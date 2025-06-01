Кириенко вручил Рошалю премию «Разговоры о важном» за лучшее интервью года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко вручил премию «Разговоры о важном» президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю, сообщает ТАСС. Церемония прошла на ВДНХ в рамках фестиваля Движения первых. Рошаль получил награду в номинации «Лучшее интервью года» по версии педагогов.

Кириенко заявил: «Для меня большая честь выполнить решение педагогов России, которые проголосовали в этой номинации. В «Разговорах о важном» принимают участие руководители правительства, Федерального собрания, министры, вице-премьеры, главы крупнейших корпораций, выдающиеся ученые, которые бросают все свои дела и действительно считают, что нет ничего более важного, чем передать свое убеждение, свою веру подрастающему поколению».

Рошаль подчеркнул важность честности перед аудиторией, отметив: «Откровение и честность – это чрезвычайно важно в разговоре. Я старался быть честным. Важно быть очень честным перед аудиторией, перед своим коллективом, перед друзьями, перед народом. Тогда все будет нормально», – сказал он, выразив благодарность за оказанное доверие.

Премия «Разговоры о важном» учреждена Министерством просвещения РФ и Институтом изучения детства, семьи и воспитания. Ее цель – отмечать вклад граждан и организаций в развитие цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин дал высокую оценку открывшемуся в Подмосковье Детскому медцентру имени Леонида Рошаля, отметив его как мощное и современное медицинское учреждение. Президент заявил, что вклад Леонида Рошаля в отечественное здравоохранение настолько значителен, что его именем можно назвать множество детских медицинских учреждений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин высоко ценит позицию Леонида Рошаля по развитию медицины и регулярно обменивается с ним мнениями.