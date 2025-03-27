Минтранс и МВД обсудили признание водительских прав с Китаем

Зверев: Минтранс и МВД России обсуждают с КНР взаимное признание водительских прав

Tекст: Вера Басилая

Зверев на пленарном заседании в Совете Федерации в рамках обсуждений с китайскими коллегами рассматривается возможность признания водительских удостоверений, что существенно облегчит индивидуальные поездки граждан на легковых автомобилях между двумя странами, передает ТАСС.

По словам Зверева, переговоры ведутся совместно с Министерством внутренних дел России.

Ранее Госдума приняла решение бессрочно отложить рассмотрение вопроса о признании водительских прав граждан Армении для осуществления предпринимательской и трудовой деятельности.

С 5 февраля 2025 года иностранцы, попавшие под режим высылки, не смогут сдавать экзамены и получать водительские права в России.