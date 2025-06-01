  • Новость часаЧибис сообщил о налете вражеских дронов на Мурманскую область
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия сформировала стратегическую систему поддержки детей
    Эксперт назвал способы реакции на подрывы на транспорте
    БМПТ «Терминатор» получит новое имя
    Келлог согласился с мнением Путина о прокси-войне НАТО против России
    СК возбудил дела о подрывах на железной дороге в Брянской и Курской областях
    Пассажирка брянского поезда рассказала, как люди пережили падение моста
    Ушаков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа
    РЖД пообещала выплатить родственникам погибших под Брянском по 2,2 млн рублей
    Губернатор Иркутской области назвал фуру источником атаки дронов
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Завтрашняя Россия как звездолет «Александр III»

    Центральная идея Трампа: политически вернуть Америку в доглобализаторский XIX век, а технологически – запустить ее в век XXII, не менее актуальна и для нас. Лишь в этом случае мы не проиграем наше завтра. Более того, такие концепции были у нас уже во времена СССР.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад испытывает мандраж перед саммитом НАТО

    Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.

    10273 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов «Афоня» играет панк

    Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.

    24 комментария
    1 июня 2025, 14:24 • Новости дня

    Кириенко вручил Рошалю премию «Разговоры о важном» за лучшее интервью года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко вручил премию «Разговоры о важном» президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю.

    Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко вручил премию «Разговоры о важном» президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю, сообщает ТАСС. Церемония прошла на ВДНХ в рамках фестиваля Движения первых. Рошаль получил награду в номинации «Лучшее интервью года» по версии педагогов.

    Кириенко заявил: «Для меня большая честь выполнить решение педагогов России, которые проголосовали в этой номинации. В «Разговорах о важном» принимают участие руководители правительства, Федерального собрания, министры, вице-премьеры, главы крупнейших корпораций, выдающиеся ученые, которые бросают все свои дела и действительно считают, что нет ничего более важного, чем передать свое убеждение, свою веру подрастающему поколению».

    Рошаль подчеркнул важность честности перед аудиторией, отметив: «Откровение и честность – это чрезвычайно важно в разговоре. Я старался быть честным. Важно быть очень честным перед аудиторией, перед своим коллективом, перед друзьями, перед народом. Тогда все будет нормально», – сказал он, выразив благодарность за оказанное доверие.

    Премия «Разговоры о важном» учреждена Министерством просвещения РФ и Институтом изучения детства, семьи и воспитания. Ее цель – отмечать вклад граждан и организаций в развитие цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин дал высокую оценку открывшемуся в Подмосковье Детскому медцентру имени Леонида Рошаля, отметив его как мощное и современное медицинское учреждение. Президент заявил, что вклад Леонида Рошаля в отечественное здравоохранение настолько значителен, что его именем можно назвать множество детских медицинских учреждений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин высоко ценит позицию Леонида Рошаля по развитию медицины и регулярно обменивается с ним мнениями.

    1 июня 2025, 00:55 • Новости дня
    МЖД назвала причину обрушения моста на поезд в Брянской области

    МЖД: ЧП с поездом в Брянской области произошло из-за незаконного вмешательства

    Tекст: Ирма Каплан

    Московская железная дорога (МЖД) сообщила причину, которая могла вызвать обрушение моста на пассажирский поезд в Выгоничском районе Брянской области.

    «31 мая в 22.44 на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи в Брянской области произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта», – сказано в сообщении на сайте МЖД.

    Там уточнили, что для ликвидации последствий схода на место направлены восстановительные поезда. При этом на движение других поездов эта ситуация не влияет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.


    Коментарии (29)
    1 июня 2025, 02:45 • Новости дня
    Пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста в Брянской области

    При ЧП с поездом в Брянской области после обрушения моста есть погибшие и раненые

    Пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста в Брянской области
    @ Telegram-канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

    Tекст: Ирма Каплан

    В результате аварии с обрушением автомоста и сходом пассажирского поезда с рельсов в Выгоничском районе Брянской области погибло не менее семи человек, еще несколько десятков пострадали. Московская железная дорога сообщила, что причиной происшествия могло стать «незаконное вмешательство» в деятельность транспорта.

    Вечером 31 мая в 22.44 произошла авария на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи в Брянской области – локомотив и вагоны пассажирского поезда 86 сообщением Климов – Москва сошли с рельсов.

    Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста.

    Московская железная дорога (МЖД) сообщила, что причиной происшествия стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.

    В центре медицины катастроф региона сообщили о гибели машиниста поезда и тяжелом состоянии грудного ребенка.

    Позднее в МЧС России уточнили, что погибли три человека и 28 обратились за медицинской помощью, при этом в региональных медучреждениях размещены 17 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    По последним данным губернатора Богомаза, погибших – семь человек, пострадавших 30.

    Спасатели, прибывшие на место, максимум усилий направили на поиск и деблокирование людей, передачу их медикам и препровождение в пункт временного размещения.

    В Выгоничском районе организован оперативный штаб, который помогает координировать действия врачей и спасателей. Пострадавших доставляют в областные больницы, рассказал губернатор Богомаз.

    На месте аварии продолжается эвакуация пассажиров.

    Коментарии (19)
    1 июня 2025, 14:30 • Видео
    Поссорились: Маск уходит от Трампа

    Самый богатый человек мира Илон Маск уходит из американской системы власти, напоследок поссорившись с президентом Дональдом Трампом. Что между ними произошло?

    Коментарии (0)
    31 мая 2025, 16:25 • Новости дня
    Умерла заслуженная артистка России Татьяна Рудова
    Умерла заслуженная артистка России Татьяна Рудова
    @ t.me/teatr_mgt

    Tекст: Мария Иванова

    Заслуженная артистка России Татьяна Рудова, посвятившая сцене более 60 лет, ушла из жизни на 85-м году.

    Заслуженная артистка России и актриса Московского Губернского театра Татьяна Рудова скончалась на 85-м году жизни, сообщает РИА «Новости».

    Информацию об этом подтвердили в пресс-службе театра, отметив, что прощание с актрисой пройдет 3 июня на Большой сцене Московского Губернского театра. О времени церемонии будет объявлено дополнительно.

    В театре подчеркнули: «В нашей театральной семье большая потеря – вчера на 85-м году ушла из жизни наша коллега, актриса Московского Губернского театра, заслуженная артистка России Татьяна Рудова».

    Там напомнили, что Рудова посвятила сцене более 60 лет. С 1970 года она работала в Московском областном драматическом театре им. А.Н. Островского, затем в Камерном театре.

    После создания Московского Губернского театра она вошла в его труппу и продолжала играть на сцене вплоть до последних дней, выступая в трёх спектаклях. Среди последних ролей актрисы – Степанида Трофимовна в постановке по Островскому, Яичница в «Женитьбе. Почти по Гоголю» и гадалка в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты».

    В театре подчеркнули профессионализм, преданность и любовь Татьяны Рудовой к своему делу, а также её заботу о коллегах. С 1980 года она также была уполномоченной от Союза Театральных деятелей России.

    Татьяна Рудова родилась в 1941 году, окончила театральное училище им. М.С. Щепкина в 1964 году. Она исполнила десятки ролей в классических произведениях, среди которых Марья Антоновна в «Ревизоре», Лидия Чебоксарова в «Бешеных деньгах», Кабаниха в «Грозе» и Фёкла Ивановна в «Женитьбе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заслуженная артистка России Нина Гребешкова скончалась 12 мая на 95-м году жизни.

    Коментарии (0)
    31 мая 2025, 15:39 • Новости дня
    Глава Минпромторга протестировал новую модель Sollers ST9

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минпромторга Антон Алиханов посетил производственную площадку Ульяновского автомобильного завода, где протестировал новую модель Sollers ST9.

    Алиханов опробовал новый автомобиль Sollers ST9 на производстве в Ульяновске, передает РИА «Новости».

    В сообщении ведомства уточнили, что запуск производства новой модели планируется на третий квартал текущего года.

    Sollers впервые продемонстрировала обновленную линейку автомобилей и автобусов в ноябре 2024 года. Тогда же публике был показан новый пикап ST9.

    Ранее первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров передал автобус Sollers Atlant многодетной семье из Ингушетии. Sollers SF5 стал первым российским автомобилем своего класса с автоматической коробкой передач и полностью локализованным дизельным двигателем.

    Коментарии (11)
    1 июня 2025, 07:31 • Новости дня
    Хинштейн сообщил об обрушении моста при движении грузового локомотива

    Хинштейн: При движении грузового локомотива в Железногорском районе обрушился мост

    Хинштейн сообщил об обрушении моста при движении грузового локомотива
    @ Telegram-канал Александра Хинштейна

    Tекст: Ирма Каплан

    В ночь на воскресенье на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

    «Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза – сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги», – написал врио губернатора.

    Он добавил, что, по предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

    Автомобильная дорога под мостом перекрыта, движение организовано в объезд.

    Хинштейн пообещал держать ситуацию на контроле и установить причину обрушения моста.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.

    По последним данным, на месте ЧП число погибших достигло семи, среди погибших –машинист и его помощник. Количество пострадавших, по последним данным, 66 человек, среди них трое детей.

    Коментарии (21)
    31 мая 2025, 15:54 • Новости дня
    Филиппо сделал резкое заявление о демократии во Франции после вопроса Дурову
    Филиппо сделал резкое заявление о демократии во Франции после вопроса Дурову
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франция постепенно превращается в тираническое государство с ограниченными правами и свободами, после инцидента на «Форуме свободы» в Осло, когда ведущий задал основателю Telegram Павлу Дурову вопрос о демократии во Франции, и зал начал смеяться.

    Политик отметил, что реакция аудитории в Осло показывает мировое восприятие Франции как страны без настоящей демократии и со все более ограниченными свободами, передает РИА «Новости».

    Филиппо также призвал провести расследование по поводу предполагаемого вмешательства евро-макронистов в президентские выборы в Румынии, которые должны пройти в мае 2025 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, основатель Telegram Павел Дуров не получил разрешения на выезд из Франции для участия в мероприятии, где должен был выступить с речью о цифровых правах.

    Ранее власти Франции отклонили запрос Дурова на поездку в США.

    Глава французской разведки Николя Лернер обращался к Дурову с просьбой заблокировать в Telegram возможности консервативных оппозиционных сил в Румынии, но Дуров отказался выполнить этот запрос.

    Коментарии (3)
    31 мая 2025, 20:57 • Новости дня
    Названа победительница конкурса «Мисс Мира»

    Tекст: Мария Иванова

    В финале конкурса красоты «Мисс Мира» в индийском Хайдарабаде победу одержала Сучата Чуангсри из Таиланда, обойдя участниц из 108 стран.

    Представительница Таиланда Сучата Чуангсри стала победительницей конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в индийском Хайдарабаде, сообщает ТАСС.

    Финал престижного конкурса состоялся в 72-й раз, его церемония транслировалась в прямом эфире.

    Корону новой мисс мира вручила прошлогодняя победительница – Кристина Пысзкова из Чехии. Вице-мисс стала Хассет Дередже Адмассу из Эфиопии.

    В этом году на звание самой красивой девушки мира претендовали участницы из 108 стран. Россия в конкурсе не участвовала.

    Индийский город Мумбаи уже принимал финал «Мисс Мира» в 2024 году, отмечают организаторы мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18-летняя уроженка Чувашии Валентина Алексеева одержала победу на национальном конкурсе красоты «Мисс Россия – 2024».

    Коментарии (8)
    31 мая 2025, 19:33 • Новости дня
    ВСУ начали сдавать позиции под Работино после ударов артиллерии ВС России

    Командир артиллеристов сообщил об отходе ВСУ с рубежей под Работино

    Tекст: Вера Басилая

    Последовательные и точные удары артиллерии армии России вынуждают подразделения ВСУ отступать и оставлять укрепленные позиции под Работино в Запорожской области, заявил российский командир-разведчик артдивизиона с позывным «Скрипач».

    Российский командир-разведчик артдивизиона с позывным «Скрипач» сообщил, что украинские военные пытаются удерживать укрепленные позиции и опорные пункты в районе Работино на запорожском направлении. Однако, по его словам, точные и последовательные удары российской артиллерии заставляют противника отступать, передает РИА «Новости».

    Командир отметил, что в результате «титанической» работы артиллерии и пехоты украинские силы стали пассивнее, стараются удерживать позиции, но это им плохо удается. По его словам, каждый вылет дрона и выстрел снаряда приводит к тому, что противник теряет блиндажи и ранее занятые территории.

    Он также подчеркнул, что украинским бойцам часто приходится либо отступать с потерями, либо сдаваться в плен. Командир добавил, что иногда украинские солдаты уничтожаются огнем, а иногда берутся в плен, что, по его мнению, способствует дальнейшему продвижению российских войск.

    Ранее ударные беспилотники группировки «Днепр» атаковали укрепленные позиции ВСУ возле Работино, что привело к потерям среди украинских военных.

    Российские военные ранее провели серию атак ударными БПЛА в этом районе, уничтожив артиллерийское орудие и огневые точки противника.

    Коментарии (17)
    1 июня 2025, 12:10 • Новости дня
    Эксперт назвал способы реакции на подрывы на транспорте

    Эксперт Иванников: Подрывы мостов могут быть подготовкой украинцев к новому наступлению

    Эксперт назвал способы реакции на подрывы на транспорте
    @ РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    У России есть два трека для ответа на взрывы на железной дороге. МВД нужно переводить линейные подразделения на усиленный вариант несения службы до окончания СВО, а Вооруженные силы должны рассмотреть возможность уничтожения мостов через Днепр, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Олег Иванников.

    «На произошедшее должна в первую очередь обратить внимание транспортная полиция – огромное подразделение МВД, отвечающее как раз за безопасность на железнодорожном, водном и воздушном транспорте», – пояснил Олег Иванников, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

    «Транспортная полиция была создана больше века назад. У нее в распоряжении огромный опыт работы и новейшие образцы специального досмотрового оборудования. Технически подразделение не уступает ни другим российским правоохранительным органам, ни силовым ведомствам противника», – отметил подполковник запаса.

    «Главному управлению МВД на транспорте и его региональным отделам нужно улучшить агентурную работу, повысить плотность нарядов, переводить линейные подразделения на усиленный вариант несения службы до окончания СВО», – продолжил собеседник.

    Эксперт полагает, что ответственность за взрывы с высокой вероятностью несет киевский режим и его спецслужбы. «Второй трек для российской реакции пролегает в рамках СВО. Для того, чтобы в будущем предотвратить подобные атаки, Россия должна дать Украине достойный военный ответ, и один из его вариантов мог бы быть рассмотрен в виде уничтожения их значимых объектов. Думаю, в первую очередь речь идет о разрушении нескольких мостов через Днепр», – подчеркнул он.

    «Не исключаю, что нынешние теракты могут быть подготовкой киевского режима к новому наступлению. Это доказывает необходимость вышеназванных мер. Кроме того, на днях начальник Главного управления разведки ВСУ Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и несколько его подчиненных получили ордена «За заслуги перед Польшей». Вероятно, терактами в России они захотели подчеркнуть свои «компетенции» в глазах Варшавы», – резюмировал эксперт.

    В субботу вечером в Выгоничском районе Брянской области после обрушения автомобильного моста сошел с рельсов пассажирский поезд № 86 Климов – Москва. ЧП произошло на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи. Погибли семь человек, более 70 пострадали, из них 44 госпитализированы.

    Также минувшей ночью во время движения грузового локомотива обрушился мост на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка в Курской области. Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов. У одного из машинистов тепловоза повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

    Президент Владимир Путин переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым, выслушал их доклады о принимаемых мерах. Глава государства в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Коментарии (8)
    31 мая 2025, 16:30 • Новости дня
    Украинские истребители подключили к военному Wi-Fi НАТО
    Украинские истребители подключили к военному Wi-Fi НАТО
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевые самолеты и средства ПВО на Украине будут работать в единой системе управления НАТО благодаря внедрению протокола Link-16, используемого для обмена оперативными данными.

    Украинские военные самолеты и комплексы ПВО смогут использовать так называемый «военный Wi-Fi» НАТО – систему управления с применением протокола передачи данных Link-16, передает ТАСС. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, отметив, что было подписано лицензионное соглашение на использование некоммерческого программного обеспечения НАТО – системного интерфейса Центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI).

    Чиновница пояснила, что программное обеспечение CSI интегрируется в систему боевого управления и позволит координировать действия истребителей F-16, Mirage 2000, а также комплексов Patriot для противовоздушной и противоракетной обороны. Она отметила, что «CSI используют большинство стран НАТО, поэтому его внедрение обеспечит полную взаимосовместимость с партнерами».

    По словам Черногоренко, новая технология даст возможность украинским военным эффективно взаимодействовать с силами НАТО при выполнении боевых задач. Система Link-16 позволяет в режиме реального времени обмениваться данными между самолетами, пунктами управления и средствами ПВО, что значительно повышает скорость реагирования и координацию действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Нидерландов объявили о завершении поставок истребителей F-16 на Украину. Передача старых F-16 с Бельгии на Украину откладывается из-за задержек с новыми поставками самолетов из США в Брюссель. Российские ПВО ранее сбили истребитель F-16 ВВС Украины.

    Коментарии (9)
    1 июня 2025, 08:44 • Новости дня
    Подрыв моста стал причиной аварии поезда в Брянской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате подрыва моста в Брянской области с рельсов сошел пассажирский поезд, в котором находились 388 человек, трое детей получили травмы, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

    Поезд, следовавший по маршруту Климов – Москва, сошел с рельсов после подрыва моста в Брянской области, передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия-24». Всего на момент происшествия в поезде находились 388 пассажиров.

    В результате инцидента пострадали трое детей, среди которых 8-месячный мальчик. По словам губернатора, его состояние оценивается как тяжелое, и в ближайшее время ребенка доставят в Москву для оказания медицинской помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста в Брянской области. При аварии погибли машинист состава и его помощник. В результате происшествия пострадали 47 человек.

    Коментарии (22)
    1 июня 2025, 12:04 • Новости дня
    В Брянской области нашли новое повреждение ж/д путей
    В Брянской области нашли новое повреждение ж/д путей
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На одном из участков железной дороги в Брянской области выявлено повреждение железнодорожных путей, сообщили в Московской железной дороге (МЖД).

    Повреждение нашли на участке Унеча – Жеча, пояснили в компании, передает ТАСС.

    В ночь на воскресенье на 48-м км трассы Тросна – Калиновка в Курской области обрушился мост во время движения грузового локомотива.

    Несколькими часами ранее в Брянской области пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста, там пострадали 47 человек.

    Следственный комитет России установил, что обрушение конструкций автомобильного моста в Брянской области и железнодорожного моста в Курской области произошло из-за подрывов. Подрывы квалифицировали как теракт.

    Коментарии (14)
    31 мая 2025, 17:04 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ обвинил Зеленского в лукавстве из-за меморандума
    Экс-аналитик ЦРУ обвинил Зеленского в лукавстве из-за меморандума
    @ Kira Hofmann/picture alliance/photothek.de/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жалобы Владимира Зеленского на то, что Россия якобы не передала Украине меморандум по урегулированию на Украине, являются лукавством, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Жалобы Владимира Зеленского на то, что Россия не передала Украине меморандум по урегулированию ситуации на Украине, являются лукавством, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Дэниэлу Дэвису на YouTube-канале Deep Dive, передает РИА «Новости».

    Джонсон отметил, что, по его мнению, украинская сторона играет в определенные игры в этом вопросе. Он напомнил, что Зеленский говорил о том, что Россия не предоставила Украине соответствующий меморандум. Он указал, что Украина сначала передала свой меморандум США, а уже потом России.

    Ранее украинская сторона подготовила меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова 2 июня представить меморандум России украинской стороне.

    В МИД отметили, что власти Киева вновь поднимают истерию перед вторым раундом переговоров в Стамбуле с целью повысить переговорную цену.

    Коментарии (3)
    1 июня 2025, 05:20 • Новости дня
    Число пострадавших при ЧП с поездом под Брянском увеличилось почти вдвое

    Богомаз: К текущему часу количество пострадавших под Брянском – 66 человек

    Tекст: Ирма Каплан

    Помощь медиков после схода с рельсов поезда под Брянском потребовалась еще нескольким десяткам человек, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

    «К этому часу количество пострадавших составляет 66 человек, в том числе трое детей. Трое пострадавших в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок», – написал он.

    Богомаз уточнил, что госпитализированы 44 человека, амбулаторно наблюдаются 22 пострадавших при аварии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего  начала проверку.

    По последним данным, на месте ЧП число погибших достигло семи, среди погибших –машинист и его помощник.

    Также Богомаз сообщил, что пассажиры аварийного поезда доставлены на вокзал для отправки в течение часа в Москву. Московские врачи и психологи прибыли на Киевский вокзал, чтобы оказывать помощь пострадавшим в ЧП.

    Коментарии (2)
    1 июня 2025, 00:16 • Новости дня
    Мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области

    В Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста на поезд

    Мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области
    @ Telegram-канал GoriZont_bryansk

    Tекст: Ирма Каплан

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава в Выгоничском районе одного из участков федеральной автодороги А240.

    «В Выгоничском районе произошло обрушение моста. В настоящее время в районе одного из участков федеральной автодороги А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава. К сожалению, есть пострадавшие», – сообщил он в Telegram-канале.

    Он уточнил, что на месте работают экстренные службы и представители органов власти, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

    По информации источника телеканала РЕН ТВ, мост вместе с автомобилями обрушился на железнодорожные пути.

    «Источник утверждает, что в момент обрушения моста по железнодорожным путям проезжал пассажирский поезд, двигавшийся из Москвы в Климово», – сказал источник.

    Подтвержденной информации о пострадавших и причинах происшествия пока нет.

    Коментарии (0)
    Главное
    В Брянской области на 2, 3 и 4 июня объявили траур из-за ЧП с мостом
    В Брянской области нашли новое повреждение ж/д путей
    Богомаз: Брянский мост не смогут восстановить после обрушения
    «Искандер» разнес пункт запуска дальнобойных дронов ВСУ в Чугуеве
    ВС России освободили Алексеевку в Сумской области
    В Турции назвали ключевой момент для успеха на переговорах по Украине
    Парижский ПСЖ впервые в истории выиграл Лигу чемпионов

    Чем опасны амбициозные планы США по экспорту СПГ

    США мечтают утроить свой экспорт СПГ на мировой рынок. При этом они уже и так являются крупнейшим в мире экспортером сжиженного газа. Реализация этих крайне амбициозных планов опасна, причем не только для России, но и для самих Соединенных Штатов. Что не так с ростом этого ресурса? Подробности

    Перейти в раздел

    Визит вдовы Абэ к Путину подарил надежду отношениям России и Японии

    Российско-японский диалог пополнился неожиданным событием: Владимир Путин в Москве встретился с вдовой экс-премьера Страны восходящего солнца Синдзо Абэ, Акиэ Абэ. Официальный Токио отказался оценивать итоги данного визита, однако эксперты отмечают, что произошедшее может свидетельствовать о попытке нормализовать отношения двух стран. Какую роль может сыграть приезд Акиэ Абэ в диалоге Токио и Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    «Я не оловянный солдатик, но могу помочь бойцам»

    Сначала она не приняла решение мужа пойти добровольцем на СВО. Теперь она благодарна своему бойцу за то, что по его примеру вышла из привычного ей образа жизни. Оренбургский психолог Галина Данчук рассказала спецкору газеты ВЗГЛЯД о том, что переживают жены участников СВО, когда их мужья уходят воевать, и чем она может помочь тем, кто вернется с фронта к своим семьям. Подробности

    Перейти в раздел

    Без Илона Маска Белый дом станет хуже

    Богатейший человек мира Илон Маск уходит с госслужбы. Свою прощальную пресс-конференцию он провел в кабинете президента США Дональда Трампа, что должно было опровергнуть наличие конфликта между ними. Но бессмысленно опровергать то, что очевидно: конфликт был. По его итогам «ястребы» съели Маска, как аборигены Кука. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Поссорились: Маск уходит от Трампа

      Самый богатый человек мира Илон Маск уходит из американской системы власти, напоследок поссорившись с президентом Дональдом Трампом. Что между ними произошло?

    • Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

      Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

    • Сербия подавала патроны Зеленскому

      Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации