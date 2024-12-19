К поиску соучастников убийства генерала Кириллова подключился Узбекистан

ФСБ и спецслужбы Узбекистана совместно ищут соучастников убийства генерала Кириллова

Tекст: Евгения Караваева

Федеральная служба безопасности России совместно со спецслужбами Узбекистана активно работают над установлением соучастников убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, передает ТАСС.

Напомним, оба военных погибли в результате подрыва самодельного устройства. Работа по выявлению всех обстоятельств преступления ведется в сотрудничестве с узбекистанскими спецслужбами. Российская сторона надеется, что совместные усилия приведут к успешному раскрытию всех деталей и участников инцидента.

Ранее сообщалось, что выходцу из Узбекистана Ахмаду Курбонову, который подозревается в убийстве Кириллова, предъявлено обвинение. Позже стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал Курбонова по обвинению в убийстве Кириллова и его адъютанта.

Напомним, гражданина Узбекистана, подозреваемого в теракте, который привел к гибели Кириллова, задержали накануне. Следователи начали выяснять, как вероятный исполнитель теракта попал в Россию и законно ли он находился на территории страны. В четверг подозреваемого в убийстве генерала Игоря Кириллова привезли на место теракта для проверки его показаний.