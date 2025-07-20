Терапевт Прокофьев объяснил опасность кофе в жару

Tекст: Ирма Каплан

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, например, гипертонической болезнью или повышенным артериальным давлением – еще одна группа риска перед чашкой кофе.

«За счет сужения сосудов на фоне приема кофеина происходит негативное действие, поэтому рекомендовано переходить на цикорий. И, конечно, нельзя забывать про качество напитка. Кофе должен быть молотый в зернах и правильно приготовленный», – рассказал Прокофьев в беседе с радио Sputnik.

Он добавил, что кофе можно сделать более безопасным, разбавив напиток молоком, не пить кофе натощак и не употреблять больше одной чашки в день.

Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, крепкий чай и кофе снижают усвоение железа из гречки и бобовых, особенно если пить их вместе с едой или сразу после, рассказала врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, как похудеть женщине после 50 лет: что есть нельзя, а что добавить в рацион.