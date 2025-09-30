  • Новость часаПутин поддержал передачу «Ленфильма» в собственность Петербурга
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев «Исламское НАТО» не будет создано никогда

    Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему люди стали доверять полиции

    В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.

    30 сентября 2025, 10:30 • Новости дня

    Bloomberg: План Трампа по Газе – это ультиматум для ХАМАС

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В новой инициативе по Газе Трамп предложил амнистию боевикам ХАМАС, а также расширил гуманитарную помощь и вовлечение международного сообщества, пишет Bloomberg.

    Дональд Трамп представил новый план по урегулированию ситуации в Газе, который фактически является ультиматумом для движения ХАМАС: освободить заложников, сложить оружие и сдаться, иначе израильская армия получит «полную поддержку» США для завершения операции, передает Bloomberg.

    Израильские войска уже находятся в центре города Газа, откуда бежали 800 тыс. палестинцев.

    Трамп объявил о 20-пунктном плане на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. Среди новых пунктов – амнистия для боевиков ХАМАС, которые сдадут оружие и согласятся на сосуществование, а также обещание масштабной гуманитарной помощи и отказ от прежних предложений о депортации жителей Газы. Однако план не предусматривает немедленного создания палестинского государства, что поддерживает мировое сообщество.

    ХАМАС пока не получил план Трампа, сообщил его представитель Махмуд Мардави, и изучит его совместно с другими политическими силами, когда документ поступит. Аналитики считают, что ХАМАС, вероятно, отвергнет инициативу, и США затем будут обвинять палестинцев в препятствовании миру. Палестинские сторонники уже называют предложение попыткой «создать американское политическое прикрытие для продолжения геноцида в Газе», заявил директор программы по Палестине и Израилю в Arab Center Юсеф Мунаейер.

    Отличительной чертой плана стало заявление о поддержке со стороны Катара и Турции, традиционных союзников ХАМАС, что, по мнению экспертов, увеличит давление на движение. Кроме того, в плане говорится, что если Палестинская администрация проведет реформы, возможен «правдоподобный путь» к самоопределению и государственности палестинцев. Однако неясные формулировки и отсутствие временных рамок вызывают скепсис как у палестинцев, так и у части израильского общества, особенно у правых партий, выступающих за аннексию Газы и Западного берега.

    С начала конфликта почти два года назад, по данным израильских источников, боевики ХАМАС убили 1200 человек и захватили 250 заложников, а по данным министерства здравоохранения Газы, ответная операция Израиля привела к гибели 66 тыс. человек. Эксперты считают, что новый план Трампа создает максимальное давление на ХАМАС, но его успех зависит от готовности сторон идти на компромисс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вашингтоне заявили о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке. Уиткофф заявил, что появляется импульс, способный запустить мирные процессы в Газе и на Украине. Телеканал AlJazeera сообщил о передаче переговорщикам ХАМАС плана Трампа.

    29 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Обнародован план США по будущему Газы

    США предложили временное международное управление сектором Газа

    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, в котором предусмотрено временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    Документ, детали которого раскрывает Белый дом, содержит двадцать пунктов и ориентирован на создание временного внешнего управления сектором Газа с привлечением международных участников. В тексте особо подчеркивается, что план не предусматривает насильственного переселения жителей анклава.

    Также подчеркивается, что предложения США исключают возможность оккупации или аннексии сектора Газа Израилем. В качестве одного из ключевых пунктов Вашингтон предлагает создание международных сил для стабилизации ситуации в анклаве и их немедленное развертывание на территории сектора.

    В администрации отмечают, что предложенные меры призваны обеспечить безопасность и создание условий для восстановления гражданской жизни в Газе. Вопрос о дальнейшей судьбе анклава, по словам источников, будет решаться с участием международного сообщества.

    29 сентября 2025, 20:36 • Новости дня
    Нетаньяху принес извинения за удар по Дохе главе Катара

    Нетаньяху извинился перед шейхом Катара за авиаудар по Дохе

    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принес извинения своему катарскому коллеге после авиаудара по Дохе, нацеленному на руководство ХАМАС.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху принес извинения премьеру Катара Мухаммеду бен Абдеррахману Аль Тани за недавний авиаудар по Дохе с целью ликвидации руководства палестинского движения ХАМАС, передает РИА «Новости».

    Информацию распространил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на собственные источники.

    В сообщении новостной службы телеканала говорится: «Нетаньяху поговорил с премьер-министром Катара... извинился за израильское нападение на Доху».

    Ранее Израиль неоднократно обвинял Катар в поддержке ХАМАС, однако такого прямого авиаудара по столице эмирата не фиксировалось. Катар активно участвует в посреднических переговорах между Израилем и ХАМАС по вопросам обмена пленными и гуманитарной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху освистали на Генассамблее ООН.

    Военная операция Израиля в Газе привела к усилению дипломатической изоляции страны, даже давний союзник в лице США начал проявлять недовольство действиями Тель-Авива.

    Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

    Во вторник США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами знают, зачем этот сбор. Одна их версий – подготовка к войне.

    28 сентября 2025, 05:20 • Новости дня
    Захарова назвала попытку Запада вернуть санкции СБ ООН против Ирана «мухлежом»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Попытка Великобритании, Франции и Германии вернуть санкции Совбеза ООН против Ирана – это «мухлеж», а их юридические ходы «шиты белыми нитками», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Сейчас в ООН, параллельно с неделей высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи, разворачиваются события, которые многие дипломаты считают по-настоящему опасными», – заявила Захарова в Telegram.

    Захарова напомнила, что механизм «снэпбэк» предусматривает быструю процедуру возврата ограничительных мер, но европейцы обошли порядок решения споров, прописанный в резолюции 2231.

    «Европейцы провернули лукавый трюк. В резолюции 2231 был прописан порядок решения споров: сначала стороны должны разбирать претензии в механизме по разрешению споров. И только если все зашло в тупик – выносить вопрос в СБ ООН. Этот механизм, вопреки утверждениям «евротройки», не был задействован», – говорится в сообщении.

    «Лондон, Париж и Берлин эти этапы пропустили и сразу подали бумагу в Совбез. С точки зрения международного права это выглядит как мухлеж: если ты сам нарушаешь правила, то теряешь право пользоваться прописанными в них механизмами», – указала она.

    Захарова подчеркнула, что Запад является «серийным» нарушителем резолюции. Когда в октябре 2023 года истекли предыдущие ограничения против Ирана, европейцы ввели аналогичные национальные санкции. Она напомнила, что США вообще вышли из иранской сделки в 2018 году. Сейчас страны Запада «пытаются использовать шитые белыми нитками юридические ходы, чтобы наказать Иран», заявила Захарова.

    По словам дипломата, 27 сентября истекал 30-дневный срок для остановки процедуры «снэпбэка», но Совет Безопасности не принял резолюцию о сохранении прежнего режима. В связи с этим Россия и Китай 26 сентября предложили продлить действие резолюции 2231 до апреля 2026 года, чтобы избежать эскалации, однако Запад проголосовал против.

    Захарова отметила, что европейцы сознательно форсировали процесс до начала российского председательства в Совбезе ООН.

    Она добавила, что действия Лондона, Парижа и Берлина нарушили два принципа международного права: «Pacta sunt servanda» (договоры должны соблюдаться) и «Clean hands doctrine» (запрет обращения к юридическим инструментам при нарушении чистоты действий).

    «27 сентября заканчивается 30-дневный срок, и «снэпбэк» формально автоматически вступает в силу. Юридически и политически это будет ничтожно», – подчеркнула она, отметив, что западные действия подвергают систему международной безопасности эрозии, создавая опасный прецедент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров предупредил, что признание возвращения санкций против Ирана может подорвать авторитет генсека ООН и навредить репутации организации. Москва заявила, что категорически не признает заявления о запуске процесса восстановления санкций против Ирана, а любые ограничения утратят актуальность после прекращения срока действия резолюции 2231 СБ ООН 18 октября. Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции о продлении на шесть месяцев действия резолюции 2231 в поддержку ядерной сделки с Ираном.

    27 сентября 2025, 22:40 • Новости дня
    Лавров призвал не допустить «взрыва» курдской проблемы на Ближнем Востоке

    Лавров: Россия не хочет взрыва курдской проблемы на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    Москва не хотела бы, чтобы курдская проблема на Ближнем Востоке «взорвалась», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что Москва удовлетворена налаживанием отношений между курдами и центральными властями Ирака, но предупредил о существовании сил, стремящихся дестабилизировать ситуацию, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что «не все курдские структуры вынашивают мирные планы», и указал на «проживание большого числа курдов в целом ряде стран» региона. «Мы не хотим, чтобы курдская проблема взорвалась», – заявил Лавров.

    Глава МИД подчеркнул, что Ближний Восток может не выдержать еще одного крупного кризиса. По его словам, для предотвращения дестабилизации необходимо умиротворять ситуацию и выстраивать диалог между всеми сторонами, в том числе в странах с большим курдским населением – Ираке, Сирии, Иране. В противном случае, считает министр, эти страны рискуют столкнуться с дестабилизацией и возможным развалом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Лавров провел встречу с президентом Иракского Курдистана на полях Анталийского форума. Востоковед Кирилл Семенов указывал, что Ирак балансирует между Ираном и США, а Иракский Курдистан обвиняют в сотрудничестве с ЦРУ и «Моссадом».

    В мае Рабочая партия Курдистана приняла решение прекратить вооруженную борьбу против властей Турции и объявила о самороспуске. В Сирии происходят столкновения между армией новых властей страны и курдскими вооруженными формированиями.

    30 сентября 2025, 10:10 • Новости дня
    Арабские страны поддержали мирный план Трампа по Газе
    @ FRANCIS CHUNG/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предложенный Дональдом Трампом план из 20 пунктов по прекращению войны в Газе получил поддержку ряда арабских и исламских государств, а также Палестинской администрации, сообщает Al Jazeera.

    Мирный план Дональда Трампа по Газе получил положительную реакцию ряда ближневосточных и мусульманских стран, передает Al Jazeera.

    Предложение, содержащее 20 пунктов, предполагает разоружение ХАМАС, прекращение огня, восстановление Газы, предотвращение аннексии Западного берега и обеспечение гуманитарной помощи.

    Палестинская администрация поддержала «искренние и неустанные усилия» США по урегулированию и выразила готовность работать с международными партнерами для достижения всестороннего соглашения, которое включает освобождение заложников, защиту населения и возвращение палестинских налоговых фондов. Власти также призвали к прекращению аннексии земель, созданию механизмов безопасности и уходу израильских войск с палестинских территорий.

    Как отмечает агентство, ХАМАС объявил о рассмотрении плана «добросовестно», тогда как организация «Палестинский исламский джихад» назвала предложение «рецептом эскалации» и попыткой навязать Израилем свои условия.

    Египет, Индонезия, Иордания, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Турция и ОАЭ выступили с совместным заявлением в поддержку «искренних усилий» Трампа и готовы содействовать реализации комплексного соглашения, предусматривающего полностью независимое палестинское государство.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф публично отметили лидерство Трампа и выразили готовность работать над урегулированием конфликта. Оппозиционный израильский политик Бени Ганц отметил важность инициативы Трампа для обмена заложниками и расширения нормализации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вашингтоне заявили о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке. Уиткофф отметил появление импульса для запуска мирных процессов в Газе и на Украине. Телеканал AlJazeera сообщил о передаче переговорщикам ХАМАС плана Трампа.

    27 сентября 2025, 21:33 • Новости дня
    Лавров назвал ошибкой возможное признание санкций ООН против Ирана

    Лавров: Генсек ООН совершит ошибку, если признает возвращение санкций против Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что признание возвращения санкций против Ирана способен подорвать авторитет генсека ООН и навредить репутации организации.

    Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш совершит огромную ошибку, если признает возвращение санкций против Ирана, передает ТАСС.

    Он отметил, что такие действия нанесут серьезный урон авторитету Гутерриша и его ближайшего окружения.

    Министр сообщил, что в субботу направил письмо генсеку ООН, где изложил российскую позицию относительно юридической ничтожности и незаконности решения Совета Безопасности о возвращении санкций.

    Лавров подчеркнул, что если генсек ООН, следуя своим полномочиям и Уставу организации, поддержит признание этих санкций и создаст для этого специальные секретариатские структуры, это станет серьезной ошибкой.

    Выступая в ООН, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о сохраняющемся обсуждении опасности новых ударов по Ирану на международном уровне.

    Лавров также назвал деление мира на «цветущий сад» и «джунгли» корнем всех проблем.

    Ранее в субботу президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что переговоры по ядерной программе между Ираном и Британией, Германией и Францией едва не завершились договоренностью, но вмешались США.

    27 сентября 2025, 19:36 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках «похоронить» решение ООН по Палестине

    Лавров заявил о попытках сорвать создание Палестины через госпереворот

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил о попытках совершить своего рода государственный переворот с целью «похоронить» решения ООН о создании палестинского государства.

    Попытки «похоронить» решения ООН о создании палестинского государства осуществляются посредством фактического госпереворота, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии Генассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, в последние дни ряд западных стран объявили о признании Палестины, однако этот шаг был анонсирован еще несколькими месяцами ранее.

    Лавров задался вопросом, почему признание Палестины было отложено, предположив, что страны надеялись на развитие ситуации, при котором признавать было бы уже нечего. Он отметил, что ситуация требует срочных действий, чтобы не допустить такого сценария, и добавил, что участники Международной конференции высокого уровня по вопросу о Палестине выступили в поддержку этой позиции.

    Глава МИД России напомнил, что Москва осудила нападение боевиков ХАМАС на граждан Израиля 7 октября 2023 года, однако подчеркнул, что «жестоким убийствам гражданского населения Палестины, как и терактам, нет никакого оправдания», передает ТАСС.

    Лавров добавил, что нет оправдания коллективному наказанию палестинцев в секторе Газа, где под бомбардировками и от голода гибнут дети, разрушаются больницы и школы, а сотни тысяч людей остаются без крова.

    Министр также категорически осудил планы по аннексии Западного берега реки Иордан, подчеркнув, что они не имеют никакого оправдания. По его мнению, единственный выход из кризиса – следовать решениям ООН и реализовать принцип двух государств для израильтян и палестинцев.

    Ранее президент США Дональд Трамп выступил против аннексии Западного берега Израилем и призвал остановить подобные действия. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о категорическом несогласии с возможностью создания палестинского государства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему до сих пор никто точно не знает, что такое Государство Палестина.

    29 сентября 2025, 10:10 • Новости дня
    Хуситы объявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные формирования «Ансар Алла» впервые применили гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2» с разделяющейся боевой частью по целям в Тель-Авиве, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

    Йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» нанесли удар по нескольким объектам в Тель-Авиве, передает ТАСС.

    Военный представитель Яхья Сариа заявил, что для атаки была использована гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2» с разделяющейся головной частью. По его словам, удар был нанесен «в ответ на израильскую агрессию» против Йемена. Сариа заявил, что цели операции успешно достигнуты.

    Ранее йеменские хуситы движения «Ансар Алла» нанесли удар по целям в Тель-Авиве гиперзвуковой ракетой «Палестина-2».

    Израиль нанес пять ударов по столице Йемена.

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа предупредил, что Ближний Восток может столкнуться с новым витком беспорядков в случае отсутствия соглашения о безопасности с Израилем.

    27 сентября 2025, 20:32 • Новости дня
    Лавров сравнил ситуацию вокруг Газы с сорванными предохранителями

    Лавров: В ситуации вокруг сектора Газа уже сорваны предохранители

    Tекст: Мария Иванова

    Обстановка вокруг сектора Газа достигла критической точки, когда любое случайное действие может привести к серьезной эскалации конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    Ситуация в районе сектора Газа достигла критически опасного уровня, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По его словам, обстановка уже не просто взрывоопасная – существуют многочисленные угрозы, сравнимые с «минами с сорванными предохранителями», передает ТАСС.

    «Ситуация предельно взрывоопасная. Там целый ряд мин даже не замедленного действия, а уже с сорванными предохранителями, на них только наступить кто-то может случайно», – подчеркнул Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

    Ранее в ходе выступления Сергей Лавров заявил о попытках «похоронить» решение ООН по Палестине.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал перед пустыми креслами на сессии Генеральной ассамблеи ООН, что, по мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало результатом действий Израиля в Газе.

    29 сентября 2025, 22:45 • Новости дня
    Трамп раскритиковал страны, «по глупости» признавшие государство Палестина

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху раскритиковал страны, которые ранее признали государство Палестина.

    Президент США раскритиковал страны, «по глупости» признавшие государство Палестина.

    «Как вы знаете, несколько стран по глупости признали палестинское государство – некоторые из наших европейских друзей, союзников, хороших людей. Но на самом деле, я думаю, они делают это потому, что очень устали от того, что происходит на протяжении стольких десятилетий», – приводит слова Трампа британская Daily Express.

    Трамп призвал палестинцев принять его план, указав на необходимость «взять на себя ответственность за свою судьбу».

    «Потому что это то, что мы им даем. Мы даем им ответственность за свою судьбу, полностью осуждаем и запрещаем терроризм и прокладываем им путь к светлому будущем. Если Палестинская администрация не завершит реформы, которые я наметил... им придется винить только самих себя», – заявил американский президент.

    Напомним, ранее Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, включающий временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке. Он заявил, что возглавит международный надзорный орган, который он называет Советом мира, вместе с лидерами других стран, имена которых будут названы «в течение следующих нескольких дней».

    29 сентября 2025, 08:57 • Новости дня
    WP: США начинают терять терпение из-за действий Израиля в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Военная операция Израиля в Газе привела к усилению дипломатической изоляции страны, даже давний союзник в лице США начал проявлять недовольство действиями Тель-Авива, заявил колумнист газеты The Washington Post (WP) Ишаан Тарур.

    Международная изоляция Израиля усиливается на фоне продолжающейся военной операции в секторе Газа, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

    Колумнист издания отметил, что на сессии Генассамблеи ООН выступление премьер-министра Нетаньяху сопровождалось массовым уходом дипломатов, а критика западных государств, признавших Палестину, не встретила понимания.

    Кроме того, сообщается о возможном исключении израильских футбольных команд из международных турниров под эгидой УЕФА, а некоторые европейские страны хотят не допустить Израиль до участия в «Евровидении» в следующем году.

    Журналист подчеркнул, что даже президент США Дональд Трамп начал демонстрировать нетерпение к Нетаньяху. По данным WP, Трамп намерен во время встречи с премьер-министром в Белом доме попытаться убедить его согласиться на сделку по прекращению огня в Газе.

    Ранее президент США Дональд Трамп надеется завершить разработку плана мирного урегулирования ситуации в секторе Газа на встрече с премьер-министром Израиля в понедельник, 29 сентября.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен поднять тему возможных повторных ударов по лидерам ХАМАС в Катаре на личной встрече с Дональдом Трампом.

    Нетаньяху допустил возможность амнистии для ХАМАС при условии освобождения всех заложников и завершения вооруженного противостояния.

    Глава МИД России Сергей Лавров сравнил ситуацию вокруг Газы с сорванными предохранителями.

    29 сентября 2025, 10:20 • Новости дня
    В Иране казнили мужчину за шпионаж в пользу Израиля

    AP: Власти Ирана заявили о казни Бахмана Чубиасла за шпионаж в пользу Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    В Иране был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Бахмана Чубиасла, обвиненного в шпионаже для израильской разведки, сообщает Аssociated Press.

    Иранские власти казнили мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля, сообщает AP News.

    По данным официального информагентства иранской судебной системы Mizan, речь идет о Бахмане Чубиасле, который якобы сотрудничал с израильской разведкой «Моссад». Отмечается, что он работал над «чувствительными телекоммуникационными проектами» и передавал сведения о маршрутах ввоза электронных устройств в страну.

    Ранее Иран уже применял смертную казнь к лицам, обвиненным в шпионаже. Так, с июня, когда между Ираном и Израилем произошел масштабный обмен ударами, были повешены девять человек по обвинению в работе на иностранные спецслужбы. Израиль в ходе этих боевых действий нанес авиаудары по иранским объектам, что, по оценкам, привело к гибели около 1100 человек, включая военных командиров.

    Организации Iran Human Rights и Abdorrahman Boroumand Center оценивают число казненных в 2025 году более чем в 1000 человек, при этом реальное число, возможно, выше, так как не обо всех случаях официально сообщается.

    В начале месяца в Иране был также казнен Бабак Шахбази, которого обвиняли в шпионаже в пользу Израиля. Активисты заявили, что Шахбази оговорил себя под пытками.

    Ранее власти Ирана привели в исполнение смертный приговор мужчине, передавшему «Моссаду» информацию о местонахождении убитого физика-ядерщика.

    В провинции Хормозган в Иране задержали гражданина европейской страны, которого подозревают в сборе сведений о военных объектах в интересах Израиля.

    В Иране казнили напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране.

    29 сентября 2025, 03:10 • Новости дня
    Трамп выразил намерение завершить с Нетаньяху план по мирному договору в Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп надеется завершить разработку плана мирного урегулирования ситуации в секторе Газа на встрече с премьер-министром Израиля в понедельник, 29 сентября.

    Трамп сообщил Reuters в телефонном интервью, что получил «очень хороший отклик» от Израиля и арабских лидеров на предложение о мирном плане по Газе, и что «все хотят заключить сделку».

    ХАМАС заявило, что движение пока не получало никаких предложений ни от Трампа, ни от посредников.

    Тем не менее, в последние несколько дней всё чаще говорят о дипломатическом урегулировании почти двухлетней войны в Газе. Мирный план Трампа по Ближнему Востоку из 21 пункта, направленный на прекращение войны в Газе, призывает к возвращению всех израильских заложников, живых и мертвых, прекращению дальнейших нападений Израиля на Катар и новому диалогу между Израилем и палестинцами о «мирном сосуществовании».

    При этом премьер Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что ХАМАС должно сложить оружие или потерпеть поражение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху намерен поднять тему возможных повторных ударов по лидерам ХАМАС в Катаре на личной встрече с Дональдом Трампом. Он также допустил амнистию для ХАМАС при определенных условиях

    Боевое крыло ХАМАС сообщило о потере контакта с двумя израильскими заложниками в Газе и потребовало прекратить военную операцию для их эвакуации.

    29 сентября 2025, 11:01 • Новости дня
    Испания запретила транзит американского оружия для Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мадрид ограничил использование военных баз Рота и Морон-де-ла-Фронтера для перевозки американского вооружения в Израиль, что связано с позицией по Газе, сообщила газета El Pais.

    Испания запретила транзит самолетов и кораблей США с оружием, боеприпасами и военной техникой для Израиля через свои военные базы, передает ТАСС.

    Запрет касается как прямых маршрутов в Израиль, так и маршрутов с промежуточными остановками, если конечным пунктом назначения является еврейское государство.

    По сведениям El Pais, испанская сторона не осуществляет досмотр американских судов, однако Пентагон рискует потерять доверие союзников, если утаит конечный характер грузов. Взаимоотношения между странами основаны на доверии, а возможные попытки его подрыва могут серьезно навредить этим контактам.

    Мадрид занял жесткую позицию в отношении Израиля на фоне конфликта в секторе Газа. Ранее правительство Испании одобрило указ о введении эмбарго на поставки оружия Израилю, закрепив этот шаг в юридическом поле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Испания объявила полный запрет на экспорт оружия Израилю ради поддержки Палестины. Мадрид ранее отозвал своего посла из Израиля после обвинений со стороны Тель-Авива. Израиль в ответ отозвал своего посла из Испании после ее решений по Палестине.

    30 сентября 2025, 03:25 • Новости дня
    СМИ узнали о готовности спецпосланника США Уиткоффа уйти в отставку

    Times of Israel сообщила о готовности спецпосланника США Уиткоффа уйти в отставку

    Tекст: Ирма Каплан

    Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф уйдет в отставку в конце текущего года, сообщил Times of Israel американский чиновник.

    Стив Уиткофф, который был представителем американского президента Дональда  Трампа на переговорах о прекращении огня в секторе Газа, занимает должность специального госслужащего, срок полномочий которого ограничен примерно 130 днями, хотя продление контракта возможно в зависимости от срока службы, пишет газета Times of Israel.

    По словам источника газеты, Уиткофф готовится покинуть пост к концу года, особенно в связи с тем, что прорыв ситуации с сектором Газа, похоже, близок. Ранее Трамп объявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял последнее предложение США, а посредники ожидают ответа ХАМАС.

    Иисточник добавил, что «люди в офисе [Уиткоффа] уже предвкушают, что же будет»,  особенно если сделка по Газе будет заключена и спецпредставитель «изящно уйдет».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, включающий временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    Трамп заявил о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке и заявил, что возглавит международный надзорный орган, который он называет Советом мира, вместе с лидерами других стран, имена которых будут названы «в течение следующих нескольких дней».

  • О газете
