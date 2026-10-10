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Коммунисты Молдавии потребовали принять закон о постоянном нейтралитете
Молдавская оппозиция призвала срочно закрепить нейтралитет государства
Депутаты оппозиционной Партии коммунистов Молдавии потребовали безотлагательно рассмотреть закон о постоянном нейтралитете, чтобы остановить курс на милитаризацию, проводимый президентом республики Майей Санду.
Оппозиция настаивает на принятии документа, который поставит надежный юридический заслон курсу властей на милитаризацию страны, передает ТАСС.
В заявлении партии подчеркивается, что постоянный нейтралитет является красной линией молдавской государственности. Коммунисты отметили, что курс правящей Партии действия и солидарности противоречит конституции, в которой прописан нейтральный статус республики. Авторы документа напомнили, что историческое призвание Молдавии заключается в налаживании диалога, а не в поиске военных угроз.
Ранее парламент утвердил стратегию национальной безопасности, в которой Россия названа главной угрозой. В рамках этого курса военный бюджет республики был увеличен на 68% для перевооружения армии по стандартам Североатлантического альянса и Евросоюза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент республики Майя Санду подняла вопрос объединения Молдавии и Румынии ради безопасности.
В прошлом месяце почти половина парламента страны поддержала импичмент главе государства. Летом Санду сравнили с Наполеоном из-за стремления к слиянию с соседней страной.