Роскачество дало советы по перевозке вина с юга России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Эксперты Роскачества рассказали, как правильно перевозить вино с юга России, чтобы сохранить его качество, передает РИА «Новости». Они рекомендуют хранить купленные бутылки в тени или под кондиционером до отъезда домой, особенно в жаркое время года. Также советуют приобретать вино непосредственно перед обратной дорогой.

Руководитель «Винного гида России» Олеся Латышева отметила: «Вино должно храниться при температуре не более 20 градусов». По ее словам, в фермерских и органических винах часто мало диоксида серы, который защищает продукт от порчи при нагреве. Если бутылка перегреется, может начаться брожение, и пробка будет выдавлена вверх.

В Роскачестве добавили, что вина крупных производителей переносят транспортировку лучше благодаря более тщательной фильтрации и стерильному розливу. Для перевозки дорогих образцов советуют использовать термосумки или автохолодильники. Рекомендации по транспортировке фермерских вин лучше уточнять у самих производителей.

После возвращения домой специалисты советуют не открывать бутылки в течение одной-двух недель, чтобы дать вину «отлежаться» в прохладном месте. Только тогда напиток полностью раскрывает вкус и аромат.

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