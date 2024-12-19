Арестована замглавы службы контроля за алкоголем и табаком Афанасенко

Замглавы Федеральной службы контроля за алкоголем и табаком Афанасенко арестована за взятки

Tекст: Евгения Караваева

Ее обвиняют в получении двух особо крупных взяток, связанных с лицензированием оборота алкогольной продукции и общим покровительством, передает ТАСС.

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании Афанасенко меры пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и тридцать суток. Согласно заявлению пресс-службы суда, Афанасенко обвиняется в преступлениях, связанных с ее должностными обязанностями, и находится под следствием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывшая зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова получила взятки на 170 млн рублей.

Басманный суд Москвы принял решение об аресте бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, на два месяца.

Экс-заместитель начальника полиции Челябинской области Сергей Федерягин задержан ФСБ по подозрению в получении взяток за покровительство незаконного сбыта сильнодействующих препаратов.