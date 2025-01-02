Стало известно о запрете выдачи прав высылаемым иностранцам в России

Иностранцам под режимом высылки запретят получать права в России с 5 февраля 2025 года

Tекст: Ольга Иванова

Согласно информации, представленной РИА «Новости», с 5 февраля 2025 года вступят в силу новые поправки в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Эти изменения затронут иностранцев, попавших под режим высылки, которым будет запрещено сдавать экзамены на получение водительских прав и получать российские водительские удостоверения.

Иностранцы, включенные в реестр контролируемых лиц, которые нарушат установленные ограничения более двух раз, могут быть депортированы по решению полиции. Закон также предусматривает, что такие лица должны будут либо покинуть территорию России, либо получить законные основания для проживания в стране.

Эти изменения направлены на усиление контроля за иностранцами, не имеющими правовых оснований для пребывания в Российской Федерации, и дальнейшее упрощение процедуры их высылки. Законодательные изменения были внесены в августе 2024 года, и их реализация начнется начиная с февраля 2025 года.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который постановил, что иностранцы, незаконно пребывающие на территории России, должны до конца апреля 2025 года урегулировать свой статус или покинуть страну, за исключением тех, кто заключил контракт на военную службу.