    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему люди стали доверять полиции

    В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия отвергает американский принцип «бизнеса через силу»

    Мы наблюдаем жесткую борьбу за равноправные условия будущего сотрудничества. И самым странным образом этот сугубо деловой диалог оказался намертво привязан к вопросам войны и мира – на Украине, на Ближнем Востоке и в других горячих точках.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Страх перед Россией ведет рядовых европейцев к пацифизму

    Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к антивоенным выступлениям, западной элите придется с ним считаться.

    30 сентября 2025, 05:45 • Новости дня

    Уиткофф заявил об импульсе, который запустит мирные процессы в Газе и на Украине

    Уиткофф заявил об импульсе мирных процессов в Газе и других частях света

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф заявил, что реализация плана президента Трампа по прекращению огня в секторе Газа и палестино-израильского конфликта может создать импульс, который сможет повлиять на урегулирование украинского кризиса.

    «Президент хочет мира в целом. Речь идет не только о Газе, но и о том, как это может распространиться на остальную часть Ближнего Востока, вплоть до России и Украины», – сказал он Fox News, комментируя план США по урегулированию конфликта в палестинском анклаве.

    Уиткофф добавил, что инициативу Трампа поддерживают как страны Персидского залива, так и в Европе.

    Напомним, ранее Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, включающий временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке. Он заявил, что возглавит международный надзорный орган, который он называет Советом мира, вместе с лидерами других стран, имена которых будут названы «в течение следующих нескольких дней». Однако прежде признавшие Палестину страны Трамп охарактеризовал нелестно.

    29 сентября 2025, 20:36 • Новости дня
    Нетаньяху принес извинения за удар по Дохе главе Катара

    Нетаньяху извинился перед шейхом Катара за авиаудар по Дохе

    Нетаньяху принес извинения за удар по Дохе главе Катара
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принес извинения своему катарскому коллеге после авиаудара по Дохе, нацеленному на руководство ХАМАС.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху принес извинения премьеру Катара Мухаммеду бен Абдеррахману Аль Тани за недавний авиаудар по Дохе с целью ликвидации руководства палестинского движения ХАМАС, передает РИА «Новости».

    Информацию распространил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на собственные источники.

    В сообщении новостной службы телеканала говорится: «Нетаньяху поговорил с премьер-министром Катара... извинился за израильское нападение на Доху».

    Ранее Израиль неоднократно обвинял Катар в поддержке ХАМАС, однако такого прямого авиаудара по столице эмирата не фиксировалось. Катар активно участвует в посреднических переговорах между Израилем и ХАМАС по вопросам обмена пленными и гуманитарной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху освистали на Генассамблее ООН.

    Военная операция Израиля в Газе привела к усилению дипломатической изоляции страны, даже давний союзник в лице США начал проявлять недовольство действиями Тель-Авива.

    29 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    Трамп показал обновленный Овальный кабинет с золотым декором

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер США Дональд Трамп продемонстрировал в сети видео с интерьером Овального кабинета, где использовано 24-каратное золото, по его словам, высочайшего качества.

    Президент США Дональд Трамп представил новый облик Овального кабинета, который был украшен декорациями из 24-каратного золота, пишет ТАСС. На своей странице в Truth Social он отметил, что «иностранные лидеры, как и все остальные, просто в восторге от качества и красоты» интерьера. Трамп также заявил: «Это лучший Овальный кабинет за всю историю».

    В апреле он рассказывал журналу The Atlantic, что оплатил обновление интерьера Белого дома из собственных средств. Для отделки был приглашен дизайнер Джон Икарт, ранее работавший над резиденцией в Мар-а-Лаго, а советники президента прозвали его «золотым парнем». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя новый интерьер, назвала его «золотым офисом для золотого века» США.

    29 сентября 2025, 21:52 • Видео
    Почему устояла диктатура Санду

    В Молдавии подведены итоги парламентских выборов, победу празднует партия президента Майи Санду PAS. В таких итогах нет ничего удивительного, но дело не в том, что молдаване любят Санду. Дело в том, что в Молдавии установилась диктатура.

    29 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Обнародован план США по будущему Газы

    США предложили временное международное управление сектором Газа

    Обнародован план США по будущему Газы
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, в котором предусмотрено временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    Документ, детали которого раскрывает Белый дом, содержит двадцать пунктов и ориентирован на создание временного внешнего управления сектором Газа с привлечением международных участников. В тексте особо подчеркивается, что план не предусматривает насильственного переселения жителей анклава.

    Также подчеркивается, что предложения США исключают возможность оккупации или аннексии сектора Газа Израилем. В качестве одного из ключевых пунктов Вашингтон предлагает создание международных сил для стабилизации ситуации в анклаве и их немедленное развертывание на территории сектора.

    В администрации отмечают, что предложенные меры призваны обеспечить безопасность и создание условий для восстановления гражданской жизни в Газе. Вопрос о дальнейшей судьбе анклава, по словам источников, будет решаться с участием международного сообщества.

    29 сентября 2025, 10:10 • Новости дня
    Хуситы объявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные формирования «Ансар Алла» впервые применили гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2» с разделяющейся боевой частью по целям в Тель-Авиве, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

    Йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» нанесли удар по нескольким объектам в Тель-Авиве, передает ТАСС.

    Военный представитель Яхья Сариа заявил, что для атаки была использована гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2» с разделяющейся головной частью. По его словам, удар был нанесен «в ответ на израильскую агрессию» против Йемена. Сариа заявил, что цели операции успешно достигнуты.

    Ранее йеменские хуситы движения «Ансар Алла» нанесли удар по целям в Тель-Авиве гиперзвуковой ракетой «Палестина-2».

    Израиль нанес пять ударов по столице Йемена.

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа предупредил, что Ближний Восток может столкнуться с новым витком беспорядков в случае отсутствия соглашения о безопасности с Израилем.

    29 сентября 2025, 08:57 • Новости дня
    WP: США начинают терять терпение из-за действий Израиля в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Военная операция Израиля в Газе привела к усилению дипломатической изоляции страны, даже давний союзник в лице США начал проявлять недовольство действиями Тель-Авива, заявил колумнист газеты The Washington Post (WP) Ишаан Тарур.

    Международная изоляция Израиля усиливается на фоне продолжающейся военной операции в секторе Газа, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

    Колумнист издания отметил, что на сессии Генассамблеи ООН выступление премьер-министра Нетаньяху сопровождалось массовым уходом дипломатов, а критика западных государств, признавших Палестину, не встретила понимания.

    Кроме того, сообщается о возможном исключении израильских футбольных команд из международных турниров под эгидой УЕФА, а некоторые европейские страны хотят не допустить Израиль до участия в «Евровидении» в следующем году.

    Журналист подчеркнул, что даже президент США Дональд Трамп начал демонстрировать нетерпение к Нетаньяху. По данным WP, Трамп намерен во время встречи с премьер-министром в Белом доме попытаться убедить его согласиться на сделку по прекращению огня в Газе.

    Ранее президент США Дональд Трамп надеется завершить разработку плана мирного урегулирования ситуации в секторе Газа на встрече с премьер-министром Израиля в понедельник, 29 сентября.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен поднять тему возможных повторных ударов по лидерам ХАМАС в Катаре на личной встрече с Дональдом Трампом.

    Нетаньяху допустил возможность амнистии для ХАМАС при условии освобождения всех заложников и завершения вооруженного противостояния.

    Глава МИД России Сергей Лавров сравнил ситуацию вокруг Газы с сорванными предохранителями.

    29 сентября 2025, 22:45 • Новости дня
    Трамп раскритиковал страны, «по глупости» признавшие государство Палестина

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху раскритиковал страны, которые ранее признали государство Палестина.

    Президент США раскритиковал страны, «по глупости» признавшие государство Палестина.

    «Как вы знаете, несколько стран по глупости признали палестинское государство – некоторые из наших европейских друзей, союзников, хороших людей. Но на самом деле, я думаю, они делают это потому, что очень устали от того, что происходит на протяжении стольких десятилетий», – приводит слова Трампа британская Daily Express.

    Трамп призвал палестинцев принять его план, указав на необходимость «взять на себя ответственность за свою судьбу».

    «Потому что это то, что мы им даем. Мы даем им ответственность за свою судьбу, полностью осуждаем и запрещаем терроризм и прокладываем им путь к светлому будущем. Если Палестинская администрация не завершит реформы, которые я наметил... им придется винить только самих себя», – заявил американский президент.

    Напомним, ранее Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, включающий временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке. Он заявил, что возглавит международный надзорный орган, который он называет Советом мира, вместе с лидерами других стран, имена которых будут названы «в течение следующих нескольких дней».

    29 сентября 2025, 10:20 • Новости дня
    В Иране казнили мужчину за шпионаж в пользу Израиля

    AP: Власти Ирана заявили о казни Бахмана Чубиасла за шпионаж в пользу Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    В Иране был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Бахмана Чубиасла, обвиненного в шпионаже для израильской разведки, сообщает Аssociated Press.

    Иранские власти казнили мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля, сообщает AP News.

    По данным официального информагентства иранской судебной системы Mizan, речь идет о Бахмане Чубиасле, который якобы сотрудничал с израильской разведкой «Моссад». Отмечается, что он работал над «чувствительными телекоммуникационными проектами» и передавал сведения о маршрутах ввоза электронных устройств в страну.

    Ранее Иран уже применял смертную казнь к лицам, обвиненным в шпионаже. Так, с июня, когда между Ираном и Израилем произошел масштабный обмен ударами, были повешены девять человек по обвинению в работе на иностранные спецслужбы. Израиль в ходе этих боевых действий нанес авиаудары по иранским объектам, что, по оценкам, привело к гибели около 1100 человек, включая военных командиров.

    Организации Iran Human Rights и Abdorrahman Boroumand Center оценивают число казненных в 2025 году более чем в 1000 человек, при этом реальное число, возможно, выше, так как не обо всех случаях официально сообщается.

    В начале месяца в Иране был также казнен Бабак Шахбази, которого обвиняли в шпионаже в пользу Израиля. Активисты заявили, что Шахбази оговорил себя под пытками.

    Ранее власти Ирана привели в исполнение смертный приговор мужчине, передавшему «Моссаду» информацию о местонахождении убитого физика-ядерщика.

    В провинции Хормозган в Иране задержали гражданина европейской страны, которого подозревают в сборе сведений о военных объектах в интересах Израиля.

    В Иране казнили напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране.

    29 сентября 2025, 11:01 • Новости дня
    Испания запретила транзит американского оружия для Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мадрид ограничил использование военных баз Рота и Морон-де-ла-Фронтера для перевозки американского вооружения в Израиль, что связано с позицией по Газе, сообщила газета El Pais.

    Испания запретила транзит самолетов и кораблей США с оружием, боеприпасами и военной техникой для Израиля через свои военные базы, передает ТАСС.

    Запрет касается как прямых маршрутов в Израиль, так и маршрутов с промежуточными остановками, если конечным пунктом назначения является еврейское государство.

    По сведениям El Pais, испанская сторона не осуществляет досмотр американских судов, однако Пентагон рискует потерять доверие союзников, если утаит конечный характер грузов. Взаимоотношения между странами основаны на доверии, а возможные попытки его подрыва могут серьезно навредить этим контактам.

    Мадрид занял жесткую позицию в отношении Израиля на фоне конфликта в секторе Газа. Ранее правительство Испании одобрило указ о введении эмбарго на поставки оружия Израилю, закрепив этот шаг в юридическом поле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Испания объявила полный запрет на экспорт оружия Израилю ради поддержки Палестины. Мадрид ранее отозвал своего посла из Израиля после обвинений со стороны Тель-Авива. Израиль в ответ отозвал своего посла из Испании после ее решений по Палестине.

    29 сентября 2025, 09:32 • Новости дня
    Власти Орегона оспорили решение Трампа перебросить Нацгвардию в Портленд

    WP: Штат Орегон подал в суд на Трампа за решение ввести Нацгвардию в Портленд

    Tекст: Мария Иванова

    Штат Орегон потребовал через суд признать незаконным решение Дональда Трампа направить военных для «борьбы с внутренним терроризмом» в Портленде.

    Штат Орегон подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за распоряжения о вводе Национальной гвардии в Портленд, сообщает The Washington Post.

    Иск подал прокурор Орегона Дэн Рэйфилд 28 сентября, обвинив федеральные власти в «незаконной федерализации Национальной гвардии», отмечает ТАСС.

    Губернатор штата Тина Котек рассказала, что накануне разговаривала по телефону с Трампом и заверила его: «В Портленде, как и в любом городе штата, нет угрозы национальной безопасности США». Несмотря на это, 27 сентября Дональд Трамп распорядился ввести войска для борьбы с «внутренним терроризмом».

    Трамп объяснил, что переброска военных необходима «для защиты разоренного войной Портленда и объектов ICE, подвергающихся атакам со стороны членов движения «Антифа» и других внутренних террористов».

    Ранее, 25 сентября, он подписал меморандум о противодействии внутреннему терроризму, а 22 сентября признал «Антифа» террористической организацией.

    29 сентября 2025, 22:34 • Новости дня
    Нетаньяху поддержал план Трампа по окончанию войны в Газе

    Премьер Израиля Нетаньяху одобрил план Трампа по завершению конфликта в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о поддержке плана Дональда Трампа по завершению войны в Газе, который отвечает достижению военных целей Израиля.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал и принял предложенный Дональдом Трампом план по завершению боевых действий в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что одобряет американскую инициативу, поскольку она соответствует интересам и целям Израиля.

    На совместной пресс-конференции с президентом США Нетаньяху заявил, что считает этот шаг критически важным для завершения конфликта и расширения мира на Ближнем Востоке. По словам премьера, «мы предпринимаем критический шаг в направлении завершения войны в Газе и подготовки к драматическому расширению мира на Ближнем Востоке».

    Нетаньяху уточнил, что в рамках реализации плана Трампа будут достигнуты пять основных целей Израиля: освобождение заложников, обеспечение безопасности границ сектора, его демилитаризация, а также управление Газой без участия палестинской администрации или ХАМАС.

    Ранее Трамп заявил о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке.

    Также Трамп предложил создать «Совет мира» для урегулирования конфликта в Газе.

    Напомним, Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, предусматривающий временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    29 сентября 2025, 22:25 • Новости дня
    Трамп предложил создать «Совет мира» для урегулирования конфликта в Газе

    Трамп заявил о намерении создать и возглавить «Совет мира» по Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой создать специальный «Совет мира» для урегулирования ситуации в Газе и выразил готовность лично возглавить этот орган.

    Дональд Трамп выступил с предложением организовать так называемый «Совет мира» для урегулирования ситуации в Газе, передает РИА «Новости». По его словам, идея создания такого органа возникла по просьбе глав арабских стран, Израиля и других вовлеченных сторон.

    «Совет мира будет возглавлять, я этого не просил, поверьте, я очень занят… Но мы должны обеспечить, чтобы это работало. Возглавлять его будет джентльмен, известный под именем Дональд Трамп», – заявил Трамп во время выступления.

    Он добавил, что после появления информации о создании совета, в него захотели попасть многие страны. Трамп подчеркнул, что считает работу по достижению мира крайне важной, несмотря на собственную занятость.

    Ранее Дональд Трамп заявил о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке.

    Трамп надеется завершить разработку плана мирного урегулирования ситуации в секторе Газа на встрече с премьер-министром Израиля.

    Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, включающий временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    29 сентября 2025, 14:52 • Новости дня
    Полиция задержала 64 участника пропалестинской акции в Ливерпуле

    Полиция Ливерпуля задержала 64 участника пропалестинской акции Palestine Action

    Tекст: Мария Иванова

    В Ливерпуле задержаны 64 человека, устроившие сидячую акцию в поддержку запрещенного движения Palestine Action на фоне съезда Лейбористской партии.

    Более 60 человек были задержаны в Ливерпуле во время акции в поддержку запрещенного движения Palestine Action, передает ТАСС.

    По данным полиции графства Мерсисайд, «64 человека были задержаны по подозрению в демонстрации предметов в поддержку запрещенной организации. Людей доставили в полицейский участок, а потом освободили под залог». Возраст участников акции составил от 21 до 83 лет, при этом два человека были задержаны повторно.

    Протест прошел накануне съезда правящей Лейбористской партии, который стартовал в городе, куда прибыли ведущие члены британского правительства во главе с премьер-министром Киром Стармером. По информации ведомства, акция представляла собой сидячую демонстрацию.

    Движение Palestine Action было признано в Британии запрещенной организацией 5 июля. Это решение поддержали обе палаты парламента, а уголовное наказание за участие или поддержку деятельности движения может достигать 14 лет лишения свободы. После запрета организации по стране задержали уже сотни человек, более 110 из них предъявлены обвинения по статье о борьбе с терроризмом.

    Напомним, 14 сентября число задержанных на протестах в Лондоне достигло 25 человек. Причем премьер-министр Британии Кир Стармер был замечен вместе с сыном на стадионе футбольного клуба «Арсенал» во время прошедших протестов в Лондоне.

    Между тем израильская оборонная фирма закрыла свой объект в Британии из-за протестов.

    29 сентября 2025, 22:15 • Новости дня
    В Вашингтоне заявили о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Перспектива установления настоящего мира на Ближнем Востоке стала как никогда близка, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме заявил, что перспектива установления настоящего мира на Ближнем Востоке стала как никогда близка, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, Израиль останется на своем месте и будет сосуществовать с другими государствами региона, включая Сирию, Ливан и Саудовскую Аравию. Он подчеркнул, что перспектива создания нового Ближнего Востока теперь явно достижима.

    «Мы еще никогда не были так близки к настоящему миру, а не к фальшивому», – отметил Трамп.

    Ранее США начали терять терпение из-за действий Израиля в Газе.

    Дональд Трамп надеется завершить разработку плана мирного урегулирования ситуации в секторе Газа на встрече с премьер-министром Израиля.

    Напомним, Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, в котором предусмотрено временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    30 сентября 2025, 03:25 • Новости дня
    СМИ узнали о готовности спецпосланника США Уиткоффа уйти в отставку

    Tекст: Ирма Каплан

    Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф уйдет в отставку в конце текущего года, сообщил Times of Israel американский чиновник.

    Стив Уиткофф, который был представителем американского президента Дональда  Трампа на переговорах о прекращении огня в секторе Газа, занимает должность специального госслужащего, срок полномочий которого ограничен примерно 130 днями, хотя продление контракта возможно в зависимости от срока службы, пишет газета Times of Israel.

    По словам источника газеты, Уиткофф готовится покинуть пост к концу года, особенно в связи с тем, что прорыв ситуации с сектором Газа, похоже, близок. Ранее Трамп объявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял последнее предложение США, а посредники ожидают ответа ХАМАС.

    Иисточник добавил, что «люди в офисе [Уиткоффа] уже предвкушают, что же будет»,  особенно если сделка по Газе будет заключена и спецпредставитель «изящно уйдет».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, включающий временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    Трамп заявил о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке и заявил, что возглавит международный надзорный орган, который он называет Советом мира, вместе с лидерами других стран, имена которых будут названы «в течение следующих нескольких дней».

    29 сентября 2025, 23:45 • Новости дня
    Телеканал AlJazeera сообщил о передаче переговорщикам ХАМАС плана Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Представители Катара и Египта передали переговорщикам ХАМАС плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа.

    «Переговорная группа ХАМАС «изучит предложение Трампа», сообщил дипломатический источник телеканалу AlJazeera, уточнив, что Катар и Египет передали план Трампа переговорной группе ХАМАС, которая пообещала посредникам изучить документ», – сообщил телеканал.

    Напомним, ранее Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, включающий временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке. Он заявил, что возглавит международный надзорный орган, который он называет Советом мира, вместе с лидерами других стран, имена которых будут названы «в течение следующих нескольких дней». Однако прежде признавшие Палестину страны Трамп охарактеризовал нелестно.

