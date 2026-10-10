Молдавская оппозиция призвала срочно закрепить нейтралитет государства

Tекст: Вера Басилая

Оппозиция настаивает на принятии документа, который поставит надежный юридический заслон курсу властей на милитаризацию страны, передает ТАСС.

В заявлении партии подчеркивается, что постоянный нейтралитет является красной линией молдавской государственности. Коммунисты отметили, что курс правящей Партии действия и солидарности противоречит конституции, в которой прописан нейтральный статус республики. Авторы документа напомнили, что историческое призвание Молдавии заключается в налаживании диалога, а не в поиске военных угроз.

Ранее парламент утвердил стратегию национальной безопасности, в которой Россия названа главной угрозой. В рамках этого курса военный бюджет республики был увеличен на 68% для перевооружения армии по стандартам Североатлантического альянса и Евросоюза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент республики Майя Санду подняла вопрос объединения Молдавии и Румынии ради безопасности.

В прошлом месяце почти половина парламента страны поддержала импичмент главе государства. Летом Санду сравнили с Наполеоном из-за стремления к слиянию с соседней страной.