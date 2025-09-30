В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.14 комментариев
Уиткофф заявил об импульсе, который запустит мирные процессы в Газе и на Украине
Спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф заявил, что реализация плана президента Трампа по прекращению огня в секторе Газа и палестино-израильского конфликта может создать импульс, который сможет повлиять на урегулирование украинского кризиса.
«Президент хочет мира в целом. Речь идет не только о Газе, но и о том, как это может распространиться на остальную часть Ближнего Востока, вплоть до России и Украины», – сказал он Fox News, комментируя план США по урегулированию конфликта в палестинском анклаве.
Уиткофф добавил, что инициативу Трампа поддерживают как страны Персидского залива, так и в Европе.
Напомним, ранее Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, включающий временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке. Он заявил, что возглавит международный надзорный орган, который он называет Советом мира, вместе с лидерами других стран, имена которых будут названы «в течение следующих нескольких дней». Однако прежде признавшие Палестину страны Трамп охарактеризовал нелестно.