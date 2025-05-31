Роскачество указало на признаки некачественного мороженого

Tекст: Мария Иванова

Появление белого налета на шоколадной глазури мороженого указывает на нарушение технологии производства или условий хранения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

Ведомство обращает внимание, что такой налет, а также крошливость или чрезмерная липкость глазури могут свидетельствовать о неправильном перемешивании ингредиентов или повторной заморозке продукта.

В Роскачестве также отметили, что состав настоящего мороженого должен включать молоко (не менее 40%), сливки, масло, сухое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты и стабилизаторы. Применение растительных жиров допустимо только в мороженом с заменителем молочного жира, при этом их доля не должна превышать 50% от массы продукта.

На упаковке мороженого обязательно должна быть указана его жирность: до 7,5% – это молочное мороженое, от 8 до 11,5% – сливочное, а от 12 до 20% – пломбир. Вес товара, согласно требованиям ГОСТ, должен обозначаться в граммах, а не в миллилитрах.

Эксперты подчеркнули, что качественное мороженое должно быть плотным, легко откалываться и сохранять форму даже при нарезке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскачество выявило кишечную палочку в мороженом в прошлом году.

До этого Роскачество обнаружило антибиотики и растительные жиры в мороженом эскимо.

А на прошлой неделе Роскачество дало советы по перевозке вина с юга России.