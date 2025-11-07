Психолог рассказала об особенностях расстройства пищевого поведения

Психолог Логинова: РПП чаще диагностируют у женщин

Tекст: Татьяна Косолапова

«Статистически расстройства пищевого поведения (РПП) реже выявляются и диагностируются у мужчин, чем у женщин. Наиболее очевидное объяснение этому – разница в общественных требованиях к телу: к женщинам они более строгие и распространенные, в то время как к мужчинам – менее жесткие. При этом мужчины, страдающие РПП, переживают эти состояния не менее тяжело. К сожалению, они реже доходят до профильных специалистов из-за стигматизации этого расстройства», – говорит Логинова.



Специалист не исключает, что низкая статистика по мужчинам с РПП является следствием недостаточной диагностики или того, что они в силу культурных особенностей проще относятся к своему телу.

Она рассказывает, что РПП официально диагностирует врач-психиатр, но часто симптомы могут быть выявлены на приеме у диетолога, эндокринолога или врача общей практики. Важно, чтобы эти специалисты были осведомлены о проблеме. Дело в том, что существует серьезный риск: многие нутрициологи, коучи по питанию и организаторы марафонов не знают о признаках РПП. В результате люди с симптомами расстройства могут попадать в их программы, что часто приводит к усугублению состояния, так как их проблема остается незамеченной.

«Расстройства пищевого поведения проявляются по-разному, но можно выделить общие черты. Во-первых, у человека наблюдается сверхозабоченность весом, телом или питанием. Во-вторых, наблюдается использование питания или манипуляций с телом в качестве основного способа эмоциональной регуляции, неумение справляться с трудностями другими путями. Например, если человек выполняет чрезмерные тренировки или очистительные процедуры», – делится клинический психолог.

По ее словам, идеальный вариант лечения начинается с обращения к специалисту. Диагноз ставит психиатр на основе критериев международной классификации болезней, используя опросники и объективные данные (индекс массы тела, рост, вес, отношение к еде).

Лечением занимается команда специалистов: психиатр, психолог, диетолог, а при необходимости – эндокринолог. Психиатр необходим для диагностики и назначения медикаментов, если присутствуют депрессивные, тревожные или другие сопутствующие симптомы. Психолог помогает работать с поведением и мышлением. Стандартная практика – встречи раз в неделю. Диетолог помогает нормализовать и сбалансировать питание.

«В зависимости от тяжести расстройства могут предложить разные варианты лечения. Если нет угрозы жизни (отсутствует тяжелая анорексия), то часто достаточно помощи психолога, диетолога и/или эндокринолога. Некоторые люди в таких случаях способны справиться с РПП самостоятельно. При анорексии (особенно у подростков) или других жизнеугрожающих состояниях часто требуется госпитализация. Нужно понимать, что анорексия – это смертельное заболевание, и от помощи врачей нельзя отказываться», – подчеркивает Логинова.

Процесс лечения зависит от типа расстройства и начинается с налаживания питания, отмечает эксперт. При переедании работа направлена на то, чтобы научить человека регулярно и сбалансированно питаться, так как переедание часто возникает на фоне недоедания в течение дня. При анорексии ключевая задача – убедить мозг, что еда не опасна, и восстановить работу организма, ведь в этом состоянии часто страдает ЖКТ. Диетолог разрабатывает специальную программу адаптации. При булимии психологи работают над сокращением эпизодов очищения, а диетолог помогает подобрать щадящую диету.

Длительность лечения индивидуальна и зависит от прогресса и готовности человека ответственно подходить к терапии. Улучшение может наступить через несколько месяцев, но это очень усредненный показатель.

«Расстройства пищевого поведения имеют биопсихосоциальную природу, то есть возникают из-за сочетания факторов: биологических (генетическая предрасположенность), психологических (индивидуальные особенности обработки информации), социальных (среда, общественные стандарты). Также провоцировать РПП может образ жизни, особенно если есть другие факторы риска. Например, эти расстройства чаще наблюдаются у людей, чья профессия связана с телом (модели, артисты). Однако сложно сказать, что первично: выбор профессии или уже существующее представление о своем теле», – рассуждает специалист.

Для того, чтобы попробовать распознать наличие РПП самостоятельно, она рекомендует задуматься. Если тема тела и питания становится сверхценной, вы постоянно думаете о том, как выглядите и что едите, планируете наказания за «неправильную» еду или вся ваша жизнь подчинена телу и питанию в ущерб другим интересам и ценностям, то это вероятные признаки данного расстройства. Бывают периоды, когда уделять больше внимания питанию – это норма, например, во время болезни, беременности, переезда в другую страну, продолжает психолог. Но если это не вредит здоровью и не мешает жизни, то беспокоиться не о чем. При наличии сомнений можно пройти тесты, но стопроцентно доверять им не стоит.

«Помимо работы со специалистами, большую поддержку могут оказать группы взаимопомощи. В России, например, существует сообщество, работающее по методике, аналогичной «12 шагам», где люди с РПП делятся опытом. Находиться среди тех, кто сталкивается с такой же проблемой, всегда проще. Комплексная работа со специалистами и группой поддержки помогает достичь улучшения состояния быстрее», – заключила Логинова.

Ранее доцент кафедры детской и подростковой клинической психологии, ведущий научный сотрудник ФГБНУ "Научный центр психического здоровья Михаил Иванов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что соцсети, где можно увидеть тот или иной образ жизни другого человека, могут деструктивно влиять на психическое здоровье: вызывать тревожность, депрессию, пониженную самооценку, а также анорексию.

