Ни для кого не секрет, что значительную роль в массовых убийствах алавитов и христиан играли террористы не сирийского происхождения – в том числе «стажеры» из Узбекистана и Таджикистана. Их судьба очевидна: из Сирии их выживут, а на родину не пустят. Остается один путь – в Россию.5 комментариев
Минтранс и МВД обсудили признание водительских прав с Китаем
Зверев: Минтранс и МВД России обсуждают с КНР взаимное признание водительских прав
Россия обсуждает с Китаем возможность взаимного признания водительских удостоверений для индивидуальных поездок на легковых автомобилях, сообщил заместитель главы Минтранса России Дмитрий Зверев.
Зверев на пленарном заседании в Совете Федерации в рамках обсуждений с китайскими коллегами рассматривается возможность признания водительских удостоверений, что существенно облегчит индивидуальные поездки граждан на легковых автомобилях между двумя странами, передает ТАСС.
По словам Зверева, переговоры ведутся совместно с Министерством внутренних дел России.
Ранее Госдума приняла решение бессрочно отложить рассмотрение вопроса о признании водительских прав граждан Армении для осуществления предпринимательской и трудовой деятельности.
С 5 февраля 2025 года иностранцы, попавшие под режим высылки, не смогут сдавать экзамены и получать водительские права в России.