остаток ужина.

    Трамп ранее звонил Орбану после того, как призвал все страны НАТО прекратить покупать российские энергоносители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп на Генассамблее ООН заявил о надежде на отказ Венгрии от закупок российской нефти. Он выразил уверенность, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может согласиться на такие условия.

    Комментируя высказывание президента США о возможном отказе Венгрии от российской нефти, глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия не может изменить свое географическое положение.

    Кроме того, премьер-министр Венгрии Орбан провел разъяснительную беседу с президентом США Дональдом Трампом относительно позиции Будапешта по энергетическому сотрудничеству с Россией.

    30 сентября 2025, 09:14
    YouTube решил выплатить Трампу 24,5 млн долларов за блокировку аккаунта

    WP: YouTube заплатит Трампу 24,5 млн долларов за блокировку аккаунта

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В рамках соглашения по иску Дональда Трампа YouTube выплатит 24,5 млн долларов, из которых 22 млн пойдут на строительство нового бального зала Белого дома.

    Видеоплатформа YouTube выплатит президенту США Дональду Трампу 24,5 млн долларов для урегулирования иска, поданного из-за блокировки его аккаунта после событий 6 января 2021 года, сообщает The Washington Post.

    Согласно условиям соглашения, большая часть суммы – 22 млн долларов – по решению Трампа будет направлена на строительство нового бального зала в Белом доме, остальные деньги получат другие истцы, обвинившие YouTube в цензуре.

    Издание уточняет, что аналогичные соглашения были достигнуты и с другими крупными социальными сетями: компания Meta выплатит Трампу 25 млн долларов, а X (бывший Twitter) согласилась на компенсацию в размере 10 млн долларов.

    Напомним, аккаунты Трампа в Facebook и Instagram (обе платформы признаны экстремистскими и запрещены в России, принадлежат Meta), а также в Twitter и YouTube были заблокированы в начале 2021 года из-за нарушений правил. В ответ Трамп подал на эти платформы в суд, а позднее, в феврале 2022 года, запустил собственную соцсеть Truth Social, которая стала его основным каналом общения в интернете.

    Причиной блокировки стал штурм Капитолия 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы попытаться не дать утвердить итоги президентских выборов 2020 года. В ходе беспорядков погибла одна участница штурма, а также были зафиксированы смерти еще нескольких человек по медицинским причинам, и скончался сотрудник полиции Капитолия.

    Напомним, ранее Paramount согласилась выплатить Дональду Трампу 16 млн долларов для урегулирования иска по делу об отредактированном интервью Камалы Харрис на канале CBS.

    Кроме того CBS объявила о закрытии «Позднего шоу» с ведущим Кольбером, который критиковал Трампа.

    27 сентября 2025, 16:40
    Эрдоган: Нетаньяху выступал в ООН перед пустыми креслами из-за действий в Газе
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал перед пустыми креслами на сессии Генеральной ассамблеи ООН, что, по мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало результатом действий Израиля в Газе.

    Эрдоган на дипломатическом форуме Bosphorus заявил: «В Газе уже два года на глазах всего мира происходит позорный геноцид: бомбят мирных жителей, голод в Газе безжалостно используется как оружие массового уничтожения. Нетаньяху был вынужден обращаться к пустым креслам в зале Совета безопасности ООН», передает РИА «Новости».

    Турецкий лидер отметил, что международное сообщество обязано остановить происходящее, назвав ситуацию «чудовищной». По его словам, признание Палестины, которое уже поддержали более 150 стран, имеет важное значение даже с учетом того, что оно запоздало.

    Эрдоган подчеркнул, что мировое сообщество должно провести самокритику и задуматься, почему подобные шаги по признанию Палестины не были сделаны раньше. По мнению президента Турции, это необходимо для прекращения израильских действий в Газе.

    Ранее сообщалось, что многие делегации покинули зал Генассамблеи ООН в начале выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    В ходе выступления Нетаньяху потребовал уничтожить запасы обогащенного урана Ирана.

    27 сентября 2025, 17:18
    Зеленский сообщил о получении Киевом двух комплексов Patriot от Израиля

    Tекст: Дарья Григоренко

    Киев осенью получит от Израиля две системы противовоздушной обороны Patriot, сообщил Владимир Зеленский на брифинге.

    «Израильский комплекс работает на Украине месяц. Две системы Patriot мы получим осенью», – заявил он журналистам, передает ТАСС.

    Зеленский также подчеркнул, что Киев готов заключать отдельные соглашения на поставку отдельных видов вооружения, включая дальнобойные средства. По его словам, такие договоры возможны помимо уже действующего соглашения с США, предусматривающего закупку американских вооружений на сумму 90 млрд долларов.

    В июле во время официального визита в Киев министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар обсудил с Владимиром Зеленским укрепление противовоздушной обороны на Украине и совместное производство оружия.

    Ранее посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что комплексы Patriot были переданы Киеву для поддержки украинской ПВО. Израильское внешнеполитическое ведомство опровергло это заявление и сообщило, что Израиль не передавал Украине системы Patriot.

    29 сентября 2025, 22:45
    Трамп раскритиковал страны, «по глупости» признавшие государство Палестина

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху раскритиковал страны, которые ранее признали государство Палестина.

    Президент США раскритиковал страны, «по глупости» признавшие государство Палестина.

    «Как вы знаете, несколько стран по глупости признали палестинское государство – некоторые из наших европейских друзей, союзников, хороших людей. Но на самом деле, я думаю, они делают это потому, что очень устали от того, что происходит на протяжении стольких десятилетий», – приводит слова Трампа британская Daily Express.

    Трамп призвал палестинцев принять его план, указав на необходимость «взять на себя ответственность за свою судьбу».

    «Потому что это то, что мы им даем. Мы даем им ответственность за свою судьбу, полностью осуждаем и запрещаем терроризм и прокладываем им путь к светлому будущем. Если Палестинская администрация не завершит реформы, которые я наметил... им придется винить только самих себя», – заявил американский президент.

    Напомним, ранее Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, включающий временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке. Он заявил, что возглавит международный надзорный орган, который он называет Советом мира, вместе с лидерами других стран, имена которых будут названы «в течение следующих нескольких дней».

    27 сентября 2025, 19:36
    Лавров заявил о попытках «похоронить» решение ООН по Палестине

    Лавров заявил о попытках сорвать создание Палестины через госпереворот

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил о попытках совершить своего рода государственный переворот с целью «похоронить» решения ООН о создании палестинского государства.

    Попытки «похоронить» решения ООН о создании палестинского государства осуществляются посредством фактического госпереворота, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии Генассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, в последние дни ряд западных стран объявили о признании Палестины, однако этот шаг был анонсирован еще несколькими месяцами ранее.

    Лавров задался вопросом, почему признание Палестины было отложено, предположив, что страны надеялись на развитие ситуации, при котором признавать было бы уже нечего. Он отметил, что ситуация требует срочных действий, чтобы не допустить такого сценария, и добавил, что участники Международной конференции высокого уровня по вопросу о Палестине выступили в поддержку этой позиции.

    Глава МИД России напомнил, что Москва осудила нападение боевиков ХАМАС на граждан Израиля 7 октября 2023 года, однако подчеркнул, что «жестоким убийствам гражданского населения Палестины, как и терактам, нет никакого оправдания», передает ТАСС.

    Лавров добавил, что нет оправдания коллективному наказанию палестинцев в секторе Газа, где под бомбардировками и от голода гибнут дети, разрушаются больницы и школы, а сотни тысяч людей остаются без крова.

    Министр также категорически осудил планы по аннексии Западного берега реки Иордан, подчеркнув, что они не имеют никакого оправдания. По его мнению, единственный выход из кризиса – следовать решениям ООН и реализовать принцип двух государств для израильтян и палестинцев.

    Ранее президент США Дональд Трамп выступил против аннексии Западного берега Израилем и призвал остановить подобные действия. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о категорическом несогласии с возможностью создания палестинского государства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему до сих пор никто точно не знает, что такое Государство Палестина.

    29 сентября 2025, 10:10
    Хуситы объявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные формирования «Ансар Алла» впервые применили гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2» с разделяющейся боевой частью по целям в Тель-Авиве, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

    Йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» нанесли удар по нескольким объектам в Тель-Авиве, передает ТАСС.

    Военный представитель Яхья Сариа заявил, что для атаки была использована гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2» с разделяющейся головной частью. По его словам, удар был нанесен «в ответ на израильскую агрессию» против Йемена. Сариа заявил, что цели операции успешно достигнуты.

    Ранее йеменские хуситы движения «Ансар Алла» нанесли удар по целям в Тель-Авиве гиперзвуковой ракетой «Палестина-2».

    Израиль нанес пять ударов по столице Йемена.

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа предупредил, что Ближний Восток может столкнуться с новым витком беспорядков в случае отсутствия соглашения о безопасности с Израилем.

    Золото продолжает брать новые высоты, хотя давно назрела техническая коррекция. Но инвесторы не дают этому случиться. Металл поддерживают события в США, связанные со ставкой ФРС и бюджетом страны. Однако резкий скачок на этой неделе может иметь другие причины. Что это за причины, и почему золоту пророчат уже не только 4000, а все 5000 долларов за унцию? Подробности

