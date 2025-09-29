В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.12 комментариев
Нетаньяху поддержал план Трампа по окончанию войны в Газе
Премьер Израиля Нетаньяху одобрил план Трампа по завершению конфликта в Газе
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о поддержке плана Дональда Трампа по завершению войны в Газе, который отвечает достижению военных целей Израиля.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал и принял предложенный Дональдом Трампом план по завершению боевых действий в секторе Газа, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что одобряет американскую инициативу, поскольку она соответствует интересам и целям Израиля.
На совместной пресс-конференции с президентом США Нетаньяху заявил, что считает этот шаг критически важным для завершения конфликта и расширения мира на Ближнем Востоке. По словам премьера, «мы предпринимаем критический шаг в направлении завершения войны в Газе и подготовки к драматическому расширению мира на Ближнем Востоке».
Нетаньяху уточнил, что в рамках реализации плана Трампа будут достигнуты пять основных целей Израиля: освобождение заложников, обеспечение безопасности границ сектора, его демилитаризация, а также управление Газой без участия палестинской администрации или ХАМАС.
Ранее Трамп заявил о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке.
Также Трамп предложил создать «Совет мира» для урегулирования конфликта в Газе.
Напомним, Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, предусматривающий временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.