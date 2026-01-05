Эндокринолог предупредила об опасности жесткой диеты после праздников

Эндокринолог Хайкина предупредила об опасности жесткой диеты после праздников

Tекст: Катерина Туманова

Она рассказала, что полный отказ от еды после праздников становится серьезным стрессом для организма, который в первые дни теряет гликоген и связанную воду, что создает иллюзию быстрого снижения веса, однако этот эффект временный.

Через несколько дней тело переходит в режим экономии энергии, замедляя обмен веществ, что делает дальнейшее похудение более сложным, пояснила Хайкина «Газете.Ru».

По словам доктора, при голодании организм начинает расходовать мышечную ткань для получения энергии, при этом жировые запасы преимущественно сохраняются. Такой подход приводит к так называемому эффекту йо-йо, когда после возврата к обычному питанию вес быстро возвращается.

Эндокринолог отметила, что резкое ограничение калорий способно вызвать гормональные нарушения: у женщин может нарушиться менструальный цикл, у мужчин снизиться уровень тестостерона. Кроме того, возрастает риск обострения хронических заболеваний желудка, в том числе гастрита.

Специалист подчеркнула, что здоровое снижение массы тела – это длительный процесс, требующий профессионального подхода.

