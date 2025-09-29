  • Новость часаДания призвала резервистов после сообщений о беспилотниках
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему люди стали доверять полиции

    В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия отвергает американский принцип «бизнеса через силу»

    Мы наблюдаем жесткую борьбу за равноправные условия будущего сотрудничества. И самым странным образом этот сугубо деловой диалог оказался намертво привязан к вопросам войны и мира – на Украине, на Ближнем Востоке и в других горячих точках.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Страх перед Россией ведет рядовых европейцев к пацифизму

    Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к антивоенным выступлениям, западной элите придется с ним считаться.

    29 сентября 2025, 22:34

    Нетаньяху поддержал план Трампа по окончанию войны в Газе

    Премьер Израиля Нетаньяху одобрил план Трампа по завершению конфликта в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о поддержке плана Дональда Трампа по завершению войны в Газе, который отвечает достижению военных целей Израиля.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал и принял предложенный Дональдом Трампом план по завершению боевых действий в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что одобряет американскую инициативу, поскольку она соответствует интересам и целям Израиля.

    На совместной пресс-конференции с президентом США Нетаньяху заявил, что считает этот шаг критически важным для завершения конфликта и расширения мира на Ближнем Востоке. По словам премьера, «мы предпринимаем критический шаг в направлении завершения войны в Газе и подготовки к драматическому расширению мира на Ближнем Востоке».

    Нетаньяху уточнил, что в рамках реализации плана Трампа будут достигнуты пять основных целей Израиля: освобождение заложников, обеспечение безопасности границ сектора, его демилитаризация, а также управление Газой без участия палестинской администрации или ХАМАС.

    Ранее Трамп заявил о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке.

    Также Трамп предложил создать «Совет мира» для урегулирования конфликта в Газе.

    Напомним, Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, предусматривающий временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    27 сентября 2025, 00:58
    Россия отказалась признавать запуск восстановления санкций против Ирана

    Полянский: Россия не признает запуск восстановления санкций против Ирана

    Россия отказалась признавать запуск восстановления санкций против Ирана
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Москва «категорически не признает» заявления о запуске процесса восстановления санкций против Ирана, любые ограничения «утратят актуальность» с прекращением срока действия резолюции 2231 СБ ООН 18 октября, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский заявил, что любые попытки возобновить антииранские санкции Совбеза ООН, действовавшие до 2015 года, «неправомерны и нежизнеспособны», передает ТАСС.

    По его словам, Россия категорически не признает заявления Великобритании и Франции о запуске процедуры восстановления санкций, так называемого «снэпбэка», передает РИА «Новости».

    Полянский подчеркнул, что у секретариата ООН нет оснований для возобновления мандатов по мониторингу и реализации санкций против Ирана, и любые попытки сделать это будут рассматриваться как нарушение Устава ООН. Он отметил, что если такие действия последуют, Россия серьезно пересмотрит свои отношения с секретариатом организации.

    «И в процедурном, и в политическом плане исход сегодняшнего голосования означает лишь одно: коль скоро Совет Безопасности не принял решение о техническом продлении срока действия резолюции Совета Безопасности ООН 2231, то она прекратит свое действие в соответствии с установленными в ней сроками в день завершения СВПД 18 октября 2025 года. После этого любые предусмотренные ею ограничения и правила, в том числе в отношении иранской ядерной программы, утратят актуальность», – сказал он в ходе заседания Совбеза.

    В 2006 году был создан Комитет 1737 по санкциям против иранской ядерной и ракетной программы, а в 2010 году учреждена группа экспертов для помощи комитету. Оба органа прекратили деятельность после принятия резолюции 2231 в поддержку иранской ядерной сделки в 2015 году.

    Россия и Китай, по словам Полянского, сделали все возможное для предотвращения негативного сценария, а ответственность за последствия несут те государства, которые не поддержали проект резолюции. США, Великобритания и Франция нацелены окончательно развалить ядерную сделку с Ираном, заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции о продлении на шесть месяцев действия резолюции 2231 в поддержку ядерной сделки с Ираном. Постпред Британии при ООН Барбара Вудворд заявила, что санкции ООН по иранской ядерной программе будут возобновлены в конце недели.

    28 сентября 2025, 18:46
    Нетаньяху заявил о планах обсудить повторные удары по Катару с Трампом
    Нетаньяху заявил о планах обсудить повторные удары по Катару с Трампом
    @ Kyle Mazza/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен поднять тему возможных повторных ударов по лидерам ХАМАС в Катаре на личной встрече с Дональдом Трампом.

    Нетаньяху намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом возможность повторных ударов по лидерам ХАМАС, находящимся в Катаре, передает РИА «Новости». Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

    На вопрос, готов ли Израиль отказаться от подобных атак, Нетаньяху заявил: «Я собираюсь обсудить это с президентом Трампом. Я предпочел бы, чтобы это обсуждалось там, а не здесь». Он подчеркнул важность обсуждения этих вопросов непосредственно в Белом доме.

    Встреча Нетаньяху с Трампом может пройти в ближайшее время, однако дата пока не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар потребовал извинений от Израиля за удар по Дохе.

    9 сентября израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.

    Президент США Трамп пообещал, что «печальных инцидентов», как удар по Дохе, больше не будет. Премьер Катара призвал «обуздать Израиль» и указал на право эмирата ответить, что поддержали арабские страны. Тогда же Катар заявил об остановке переговоров по урегулированию в секторе Газа.


    29 сентября 2025, 21:52
    Почему устояла диктатура Санду

    В Молдавии подведены итоги парламентских выборов, победу празднует партия президента Майи Санду PAS. В таких итогах нет ничего удивительного, но дело не в том, что молдаване любят Санду. Дело в том, что в Молдавии установилась диктатура.

    29 сентября 2025, 20:36
    Нетаньяху принес извинения за удар по Дохе главе Катара

    Нетаньяху извинился перед шейхом Катара за авиаудар по Дохе

    Нетаньяху принес извинения за удар по Дохе главе Катара
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принес извинения своему катарскому коллеге после авиаудара по Дохе, нацеленному на руководство ХАМАС.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху принес извинения премьеру Катара Мухаммеду бен Абдеррахману Аль Тани за недавний авиаудар по Дохе с целью ликвидации руководства палестинского движения ХАМАС, передает РИА «Новости».

    Информацию распространил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на собственные источники.

    В сообщении новостной службы телеканала говорится: «Нетаньяху поговорил с премьер-министром Катара... извинился за израильское нападение на Доху».

    Ранее Израиль неоднократно обвинял Катар в поддержке ХАМАС, однако такого прямого авиаудара по столице эмирата не фиксировалось. Катар активно участвует в посреднических переговорах между Израилем и ХАМАС по вопросам обмена пленными и гуманитарной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху освистали на Генассамблее ООН.

    Военная операция Израиля в Газе привела к усилению дипломатической изоляции страны, даже давний союзник в лице США начал проявлять недовольство действиями Тель-Авива.

    26 сентября 2025, 23:59
    Захарова упрекнула Стубба в «фальсификации здравого смысла»

    Захарова: Стубб не имеет права на очередную фальсификацию здравого смысла

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с критикой в адрес президента Финляндии Александра Стубба, обвинив его в «фальсификации здравого смысла».

    Стубб заявил, что «у России нет права продолжать свое наступление в Украине и у Израиля нет права нарушать международное право в Палестине», передает Yle.

    «Стубб не имеет права на очередную фальсификацию здравого смысла», – заявила в ответ Захарова в Telegram.

    Она напомнила, что руководство Израиля и киевский режим на протяжении многих лет публично выражали взаимную поддержку, а ЕС также участвовал в этом процессе.

    Она подчеркнула, что Финляндия в 2023 году приобрела у Израиля системы противоракетной обороны »Праща Давида« на 317 млн евро. «И теперь он будет о чём-то рассказывать!» – заявила Захарова.

    По словам Захаровой, ситуация на Украине является следствием политики стран НАТО, которые долгие годы стремились превратить Украину в «ультралиберальную демократию с русофобским движком».

    Захарова также подчеркнула, что международное право было нарушено вследствие неисполнения резолюции Совбеза ООН по Минским договоренностям, а также несоблюдения решений ООН о создании государства Палестина.

    «Кто же нарушил международное право? Западное сообщество, управляемое либерально-диктаторскими режимами, к которому и относится Президент Финляндии Стубб, протащивший свою страну в НАТО, вопреки законам демократии», – заявила Захарова.

    Она также призвала Стубба начать обсуждение вопросов международного права с оценки ситуации в «в его части Евразийского континента», где русскоязычное население подвергается преследованию и уничтожению со стороны киевского режима при поддержке Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стубб заявил, что европейские страны обсуждают гарантии безопасности для Киева, не намереваясь учитывать интересы России, и готовы к возможной военной эскалации на Украине.

    Стубб на совместной пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что общается с последним почти каждый день и времени с ним проводит едва ли не больше, чем с супругой.

    28 сентября 2025, 05:20
    Захарова назвала попытку Запада вернуть санкции СБ ООН против Ирана «мухлежом»
    Захарова назвала попытку Запада вернуть санкции СБ ООН против Ирана «мухлежом»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Попытка Великобритании, Франции и Германии вернуть санкции Совбеза ООН против Ирана – это «мухлеж», а их юридические ходы «шиты белыми нитками», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Сейчас в ООН, параллельно с неделей высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи, разворачиваются события, которые многие дипломаты считают по-настоящему опасными», – заявила Захарова в Telegram.

    Захарова напомнила, что механизм «снэпбэк» предусматривает быструю процедуру возврата ограничительных мер, но европейцы обошли порядок решения споров, прописанный в резолюции 2231.

    «Европейцы провернули лукавый трюк. В резолюции 2231 был прописан порядок решения споров: сначала стороны должны разбирать претензии в механизме по разрешению споров. И только если все зашло в тупик – выносить вопрос в СБ ООН. Этот механизм, вопреки утверждениям «евротройки», не был задействован», – говорится в сообщении.

    «Лондон, Париж и Берлин эти этапы пропустили и сразу подали бумагу в Совбез. С точки зрения международного права это выглядит как мухлеж: если ты сам нарушаешь правила, то теряешь право пользоваться прописанными в них механизмами», – указала она.

    Захарова подчеркнула, что Запад является «серийным» нарушителем резолюции. Когда в октябре 2023 года истекли предыдущие ограничения против Ирана, европейцы ввели аналогичные национальные санкции. Она напомнила, что США вообще вышли из иранской сделки в 2018 году. Сейчас страны Запада «пытаются использовать шитые белыми нитками юридические ходы, чтобы наказать Иран», заявила Захарова.

    По словам дипломата, 27 сентября истекал 30-дневный срок для остановки процедуры «снэпбэка», но Совет Безопасности не принял резолюцию о сохранении прежнего режима. В связи с этим Россия и Китай 26 сентября предложили продлить действие резолюции 2231 до апреля 2026 года, чтобы избежать эскалации, однако Запад проголосовал против.

    Захарова отметила, что европейцы сознательно форсировали процесс до начала российского председательства в Совбезе ООН.

    Она добавила, что действия Лондона, Парижа и Берлина нарушили два принципа международного права: «Pacta sunt servanda» (договоры должны соблюдаться) и «Clean hands doctrine» (запрет обращения к юридическим инструментам при нарушении чистоты действий).

    «27 сентября заканчивается 30-дневный срок, и «снэпбэк» формально автоматически вступает в силу. Юридически и политически это будет ничтожно», – подчеркнула она, отметив, что западные действия подвергают систему международной безопасности эрозии, создавая опасный прецедент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров предупредил, что признание возвращения санкций против Ирана может подорвать авторитет генсека ООН и навредить репутации организации. Москва заявила, что категорически не признает заявления о запуске процесса восстановления санкций против Ирана, а любые ограничения утратят актуальность после прекращения срока действия резолюции 2231 СБ ООН 18 октября. Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции о продлении на шесть месяцев действия резолюции 2231 в поддержку ядерной сделки с Ираном.

    27 сентября 2025, 16:40
    Эрдоган: Нетаньяху выступал в ООН перед пустыми креслами из-за действий в Газе
    Эрдоган: Нетаньяху выступал в ООН перед пустыми креслами из-за действий в Газе
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал перед пустыми креслами на сессии Генеральной ассамблеи ООН, что, по мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало результатом действий Израиля в Газе.

    Эрдоган на дипломатическом форуме Bosphorus заявил: «В Газе уже два года на глазах всего мира происходит позорный геноцид: бомбят мирных жителей, голод в Газе безжалостно используется как оружие массового уничтожения. Нетаньяху был вынужден обращаться к пустым креслам в зале Совета безопасности ООН», передает РИА «Новости».

    Турецкий лидер отметил, что международное сообщество обязано остановить происходящее, назвав ситуацию «чудовищной». По его словам, признание Палестины, которое уже поддержали более 150 стран, имеет важное значение даже с учетом того, что оно запоздало.

    Эрдоган подчеркнул, что мировое сообщество должно провести самокритику и задуматься, почему подобные шаги по признанию Палестины не были сделаны раньше. По мнению президента Турции, это необходимо для прекращения израильских действий в Газе.

    Ранее сообщалось, что многие делегации покинули зал Генассамблеи ООН в начале выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    В ходе выступления Нетаньяху потребовал уничтожить запасы обогащенного урана Ирана.

    27 сентября 2025, 17:18
    Зеленский сообщил о получении Киевом двух комплексов Patriot от Израиля

    Tекст: Дарья Григоренко

    Киев осенью получит от Израиля две системы противовоздушной обороны Patriot, сообщил Владимир Зеленский на брифинге.

    «Израильский комплекс работает на Украине месяц. Две системы Patriot мы получим осенью», – заявил он журналистам, передает ТАСС.

    Зеленский также подчеркнул, что Киев готов заключать отдельные соглашения на поставку отдельных видов вооружения, включая дальнобойные средства. По его словам, такие договоры возможны помимо уже действующего соглашения с США, предусматривающего закупку американских вооружений на сумму 90 млрд долларов.

    В июле во время официального визита в Киев министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар обсудил с Владимиром Зеленским укрепление противовоздушной обороны на Украине и совместное производство оружия.

    Ранее посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что комплексы Patriot были переданы Киеву для поддержки украинской ПВО. Израильское внешнеполитическое ведомство опровергло это заявление и сообщило, что Израиль не передавал Украине системы Patriot.

    26 сентября 2025, 23:28
    Британия заявила о восстановлении санкций ООН против Ирана в конце недели

    Постпред Британии Вудворд: Санкции ООН против Ирана восстановят в конце недели

    Tекст: Антон Антонов

    Санкции ООН, касающиеся иранской ядерной программы, будут возобновлены в конце недели, заявила постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

    Вудворд отметила, что Совет уже выполнил все предусмотренные процедуры для восстановления санкций согласно резолюции 2231.

    «Поэтому в конце этой недели будут вновь введены санкции ООН, направленные против иранской программы по распространению ядерного оружия». – приводит ее слова ТАСС.

    Дипломат подчеркнула, что все государства-члены ООН обязаны в полном объеме соблюдать эти ограничения в соответствии с уставом организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции, подготовленный Россией и Китаем, который предусматривал продление на шесть месяцев действия резолюции 2231 в поддержку ядерной сделки с Ираном. За данный документ проголосовали Россия, Китай, Пакистан и Алжир, против выступили девять членов Совбеза, включая США, Францию и Британию, еще двое воздержались. На прошлой неделе Совбез ООН отклонил резолюцию о сохранении режима отмены санкций против Ирана.


    27 сентября 2025, 03:55
    WP сообщила об ускорении Ираном строительства секретного военного объекта

    WP: Иран ускорил строительство секретного военного объекта под горой Коланг

    Tекст: Антон Антонов

    В Иране активизировалось строительство секретного военного объекта под горой Коланг в провинции Исфахан, заявила Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки.

    Строительство объекта, «предназначение которого по-прежнему неизвестно», ускорилось в последние месяцы. Активность на площадке выросла после ударов США по иранским ядерным объектам, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    WP отмечает, что работы в этом районе начались еще в 2020 году. Издание напоминает, что один из атакованных США объектов, расположенный в Натанзе, находится неподалеку от горы Коланг.

    По заявлениям иранских властей, сооружение может быть использовано для производства центрифуг, необходимых для обогащения урана. Однако эксперты, мнения которых приводит WP, считают, что объект способен выполнять функции по непосредственному обогащению или хранению урана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Иран осуществил ответную атаку по территории Израиля. Конфликт завершился при посредничестве США 24 июня. США 22 июня ударили по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо.

    27 сентября 2025, 22:40
    Лавров призвал не допустить «взрыва» курдской проблемы на Ближнем Востоке

    Лавров: Россия не хочет взрыва курдской проблемы на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    Москва не хотела бы, чтобы курдская проблема на Ближнем Востоке «взорвалась», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что Москва удовлетворена налаживанием отношений между курдами и центральными властями Ирака, но предупредил о существовании сил, стремящихся дестабилизировать ситуацию, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что «не все курдские структуры вынашивают мирные планы», и указал на «проживание большого числа курдов в целом ряде стран» региона. «Мы не хотим, чтобы курдская проблема взорвалась», – заявил Лавров.

    Глава МИД подчеркнул, что Ближний Восток может не выдержать еще одного крупного кризиса. По его словам, для предотвращения дестабилизации необходимо умиротворять ситуацию и выстраивать диалог между всеми сторонами, в том числе в странах с большим курдским населением – Ираке, Сирии, Иране. В противном случае, считает министр, эти страны рискуют столкнуться с дестабилизацией и возможным развалом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Лавров провел встречу с президентом Иракского Курдистана на полях Анталийского форума. Востоковед Кирилл Семенов указывал, что Ирак балансирует между Ираном и США, а Иракский Курдистан обвиняют в сотрудничестве с ЦРУ и «Моссадом».

    В мае Рабочая партия Курдистана приняла решение прекратить вооруженную борьбу против властей Турции и объявила о самороспуске. В Сирии происходят столкновения между армией новых властей страны и курдскими вооруженными формированиями.

    27 сентября 2025, 21:33
    Лавров назвал ошибкой возможное признание санкций ООН против Ирана

    Лавров: Генсек ООН совершит ошибку, если признает возвращение санкций против Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что признание возвращения санкций против Ирана способен подорвать авторитет генсека ООН и навредить репутации организации.

    Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш совершит огромную ошибку, если признает возвращение санкций против Ирана, передает ТАСС.

    Он отметил, что такие действия нанесут серьезный урон авторитету Гутерриша и его ближайшего окружения.

    Министр сообщил, что в субботу направил письмо генсеку ООН, где изложил российскую позицию относительно юридической ничтожности и незаконности решения Совета Безопасности о возвращении санкций.

    Лавров подчеркнул, что если генсек ООН, следуя своим полномочиям и Уставу организации, поддержит признание этих санкций и создаст для этого специальные секретариатские структуры, это станет серьезной ошибкой.

    Выступая в ООН, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о сохраняющемся обсуждении опасности новых ударов по Ирану на международном уровне.

    Лавров также назвал деление мира на «цветущий сад» и «джунгли» корнем всех проблем.

    Ранее в субботу президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что переговоры по ядерной программе между Ираном и Британией, Германией и Францией едва не завершились договоренностью, но вмешались США.

    27 сентября 2025, 19:36
    Лавров заявил о попытках «похоронить» решение ООН по Палестине

    Лавров заявил о попытках сорвать создание Палестины через госпереворот

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил о попытках совершить своего рода государственный переворот с целью «похоронить» решения ООН о создании палестинского государства.

    Попытки «похоронить» решения ООН о создании палестинского государства осуществляются посредством фактического госпереворота, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии Генассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, в последние дни ряд западных стран объявили о признании Палестины, однако этот шаг был анонсирован еще несколькими месяцами ранее.

    Лавров задался вопросом, почему признание Палестины было отложено, предположив, что страны надеялись на развитие ситуации, при котором признавать было бы уже нечего. Он отметил, что ситуация требует срочных действий, чтобы не допустить такого сценария, и добавил, что участники Международной конференции высокого уровня по вопросу о Палестине выступили в поддержку этой позиции.

    Глава МИД России напомнил, что Москва осудила нападение боевиков ХАМАС на граждан Израиля 7 октября 2023 года, однако подчеркнул, что «жестоким убийствам гражданского населения Палестины, как и терактам, нет никакого оправдания», передает ТАСС.

    Лавров добавил, что нет оправдания коллективному наказанию палестинцев в секторе Газа, где под бомбардировками и от голода гибнут дети, разрушаются больницы и школы, а сотни тысяч людей остаются без крова.

    Министр также категорически осудил планы по аннексии Западного берега реки Иордан, подчеркнув, что они не имеют никакого оправдания. По его мнению, единственный выход из кризиса – следовать решениям ООН и реализовать принцип двух государств для израильтян и палестинцев.

    Ранее президент США Дональд Трамп выступил против аннексии Западного берега Израилем и призвал остановить подобные действия. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о категорическом несогласии с возможностью создания палестинского государства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему до сих пор никто точно не знает, что такое Государство Палестина.

    28 сентября 2025, 18:39
    Нетаньяху допустил амнистию для ХАМАС при определенных условиях

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил возможность амнистии для ХАМАС при условии освобождения всех заложников и завершения вооруженного противостояния.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил возможность предоставления амнистии представителям движения ХАМАС, передает РИА «Новости». В интервью телеканалу Fox News он указал, что для этого необходимы дополнительные согласования по деталям.

    «Я думаю, детали этого еще предстоит проработать. Но в предыдущих заявлениях я говорил, например, если лидеры ХАМАС будут выведены из страны, если они закончат войну, освободят всех заложников – мы позволим им уйти. Это то, о чем мы говорили раньше, но все это еще нужно детально согласовать», – заявил Нетаньяху.

    Он отметил, что вопрос амнистии касается в первую очередь прекращения конфликта и гуманитарных шагов со стороны ХАМАС. По его словам, конкретные положения соглашения будут определяться в ходе переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что движение ХАМАС не имеет будущего в составе палестинской администрации. Аббас подчеркнул, что ХАМАС должно будет сложить оружие.

    27 сентября 2025, 20:32
    Лавров сравнил ситуацию вокруг Газы с сорванными предохранителями

    Лавров: В ситуации вокруг сектора Газа уже сорваны предохранители

    Tекст: Мария Иванова

    Обстановка вокруг сектора Газа достигла критической точки, когда любое случайное действие может привести к серьезной эскалации конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    Ситуация в районе сектора Газа достигла критически опасного уровня, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По его словам, обстановка уже не просто взрывоопасная – существуют многочисленные угрозы, сравнимые с «минами с сорванными предохранителями», передает ТАСС.

    «Ситуация предельно взрывоопасная. Там целый ряд мин даже не замедленного действия, а уже с сорванными предохранителями, на них только наступить кто-то может случайно», – подчеркнул Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

    Ранее в ходе выступления Сергей Лавров заявил о попытках «похоронить» решение ООН по Палестине.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал перед пустыми креслами на сессии Генеральной ассамблеи ООН, что, по мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало результатом действий Израиля в Газе.

    29 сентября 2025, 21:50
    Обнародован план США по будущему Газы

    США предложили временное международное управление сектором Газа

    Обнародован план США по будущему Газы
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, в котором предусмотрено временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    Документ, детали которого раскрывает Белый дом, содержит двадцать пунктов и ориентирован на создание временного внешнего управления сектором Газа с привлечением международных участников. В тексте особо подчеркивается, что план не предусматривает насильственного переселения жителей анклава.

    Также подчеркивается, что предложения США исключают возможность оккупации или аннексии сектора Газа Израилем. В качестве одного из ключевых пунктов Вашингтон предлагает создание международных сил для стабилизации ситуации в анклаве и их немедленное развертывание на территории сектора.

    В администрации отмечают, что предложенные меры призваны обеспечить безопасность и создание условий для восстановления гражданской жизни в Газе. Вопрос о дальнейшей судьбе анклава, по словам источников, будет решаться с участием международного сообщества.

    Комментарии (0)
